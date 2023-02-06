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Новоселівське у Сватівському районі рашисти знищили повністю. ВIДЕО

Після боїв із російськими окупантами селище Новоселівське, що на околиці Луганщини, знищене повністю. Тепер тут немає жодної вцілілої будівлі та ні одного місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Новоселівське у Сватівському районі рашисти знищили повністю. Тільки фундаменти, вирви та суцільне згарище. Так виглядає "русский мир"", – написав Гайдай і опублікував кадри з дрона, зняті над селищем.

Як додав керівник Луганщини, зараз селище пустує – у січні російський снайпер вбив останню жінку, яка тут мешкала.

Також читайте: Росіяни на Луганщині стягують все більше резервів, - Гайдай

Селище Новоселівське розташоване на околиці Луганщини поруч із межею Харківської області. Найближчий великий населений пункт поряд – це Сватове, відстань до якого становить менше 15 км. За офіційними даними, раніше тут жило 736 людей.

Про деокупацію Новоселівського стало відомо наприкінці 2022 року. Його звільняли бійці спецпідрозділу української розвідки Kraken разом із 92 бригадою ЗСУ.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+11


Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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06.02.2023 14:30
+9
Защитили "народ Бамбаса" "освободители" **@ные.
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06.02.2023 14:35
+5
Освободітєлі... І чим кацапи відрізняються від гітлеровських зондеркоманд так само паливших села? Ті палили вручну ці артилерією...
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06.02.2023 14:24
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Що таке околиця Луганщини?
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06.02.2023 14:22 Відповісти
Чим не Хіросима? На таке вони хочуть перетворити всю Україну. Смерть касабам!!
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06.02.2023 14:56 Відповісти
Межа з Харківщиною.
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06.02.2023 17:24 Відповісти
Освободітєлі... І чим кацапи відрізняються від гітлеровських зондеркоманд так само паливших села? Ті палили вручну ці артилерією...
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06.02.2023 14:24 Відповісти


Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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06.02.2023 14:30 Відповісти
З переписки царських генералів балабіна і краснова - у армії паульса було бизько 30 % руських. У битві за Дніпро та Київ, вже у кожній роті вермахта було до 40% руських. Близько 1700000 руських воювали на боці германії у вермахті та війсках сс. Так шо з ким воював ссср ще те питання.
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06.02.2023 16:54 Відповісти
Не було у Вермахту змiшаних підрозділів. Російські дівізії були окремо з німецькими офіцерами, німецькі окремо. По крайній мірі у 43 році.
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06.02.2023 17:28 Відповісти
У цьому питанні я більше довіряю першим особам причепним до цього питання , а саме царським генералам, котри служили германії у складі вермахта. Є такий журнал під назвою - Европеец - це журнал руських нацистів, а також нетресурс Арийская нация христиан - Белое воинство против красного зверя 9ч., також руських націстів - зараз доступ до нього заблоковано. Так ось там дуже багато інфи з переписок та наказів....
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06.02.2023 17:41 Відповісти
Назовите часть в которой воевало 60% немцев и 40% русских/советских в 1943-м под Киевом. Поищу информацию.
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06.02.2023 17:42 Відповісти
Подивіться на Маріюпіль, де зондеркоманди пройшлися 1941-го, і який він вигляд має зараз, зруйнований болотними червами зі сходу 2022-го.
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06.02.2023 16:53 Відповісти
Защитили "народ Бамбаса" "освободители" **@ные.
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06.02.2023 14:35 Відповісти
Навіщо,хай всі хто це робив горять у пеклі.
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06.02.2023 14:51 Відповісти
Андрофаги прийшли; руцкій мір називається...
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06.02.2023 14:55 Відповісти
Як кажуть : ламать - не строїть, великого ума не треба. А як його зовсім нема, то горе велике. Там куди прийшов руський мір: Чечня, Абхазія, Грузія, Україна...скрізь залишає згарища, могили, сльози , смерть. Головний месседж рашистів: можем повторіть.
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06.02.2023 14:58 Відповісти
Ми утрьох голіруч за дев'ять тижнів під Гостомелем після потрапляння ракети уламки розгребли та будівлю відбудували, так що, аби люди були, з технікою можна за декілька днів все відбудувати.
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06.02.2023 16:08 Відповісти
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06.02.2023 19:13 Відповісти
 
 