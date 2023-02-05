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Нам надо быть независимыми, как Северная Корея. Они не нищие - посмотрите на хронику, - російський пропагандист Мардан. ВIДЕО

Російський пропагандист Сергій Мардан назвав керівництво Північної Кореї, яка збудувала диктатуру та перебуває в ізоляції від усього світу, прикладом незалежності.

З промовою про це він звернувся до своїх слухачів, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами ведучого, наддержаві не потрібно нікому нічого доводити, не потрібно виконувати вимоги Світового антидопінгового агентства (ВАДА) чи Міжнародного олімпійського комітету, звітувати перед ОБСЄ, МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями.

Також дивіться: "Де воїни з Північної Кореї!? Чому строковики не на фронті!? І чому там не запроваджено смертної кари!?", - нова істерика пропагандиста Соловйова. ВIДЕО

"Северная Корея независимая, для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все. В том числе и весь мир - в труху, они готовы", - заявив пропагандист.

Автор: 

КНДР (1233) пропаганда (2808) росія (65336)


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Топ коментарі
+66
Валенок тупой. Что скажет дочка того же пескова по этому поводу? Она же папаше усы вырвет своими руками, когда ее отправят на северную корею, вместо Парижа.
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05.02.2023 11:55
+50
У этого комсомольца-пропагандона автомобиль скорее всего не северокорейской сборки, телефон, наверное, тоже какой нибудь айфон, а деньги он хранит уж точно не в северокорейской воне, а в ненавистных грязных зеленных американских бумажках, но весь такой независимый, аж из трусов выпрыгивает
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05.02.2023 12:02
+48
Конкурс им. В.В. Жириновского на звание "Лучший Шут России" продолжается.
Соискатель - Сергей Мардан.
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05.02.2023 11:56
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Потім зберем цих потвор у окремий зоопарк, десь під Воркутою і поставимо на самозабеспечення.
Побачимо на скільки вони самі "самодостатні і незалежні від світового суспільства"...
Через тиждень ці бл*ді вуха одне у одного пооб'їдають!
Та і х*й на них...
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05.02.2023 14:05 Відповісти
Ну да, по сравнению с козломордией, Северная Корея богатая страна.
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05.02.2023 14:47 Відповісти
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05.02.2023 15:11 Відповісти
Готують.... ну, мабуть вже час.
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05.02.2023 15:20 Відповісти
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05.02.2023 15:27 Відповісти
"весь мир - в труху, они готовы"

скоро будет "вас в труху". А вы готовы?
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05.02.2023 15:34 Відповісти
одно из 2.или тупой рашистский ***** или что скорее мразь продавшаяся на корню *****.
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05.02.2023 16:23 Відповісти
Скорее, тупой рашистский ***** продавшийся на корню *****
Без ИЛИ
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06.02.2023 00:11 Відповісти
Чел дело говорит! Держу кулаки, чтобы вы стали как северная Корея, во всем!😂
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05.02.2023 16:46 Відповісти
Кто его слущает???.Мучительная бездарность Марданян еще и крупный фальсификатор.Так он снимки полностью уничтоженного ракетой Скад квартала в Гяндже выставил в газете ".Московский понос (комсомолец)"указав что это г.Ханкенди(степанахерт).От барана на всех передачах примитивщина для деревень России.Тужится чтоб выглядеть умным.Цыганам везде дороги открыли в России.
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05.02.2023 16:55 Відповісти
Не, главная ценность не абсолютная независимость от Запада. Главная ценность - это регулярная выплата немалого жалования Сергею Мардану, whoever this fuck is.
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05.02.2023 17:46 Відповісти
Я згоден з цим ******* у цьому питанні. Рашка повинна бути ізольована і "досягнення" і рівень життя Північної Кореї повинні бути метою для рашкован.
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05.02.2023 18:19 Відповісти
почему этот пропогандон не живет в воркуте или архангельске или в солнечном магадане где парашу выливают прямо из окон пятиэтажек , потому что канализация забита отходами и замерзла --- да ***** вашу рашу у кыма ына и правда парашу из окон не хлещут из помойного ведра -- есть положительный пример , вам бы уродам ***** пару стаканов риса в месяц , портрет ***** и новость о том что космонавт ***** облетел СОЛНЦЕ и приземлился в заданном районе --- быдло ипать копать не перекопать , или у них ***** интернет закрыл , или они и правда все там ********
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05.02.2023 19:20 Відповісти
такий розріз противний,хоча пів.кореї підійде по розміру.
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05.02.2023 19:30 Відповісти
Перевод: надо быть вассалом Китая!
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05.02.2023 19:48 Відповісти
Молодці. Робіть з підарстану півн корею 2 чим швидше
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05.02.2023 20:03 Відповісти
А что это за хрен с горы вообще?
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05.02.2023 20:29 Відповісти
Будете независимыми, как северная карея! G7 гарантируе!
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05.02.2023 20:50 Відповісти
Будемо говорити - здорово, кацапчики, чого примружились. Ви тепер азіати, чи як ? Та все пусте, ці корейці бабла не дадуть, а умертвити такого пройдисвіта, аж бігом, Щоб не вносив смуту
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05.02.2023 20:57 Відповісти
Незалежна? Їм постійно допомогали, колись срср, тепер ось Китай.
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05.02.2023 21:10 Відповісти
Найогидніше, що справжнє прізвище цієї падли - Лелека. Всередині цієї потвори ще й українська кров тече. Зрадник та манкурт.
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05.02.2023 22:10 Відповісти
Таких рашистов после победы в живых оставлять нельзя.

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05.02.2023 22:11 Відповісти
Смерть маскалям.
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06.02.2023 01:10 Відповісти
А, може, він насправді не Мардан, а Мердан (фр. merdant - той, хто робить дурниці)?
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05.02.2023 23:02 Відповісти
moron in English. Definitely moron.
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06.02.2023 02:00 Відповісти
)))) давай раха жги, будь як севкорея))))
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06.02.2023 01:09 Відповісти
Чучхе Китай гріє, й так нефігово. Рашку так само. Так що, про якусь незалежність від світу, мова йти не може. Та й взагалі це повна бздура.
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06.02.2023 07:12 Відповісти
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