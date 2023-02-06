В окупованому Донецьку дві дівчини співають Гімн України. ВIДЕО
Дві дівчини, що працюють офіціантками, заспівали Гімн України в окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент виконання гімну дівчатами опублікований у соцмережах. За такий прояв патріотизму дівчат змусили вибачатися і звільнили із закладу, що зветься "Базиліка". Адміністрація закладу повідомила про вчинок співробітниць окупаційній владі.
Топ коментарі
+45 Чайка Київ
показати весь коментар06.02.2023 11:25
+41 Саша Пончик
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+37 Joshua Merlin
показати весь коментар06.02.2023 11:29
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Не повірите, але тут у Німеччині, я зустрів наїлютішу ватницю, яких у Маріку не зустрічав!(
виходиш - теж погано...
в крвщому випадку на лінію і пиньок під зад
в гіршому, навіть не уявляю
окупація не концтабір, ворота відкриті, вихід є якщо постаратися.