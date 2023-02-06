Чехи модернізують танки Т-72 для української армії. ВIДЕО

Чехи опублікували відеокадри роботи співробітників компанії Excalibur Army, на потужностях якої модернізуються танки Т-72 для української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чеське підприємство взялося підготувати для українців 120 танків. Модернізовані бронемашини відрізняються від радянських двигуном більшої потужності, оновленими системами зв’язку, наявністю тепловізора та динамічного захисту.

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