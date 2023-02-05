Нам надо быть независимыми, как Северная Корея. Они не нищие - посмотрите на хронику, - російський пропагандист Мардан. ВIДЕО

Російський пропагандист Сергій Мардан назвав керівництво Північної Кореї, яка збудувала диктатуру та перебуває в ізоляції від усього світу, прикладом незалежності.

З промовою про це він звернувся до своїх слухачів, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами ведучого, наддержаві не потрібно нікому нічого доводити, не потрібно виконувати вимоги Світового антидопінгового агентства (ВАДА) чи Міжнародного олімпійського комітету, звітувати перед ОБСЄ, МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями.

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"Северная Корея независимая, для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все. В том числе и весь мир - в труху, они готовы", - заявив пропагандист.