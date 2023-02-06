В окупованому Донецьку дві дівчини співають Гімн України. ВIДЕО

Дві дівчини, що працюють офіціантками, заспівали Гімн України в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент виконання гімну дівчатами опублікований у соцмережах. За такий прояв патріотизму дівчат змусили вибачатися і звільнили із закладу, що зветься "Базиліка". Адміністрація закладу повідомила про вчинок співробітниць окупаційній владі.

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