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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты разрушили бульвар Хмельницкого в центре Мариуполя. ВИДЕО

Захватчики демонтировали бульвар Хмельницкого в центре захваченного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новое "черное пятно" демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район", - написал Андрющенко.

Он также добавил в публикацию видео демонтажа.

Смотрите: В Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска, - Андрющенко. ВИДЕО

"Еще немного, и от Мариуполя в прямом смысле ничего не останется", - пишет советник мэра.

Мариуполь (5717) оккупация (10164) Андрющенко Петр (582) разрушение (164)


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Топ комментарии
+20
Очень хочется чтобы кацапский город "побратим" так называемый петербург был превращен та бетонно-кирпичную пустыню как кацапские твари превратили наш Мариуполь.
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05.02.2023 11:13
+14
Вони, тварюки, усе місто зачищають - ховають наслідки своєї дичини!!!
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05.02.2023 11:04
+12
Там скоро не тільки від історичного Маріуполя, а й від совкового Жданова нічого не залишиться..
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05.02.2023 11:07
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Вони, тварюки, усе місто зачищають - ховають наслідки своєї дичини!!!
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05.02.2023 11:04 Ответить
Там скоро не тільки від історичного Маріуполя, а й від совкового Жданова нічого не залишиться..
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05.02.2023 11:07 Ответить
Очень хочется чтобы кацапский город "побратим" так называемый петербург был превращен та бетонно-кирпичную пустыню как кацапские твари превратили наш Мариуполь.
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05.02.2023 11:13 Ответить
як казав мій дід, ветеран 2Світової та Герой ОУН УПА - "не вольно", себто не можна !!! кацапам ще сант-пітербуг його законнрим власникам фінам віддавати !!!
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05.02.2023 11:19 Ответить
а фінам воно треба? Куди всю цю гидоту з пітерських комуналок подіти?
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05.02.2023 11:31 Ответить
гидоту на мацковіцькі болота, в межах "залатова кальца" ...
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05.02.2023 11:42 Ответить
добровільно вони не поїдуть, а депортувати дуже складно. Ось побачишь скільки буде питань з кацапською сволотою після визволення Криму
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05.02.2023 12:15 Ответить
Та ми вже бачіли як лапті тікали, коли по Криму у перший раз прилетіло, не буде там ніяких питань.
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05.02.2023 12:55 Ответить
блажен хто вірує. ***** теж вірив зо його та його орду будуть кватами зустрічати. Не треба недооцінювати ворога.
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05.02.2023 13:52 Ответить
усіх кацапів на гіляку !!!
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05.02.2023 13:31 Ответить
Судети.
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05.02.2023 21:11 Ответить
підтримую
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05.02.2023 21:39 Ответить
В товарні вагони та нах в Сибір, як вони робили століттями
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05.02.2023 22:03 Ответить
Згiдний з твоiм дiдом Але вiддати треба без жодного москальського мешканця тобто порожне мiсто.
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05.02.2023 11:35 Ответить
русня забрала его вроде у шведов, где финны были в то время ?
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06.02.2023 02:49 Ответить
То які можуть бути Жукови, Пушкіни та Суворови на теренах України? Ідоли Московії повинні бути знищені. І ніякого зберігання в музеях. Уламки - на смітник
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05.02.2023 11:28 Ответить
Це пц... тварюки
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05.02.2023 11:49 Ответить
Доведеться нам відновлювати місто заново.
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05.02.2023 12:08 Ответить
Akurat Chmielnickiego powinni szanować, przecież oddał Ukrainę Rosji
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05.02.2023 12:17 Ответить
в телеге в их группе 800 непрочитанных..жалко психику
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05.02.2023 13:43 Ответить
Фашисти, однако...
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05.02.2023 14:07 Ответить
 
 