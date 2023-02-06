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В оккупированном Донецке две девушки поют Гимн Украины. ВИДЕО

Две девушки, работающие официантками, спели Гимн Украины в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент исполнения гимна девушками опубликован в соцсетях. За такое проявление патриотизма девушек заставили извиняться и уволили из заведения, называемого "Базилика". Администрация заведения сообщила о поступке сотрудниц оккупационным властям.

Читайте также: Украинские радиостанции появились в эфире оккупированного Донецка: "Чушь какая-то! Половина радиостанций не работает, половина на украинском". ВИДЕО

Автор: 

гимн (236) Донецьк (6322) оккупация (10166)


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Топ комментарии
+45
Сонечка. Боже, бережи
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06.02.2023 11:25
+41
Администрацию базилики после освобождения на гиляку.
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06.02.2023 11:22
+37
это очень хорошо и приятно... НО ЗАЧЕМ? зачем себя подставлять... хватит призывов гидранта к херсонцам выходить на демонстрации... оно призывало выходить, люди, веря ему, выходили... а дальше кацапуры установили технику, начали всех снимать и вылавливать...а зеле все это было пофиг... оно про видосик об исторической беседе с пердизентом ботсваны готовило... ДЕВОЧКИ, ЛЮБИТ УКРАИНУ, НО НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕЛАЙТЕ ГЛУПОСТЕЙ...
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06.02.2023 11:29
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Администрацию базилики после освобождения на гиляку.
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06.02.2023 11:22 Ответить
Дуже б цього хотілося, але не станеться. Інколи гуманність заважає, нажаль.
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06.02.2023 11:27 Ответить
Ага, так само як 'покарали' всіх кгб-шних комуняк і шестьорок що писали доноси через яких закатовано, розстріляно і вислано в табори тисячі українців. Приклад-Медведчук. Чи суддя яка хвасталась що її дід суддя виносив смертний вирок у 1989 році упівцю з Волині
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06.02.2023 11:36 Ответить
Точно. Але суд був восени 1987 року в Камені Каширському - я випадково був на ньому...
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06.02.2023 17:01 Ответить
це не гуманність заважає, це слинтяйство, яке називають гуманністю з якогось переляку, заважає.
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06.02.2023 17:36 Ответить
гуманність збереже людство в довгостроковій перспективі
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07.02.2023 07:31 Ответить
Сонечка. Боже, бережи
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06.02.2023 11:25 Ответить
Особисто знаю людей і з Маріку і з Донецьку, які і наразі там... Але Наші на усі 100%%%

Не повірите, але тут у Німеччині, я зустрів наїлютішу ватницю, яких у Маріку не зустрічав!(
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06.02.2023 17:01 Ответить
это очень хорошо и приятно... НО ЗАЧЕМ? зачем себя подставлять... хватит призывов гидранта к херсонцам выходить на демонстрации... оно призывало выходить, люди, веря ему, выходили... а дальше кацапуры установили технику, начали всех снимать и вылавливать...а зеле все это было пофиг... оно про видосик об исторической беседе с пердизентом ботсваны готовило... ДЕВОЧКИ, ЛЮБИТ УКРАИНУ, НО НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕЛАЙТЕ ГЛУПОСТЕЙ...
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06.02.2023 11:29 Ответить
йому не пофіг, воно свідомо весь час гадить українцям.
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06.02.2023 12:52 Ответить
Не виходиш - погано,

виходиш - теж погано...
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06.02.2023 15:58 Ответить
вони виходили, щоб показати свою громадянську позицію, що їм не какая_разніца, щоб всюди у Світі ніхто не повірив русскій пропоганді, щоб херсонці ніби чекали на "русскій мір", це херсонци фактично зірвали всі ці довбані "референдуми", і хоч русскіє референдум все одно провели, він був такий жалюгідний, що ну і це завдяки херсонцям а не Президенту.
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06.02.2023 17:39 Ответить
На вулицю треба виходити
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07.02.2023 05:03 Ответить
Гарно, але навіщо так підставлятись?
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06.02.2023 11:30 Ответить
для чого так підставляти себе????
в крвщому випадку на лінію і пиньок під зад
в гіршому, навіть не уявляю
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06.02.2023 11:31 Ответить
Це зайве. Менше показухи і ризику. Більше співпраці з рухом опору
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06.02.2023 11:37 Ответить
Патріотизм це добре🤔 Але краще б крисячої отрути сипанули в щі кацапурам, або хоча б плюнули, це б точно кацапам не вбило, але моральне задоволення отримали б точно 😝😝😝😝😝😜🤪
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06.02.2023 11:41 Ответить
Дуже мило але по дурному. Якщо ти живеш в Мордорі то на публіці веди себе як орк, а коли ніхто не бачить, пакости їм в міру своїх сил. Інакше ти сам себе виставляєш м'ясом для підвалу. І кому від цього користь? Ну, крім орків, які ******* катувати?
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06.02.2023 11:42 Ответить
Ага:и извинитесь и мы Вас всё равно выгоним-от "щедрости"не помрут.
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06.02.2023 11:47 Ответить
а якесь падло зразу і злило в мережу
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06.02.2023 11:56 Ответить
Их там - почти все .
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06.02.2023 11:58 Ответить
З14 по 23рік вони шукали текст Гімна !!
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06.02.2023 12:06 Ответить
их уже нашли и заставили так же на видео извиняться (( глупо себя там подставлять на оккупированных
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06.02.2023 12:31 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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06.02.2023 12:35 Ответить
я думаю за ними выехали ватные чорные бобики со смреш нквдшными чекистами с маузерами и наганами..комиссар швондер иван и капитан боярин кукарежкин..ппц мазахизм..
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06.02.2023 12:37 Ответить
когда ЗСУ будет заходить в город, там все будут петь на улицах
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06.02.2023 12:41 Ответить
не довіряю людям в окупації, які не намагаються з окупації вибратися або не чинять опір.

окупація не концтабір, ворота відкриті, вихід є якщо постаратися.
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06.02.2023 13:35 Ответить
Тримайтеся, дівчата, та будьте обережні!
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06.02.2023 14:12 Ответить
У дівчаток напевно так накипіло, що стриматися вже не могли
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06.02.2023 22:59 Ответить
Точно!
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07.02.2023 07:04 Ответить
Думайте головою, всьому свій час.
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06.02.2023 23:15 Ответить
Респект дівчатам!
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07.02.2023 08:17 Ответить
 
 