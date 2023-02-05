Оккупанты разрушили бульвар Хмельницкого в центре Мариуполя. ВИДЕО
Захватчики демонтировали бульвар Хмельницкого в центре захваченного Мариуполя.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Новое "черное пятно" демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район", - написал Андрющенко.
Он также добавил в публикацию видео демонтажа.
"Еще немного, и от Мариуполя в прямом смысле ничего не останется", - пишет советник мэра.
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