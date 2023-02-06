Новоселівське у Сватівському районі рашисти знищили повністю. ВIДЕО
Після боїв із російськими окупантами селище Новоселівське, що на околиці Луганщини, знищене повністю. Тепер тут немає жодної вцілілої будівлі та ні одного місцевого мешканця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Новоселівське у Сватівському районі рашисти знищили повністю. Тільки фундаменти, вирви та суцільне згарище. Так виглядає "русский мир"", – написав Гайдай і опублікував кадри з дрона, зняті над селищем.
Як додав керівник Луганщини, зараз селище пустує – у січні російський снайпер вбив останню жінку, яка тут мешкала.
Селище Новоселівське розташоване на околиці Луганщини поруч із межею Харківської області. Найближчий великий населений пункт поряд – це Сватове, відстань до якого становить менше 15 км. За офіційними даними, раніше тут жило 736 людей.
Про деокупацію Новоселівського стало відомо наприкінці 2022 року. Його звільняли бійці спецпідрозділу української розвідки Kraken разом із 92 бригадою ЗСУ.
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php