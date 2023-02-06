Новоселовское в Сватовском районе рашисты уничтожили полностью. ВИДЕО
После боев с российскими оккупантами поселок Новоселовское на окраине Луганщины уничтожен полностью. Теперь здесь нет ни одного уцелевшего здания и ни одного местного жителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Новоселевское в Сватовском районе рашисты уничтожили полностью. Только фундаменты, воронки и сплошное пепелище. Так выглядит "русский мир"", - написал Гайдай и опубликовал кадры с дрона, снятые над поселком.
Как добавил руководитель Луганщины, сейчас поселок пустует – в январе российский снайпер убил последнюю женщину, которая здесь жила.
Поселок Новоселовское расположен на окраине Луганщины рядом с границей Харьковской области. Ближайший крупный населенный пункт рядом – это Сватово, расстояние до которого составляет менее 15 км. По официальным данным, ранее здесь проживало 736 человек.
О деоккупации Новоселовского стало известно в конце 2022 года. Его освобождали бойцы спецподразделения украинской разведки Kraken вместе с 92 бригадой ВСУ.
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php