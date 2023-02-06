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Чехи модернизируют танки Т-72 для украинской армии. ВИДЕО

Чехи обнародовали видеокадры работы сотрудников компании Excalibur Army, на мощностях которой модернизируются танки Т-72 для украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, чешское предприятие взялось подготовить для украинцев 120 танков. Модернизированные бронемашины отличаются от советских двигателями большей мощности, обновленными системами связи, наличием тепловизора и динамической защиты.

Читайте также: ПТРК "Амулет" и "Стугна-П" начали устанавливать на модернизированные бронемашины советского образца - КБ "Луч". ВИДЕО

Автор: 

модернизация (158) танк (2260) Чехия (1707)


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Топ комментарии
+36
Чехам-черговий респект...
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06.02.2023 10:52
+27
Дякуемо, ДРУЗI !
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06.02.2023 10:53
+7
Що впало в око - на відео доволі молоді і зовсім молоді працівники. Охайні цехи.

Порівняймо з кадрами з наших заводів до війни.
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06.02.2023 11:51
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Чехам-черговий респект...
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06.02.2023 10:52 Ответить
Дякуемо, ДРУЗI !
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06.02.2023 10:53 Ответить
Чехи конечно молодцы, а как у нас происходит сборка танков или бтр ?
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06.02.2023 11:04 Ответить
Сейчас ребята из Харькова расскажут,как сборка танков происходит( а броня на них только в Мариуполе производилась).
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06.02.2023 11:11 Ответить
Отже -ніяк! (
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06.02.2023 11:17 Ответить
правильно правильно- все стратегічне має бути під носом в московитів.
на всі часи "югавасток карміл фсю Україну" тянув одіяло на себе щоб западенці через безробіття і безгрошів*я їхали на заробітки.
А тепер - от воно як получилося...бумеранг несподівано повернувся
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06.02.2023 11:20 Ответить
Вибачаюсь, чому б з заходу на схід не переїзджати ? Там явно роботи повно було ...
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06.02.2023 11:47 Ответить
Тому що на західній частині України розмовляють по українськи а в східній частині України розмовляють кацапською....
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06.02.2023 12:02 Ответить
Різниця у говірці є, але не настільки суттєва для патріотів, або людей, які хочуть мати роботу.

Але головне - свою мову вони привезуть з собою, а не залишать на малій Батьківщині.
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06.02.2023 12:37 Ответить
Шановний а вам не хочете переїхати,адже українська у вас на висоті...
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06.02.2023 16:29 Ответить
Я писав про роботу. Але тут ...



Тому що на західній частині України розмовляють по українськи а в східній частині України розмовляють кацапською....

Відповісти Керування спамом Мені подобається 3

У мене є робота.
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06.02.2023 19:11 Ответить
Дякуємо, браття.
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06.02.2023 11:27 Ответить
Треба відкривати великі заводи по вирубництву снарядів, зброї, набоїв, беспілотників, ПТУРів, ракет в Польші, Чехії, Словакії тощо. Рашку треба чавити, бо це на роки, а наші склади ми просрали. Хай працюють там українці за нижчу за середню зарплатню вахтовими методами. За 20 тисяч буде купа бажаючих із хачуванням та проживання. Заробить людина 120 000 грн та додому витрачати. Через півроку знову на вахту. Звичайно, полякам чи чехам така зарплатня буде замала, але нам - як знахідка під час війни.
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06.02.2023 11:33 Ответить
відкривати великі заводи - вони там є. Свої. Бізнес, податки, робочі місця для своїх у першу чергу.

Розумієте ?
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06.02.2023 11:49 Ответить
нема там тих потужностей, що потрібні для України. За 20 тис грв свої там не захочуть працювати.
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06.02.2023 15:43 Ответить
1. В кожній окремій країні може і ні. Але якщо багато виробництв в усих, то діло піде.

2. Там у грн ЗП не платять. Тому вахтовий метод навряд чи можливий.
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06.02.2023 19:16 Ответить
в еквіваленті
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06.02.2023 19:31 Ответить
А так же маленький заводик по производству ядерных боеголовок.
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06.02.2023 15:39 Ответить
Що впало в око - на відео доволі молоді і зовсім молоді працівники. Охайні цехи.

Порівняймо з кадрами з наших заводів до війни.
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06.02.2023 11:51 Ответить
Файно виглядають закордонні підприємства Укроборонпрому.
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06.02.2023 12:16 Ответить
культура виробництва на вищому рівні. Коли Завод Малишева показують, то різнциця величезна
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06.02.2023 12:17 Ответить
Як що зрівняти з цехами ЗТМ Малишева в Харкові, то це операційна якась 😁
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06.02.2023 12:45 Ответить
 
 