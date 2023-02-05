Окупанти зруйнували бульвар Хмельницького в центрі Маріуполя. ВIДЕО

Загарбники демонтували бульвар Хмельницького в центрі захопленого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район", - написав Андрющенко.

Він також додав до публікації відео демонтажу.

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"Ще трохи, та від Маріуполя у звичайному розумінні нічого не залишиться", - пише радник мера.