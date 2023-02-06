В оккупированном Донецке две девушки поют Гимн Украины. ВИДЕО
Две девушки, работающие официантками, спели Гимн Украины в оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент исполнения гимна девушками опубликован в соцсетях. За такое проявление патриотизма девушек заставили извиняться и уволили из заведения, называемого "Базилика". Администрация заведения сообщила о поступке сотрудниц оккупационным властям.
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+45 Чайка Київ
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Не повірите, але тут у Німеччині, я зустрів наїлютішу ватницю, яких у Маріку не зустрічав!(
виходиш - теж погано...
в крвщому випадку на лінію і пиньок під зад
в гіршому, навіть не уявляю
окупація не концтабір, ворота відкриті, вихід є якщо постаратися.