Новоселовское в Сватовском районе рашисты уничтожили полностью. ВИДЕО

После боев с российскими оккупантами поселок Новоселовское на окраине Луганщины уничтожен полностью. Теперь здесь нет ни одного уцелевшего здания и ни одного местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Новоселевское в Сватовском районе рашисты уничтожили полностью. Только фундаменты, воронки и сплошное пепелище. Так выглядит "русский мир"", - написал Гайдай и опубликовал кадры с дрона, снятые над поселком.

Как добавил руководитель Луганщины, сейчас поселок пустует – в январе российский снайпер убил последнюю женщину, которая здесь жила.

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Поселок Новоселовское расположен на окраине Луганщины рядом с границей Харьковской области. Ближайший крупный населенный пункт рядом – это Сватово, расстояние до которого составляет менее 15 км. По официальным данным, ранее здесь проживало 736 человек.

О деоккупации Новоселовского стало известно в конце 2022 года. Его освобождали бойцы спецподразделения украинской разведки Kraken вместе с 92 бригадой ВСУ.