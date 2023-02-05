УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9773 відвідувача онлайн
Новини Відео Окуповані території
6 285 22

Окупанти зруйнували бульвар Хмельницького в центрі Маріуполя. ВIДЕО

Загарбники демонтували бульвар Хмельницького в центрі захопленого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район", - написав Андрющенко.

Він також додав до публікації відео демонтажу.

Також читайте: Спротив у Маріуполі працює: партизани попри фільтраційні заходи передають дані про позиції російських окупантів, - мер Бойченко

"Ще трохи, та від Маріуполя у звичайному розумінні нічого не залишиться", - пише радник мера.

Автор: 

Маріуполь (3235) окупація (6717) Андрющенко Петро (695) руйнування (257)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Очень хочется чтобы кацапский город "побратим" так называемый петербург был превращен та бетонно-кирпичную пустыню как кацапские твари превратили наш Мариуполь.
показати весь коментар
05.02.2023 11:13
+14
Вони, тварюки, усе місто зачищають - ховають наслідки своєї дичини!!!
показати весь коментар
05.02.2023 11:04
+12
Там скоро не тільки від історичного Маріуполя, а й від совкового Жданова нічого не залишиться..
показати весь коментар
05.02.2023 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони, тварюки, усе місто зачищають - ховають наслідки своєї дичини!!!
показати весь коментар
05.02.2023 11:04 Відповісти
Там скоро не тільки від історичного Маріуполя, а й від совкового Жданова нічого не залишиться..
показати весь коментар
05.02.2023 11:07 Відповісти
Очень хочется чтобы кацапский город "побратим" так называемый петербург был превращен та бетонно-кирпичную пустыню как кацапские твари превратили наш Мариуполь.
показати весь коментар
05.02.2023 11:13 Відповісти
як казав мій дід, ветеран 2Світової та Герой ОУН УПА - "не вольно", себто не можна !!! кацапам ще сант-пітербуг його законнрим власникам фінам віддавати !!!
показати весь коментар
05.02.2023 11:19 Відповісти
а фінам воно треба? Куди всю цю гидоту з пітерських комуналок подіти?
показати весь коментар
05.02.2023 11:31 Відповісти
гидоту на мацковіцькі болота, в межах "залатова кальца" ...
показати весь коментар
05.02.2023 11:42 Відповісти
добровільно вони не поїдуть, а депортувати дуже складно. Ось побачишь скільки буде питань з кацапською сволотою після визволення Криму
показати весь коментар
05.02.2023 12:15 Відповісти
Та ми вже бачіли як лапті тікали, коли по Криму у перший раз прилетіло, не буде там ніяких питань.
показати весь коментар
05.02.2023 12:55 Відповісти
блажен хто вірує. ***** теж вірив зо його та його орду будуть кватами зустрічати. Не треба недооцінювати ворога.
показати весь коментар
05.02.2023 13:52 Відповісти
усіх кацапів на гіляку !!!
показати весь коментар
05.02.2023 13:31 Відповісти
Судети.
показати весь коментар
05.02.2023 21:11 Відповісти
підтримую
показати весь коментар
05.02.2023 21:39 Відповісти
В товарні вагони та нах в Сибір, як вони робили століттями
показати весь коментар
05.02.2023 22:03 Відповісти
Згiдний з твоiм дiдом Але вiддати треба без жодного москальського мешканця тобто порожне мiсто.
показати весь коментар
05.02.2023 11:35 Відповісти
русня забрала его вроде у шведов, где финны были в то время ?
показати весь коментар
06.02.2023 02:49 Відповісти
То які можуть бути Жукови, Пушкіни та Суворови на теренах України? Ідоли Московії повинні бути знищені. І ніякого зберігання в музеях. Уламки - на смітник
показати весь коментар
05.02.2023 11:28 Відповісти
Це пц... тварюки
показати весь коментар
05.02.2023 11:49 Відповісти
Доведеться нам відновлювати місто заново.
показати весь коментар
05.02.2023 12:08 Відповісти
Akurat Chmielnickiego powinni szanować, przecież oddał Ukrainę Rosji
показати весь коментар
05.02.2023 12:17 Відповісти
в телеге в их группе 800 непрочитанных..жалко психику
показати весь коментар
05.02.2023 13:43 Відповісти
Фашисти, однако...
показати весь коментар
05.02.2023 14:07 Відповісти
 
 