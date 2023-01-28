В Мариуполе раздался громкий взрыв, - Андрющенко
В Кальмиусском районе в Мариуполе на границе заводов Азовмаш/Ильича раздался громкий взрыв.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Громкий взрыв в Мариуполе двадцать минут назад. Снова в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш/Ильича. Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки происходят все чаще в городе", - написал он.
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Про кавказців писав, що це знаходиться на 150 метрів у бік райвідділу, але не уточнив, від чого саме орієнтуватися на 150 метрів. Про територію "завода" (комбінату) ім. Ілліча також обіцяв уточнити, але, мабуть, так і не уточнив.
Можно верить или нет, но у нас тоже старые дома взрывают, дешево и сердито.