Чехи модернизируют танки Т-72 для украинской армии. ВИДЕО
Чехи обнародовали видеокадры работы сотрудников компании Excalibur Army, на мощностях которой модернизируются танки Т-72 для украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, чешское предприятие взялось подготовить для украинцев 120 танков. Модернизированные бронемашины отличаются от советских двигателями большей мощности, обновленными системами связи, наличием тепловизора и динамической защиты.
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+36 Александр Чуднивец #474549
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+27 Павел Иващенко #550891
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на всі часи
"югавасток карміл фсю Україну"тянув одіяло на себе щоб западенці через безробіття і безгрошів*я їхали на заробітки.
А тепер - от воно як получилося...бумеранг несподівано повернувся
Але головне - свою мову вони привезуть з собою, а не залишать на малій Батьківщині.
Тому що на західній частині України розмовляють по українськи а в східній частині України розмовляють кацапською....
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У мене є робота.
Розумієте ?
2. Там у грн ЗП не платять. Тому вахтовий метод навряд чи можливий.
Порівняймо з кадрами з наших заводів до війни.