Чехи модернізують танки Т-72 для української армії. ВIДЕО
Чехи опублікували відеокадри роботи співробітників компанії Excalibur Army, на потужностях якої модернізуються танки Т-72 для української армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чеське підприємство взялося підготувати для українців 120 танків. Модернізовані бронемашини відрізняються від радянських двигуном більшої потужності, оновленими системами зв’язку, наявністю тепловізора та динамічного захисту.
Топ коментарі
+36 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.02.2023 10:52
+27 Павел Иващенко #550891
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+7 Маск13
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на всі часи
"югавасток карміл фсю Україну"тянув одіяло на себе щоб западенці через безробіття і безгрошів*я їхали на заробітки.
А тепер - от воно як получилося...бумеранг несподівано повернувся
Але головне - свою мову вони привезуть з собою, а не залишать на малій Батьківщині.
Тому що на західній частині України розмовляють по українськи а в східній частині України розмовляють кацапською....
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У мене є робота.
Розумієте ?
2. Там у грн ЗП не платять. Тому вахтовий метод навряд чи можливий.
Порівняймо з кадрами з наших заводів до війни.