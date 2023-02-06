В оккупированном Донецке две девушки поют Гимн Украины. ВИДЕО

Две девушки, работающие официантками, спели Гимн Украины в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент исполнения гимна девушками опубликован в соцсетях. За такое проявление патриотизма девушек заставили извиняться и уволили из заведения, называемого "Базилика". Администрация заведения сообщила о поступке сотрудниц оккупационным властям.

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