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В Мариуполе раздался громкий взрыв, - Андрющенко

вибух

В Кальмиусском районе в Мариуполе на границе заводов Азовмаш/Ильича раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Громкий взрыв в Мариуполе двадцать минут назад. Снова в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш/Ильича. Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки происходят все чаще в городе", - написал он.

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Автор: 

взрыв (6727) Мариуполь (5707) Андрющенко Петр (579)


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Знов селітру загорнули у бавовну.
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28.01.2023 10:13 Ответить
То все лінза...
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28.01.2023 10:32 Ответить
Кадирівців добивають , які вижили від попередньоі бавовни 👍🏼😕
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28.01.2023 11:01 Ответить
Він ще нічого не уточнив ні про кадирівців від 24 січня, ні про те, про що повідомив трохи пізніше.
Про кавказців писав, що це знаходиться на 150 метрів у бік райвідділу, але не уточнив, від чого саме орієнтуватися на 150 метрів. Про територію "завода" (комбінату) ім. Ілліча також обіцяв уточнити, але, мабуть, так і не уточнив.
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28.01.2023 13:21 Ответить
а можливо просто знешкодили бомбу рашистську яка не розірвалась
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28.01.2023 13:36 Ответить
Как местные сказали, они таким образом дома сносят.
Можно верить или нет, но у нас тоже старые дома взрывают, дешево и сердито.
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28.01.2023 15:09 Ответить
 
 