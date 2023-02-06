УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9444 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 802 23

Чехи модернізують танки Т-72 для української армії. ВIДЕО

Чехи опублікували відеокадри роботи співробітників компанії Excalibur Army, на потужностях якої модернізуються танки Т-72 для української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чеське підприємство взялося підготувати для українців 120 танків. Модернізовані бронемашини відрізняються від радянських двигуном більшої потужності, оновленими системами зв’язку, наявністю тепловізора та динамічного захисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна надалі може розраховувати на підтримку Чехії, - Павел

Автор: 

модернізація (252) танк (2071) Чехія (1615)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Чехам-черговий респект...
показати весь коментар
06.02.2023 10:52
+27
Дякуемо, ДРУЗI !
показати весь коментар
06.02.2023 10:53
+7
Що впало в око - на відео доволі молоді і зовсім молоді працівники. Охайні цехи.

Порівняймо з кадрами з наших заводів до війни.
показати весь коментар
06.02.2023 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чехам-черговий респект...
показати весь коментар
06.02.2023 10:52 Відповісти
Дякуемо, ДРУЗI !
показати весь коментар
06.02.2023 10:53 Відповісти
Чехи конечно молодцы, а как у нас происходит сборка танков или бтр ?
показати весь коментар
06.02.2023 11:04 Відповісти
Сейчас ребята из Харькова расскажут,как сборка танков происходит( а броня на них только в Мариуполе производилась).
показати весь коментар
06.02.2023 11:11 Відповісти
Отже -ніяк! (
показати весь коментар
06.02.2023 11:17 Відповісти
правильно правильно- все стратегічне має бути під носом в московитів.
на всі часи "югавасток карміл фсю Україну" тянув одіяло на себе щоб западенці через безробіття і безгрошів*я їхали на заробітки.
А тепер - от воно як получилося...бумеранг несподівано повернувся
показати весь коментар
06.02.2023 11:20 Відповісти
Вибачаюсь, чому б з заходу на схід не переїзджати ? Там явно роботи повно було ...
показати весь коментар
06.02.2023 11:47 Відповісти
Тому що на західній частині України розмовляють по українськи а в східній частині України розмовляють кацапською....
показати весь коментар
06.02.2023 12:02 Відповісти
Різниця у говірці є, але не настільки суттєва для патріотів, або людей, які хочуть мати роботу.

Але головне - свою мову вони привезуть з собою, а не залишать на малій Батьківщині.
показати весь коментар
06.02.2023 12:37 Відповісти
Шановний а вам не хочете переїхати,адже українська у вас на висоті...
показати весь коментар
06.02.2023 16:29 Відповісти
Я писав про роботу. Але тут ...



Тому що на західній частині України розмовляють по українськи а в східній частині України розмовляють кацапською....

Відповісти Керування спамом Мені подобається 3

У мене є робота.
показати весь коментар
06.02.2023 19:11 Відповісти
Дякуємо, браття.
показати весь коментар
06.02.2023 11:27 Відповісти
Треба відкривати великі заводи по вирубництву снарядів, зброї, набоїв, беспілотників, ПТУРів, ракет в Польші, Чехії, Словакії тощо. Рашку треба чавити, бо це на роки, а наші склади ми просрали. Хай працюють там українці за нижчу за середню зарплатню вахтовими методами. За 20 тисяч буде купа бажаючих із хачуванням та проживання. Заробить людина 120 000 грн та додому витрачати. Через півроку знову на вахту. Звичайно, полякам чи чехам така зарплатня буде замала, але нам - як знахідка під час війни.
показати весь коментар
06.02.2023 11:33 Відповісти
відкривати великі заводи - вони там є. Свої. Бізнес, податки, робочі місця для своїх у першу чергу.

Розумієте ?
показати весь коментар
06.02.2023 11:49 Відповісти
нема там тих потужностей, що потрібні для України. За 20 тис грв свої там не захочуть працювати.
показати весь коментар
06.02.2023 15:43 Відповісти
1. В кожній окремій країні може і ні. Але якщо багато виробництв в усих, то діло піде.

2. Там у грн ЗП не платять. Тому вахтовий метод навряд чи можливий.
показати весь коментар
06.02.2023 19:16 Відповісти
в еквіваленті
показати весь коментар
06.02.2023 19:31 Відповісти
А так же маленький заводик по производству ядерных боеголовок.
показати весь коментар
06.02.2023 15:39 Відповісти
Що впало в око - на відео доволі молоді і зовсім молоді працівники. Охайні цехи.

Порівняймо з кадрами з наших заводів до війни.
показати весь коментар
06.02.2023 11:51 Відповісти
Файно виглядають закордонні підприємства Укроборонпрому.
показати весь коментар
06.02.2023 12:16 Відповісти
культура виробництва на вищому рівні. Коли Завод Малишева показують, то різнциця величезна
показати весь коментар
06.02.2023 12:17 Відповісти
Як що зрівняти з цехами ЗТМ Малишева в Харкові, то це операційна якась 😁
показати весь коментар
06.02.2023 12:45 Відповісти
 
 