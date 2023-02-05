Оккупанты разрушили бульвар Хмельницкого в центре Мариуполя. ВИДЕО

Захватчики демонтировали бульвар Хмельницкого в центре захваченного Мариуполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новое "черное пятно" демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район", - написал Андрющенко.

Он также добавил в публикацию видео демонтажа.

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"Еще немного, и от Мариуполя в прямом смысле ничего не останется", - пишет советник мэра.