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Окупанти зруйнували бульвар Хмельницького в центрі Маріуполя. ВIДЕО
Загарбники демонтували бульвар Хмельницького в центрі захопленого Маріуполя.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нова "чорна пляма" демонтажу в Маріуполі. Бульвар Хмельницького. Центральний район", - написав Андрющенко.
Він також додав до публікації відео демонтажу.
"Ще трохи, та від Маріуполя у звичайному розумінні нічого не залишиться", - пише радник мера.
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