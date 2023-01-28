В Мариуполе раздался громкий взрыв, - Андрющенко

В Кальмиусском районе в Мариуполе на границе заводов Азовмаш/Ильича раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Громкий взрыв в Мариуполе двадцать минут назад. Снова в Кальмиусском районе на границе заводов Азовмаш/Ильича. Причины уточняем. Но эти приятные украинскому уху звуки происходят все чаще в городе", - написал он.

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