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Новоселовское в Сватовском районе рашисты уничтожили полностью. ВИДЕО

После боев с российскими оккупантами поселок Новоселовское на окраине Луганщины уничтожен полностью. Теперь здесь нет ни одного уцелевшего здания и ни одного местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Новоселевское в Сватовском районе рашисты уничтожили полностью. Только фундаменты, воронки и сплошное пепелище. Так выглядит "русский мир"", - написал Гайдай и опубликовал кадры с дрона, снятые над поселком.

Как добавил руководитель Луганщины, сейчас поселок пустует – в январе российский снайпер убил последнюю женщину, которая здесь жила.

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Поселок Новоселовское расположен на окраине Луганщины рядом с границей Харьковской области. Ближайший крупный населенный пункт рядом – это Сватово, расстояние до которого составляет менее 15 км. По официальным данным, ранее здесь проживало 736 человек.

О деоккупации Новоселовского стало известно в конце 2022 года. Его освобождали бойцы спецподразделения украинской разведки Kraken вместе с 92 бригадой ВСУ.

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+11


Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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06.02.2023 14:30
+9
Защитили "народ Бамбаса" "освободители" **@ные.
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06.02.2023 14:35
+5
Освободітєлі... І чим кацапи відрізняються від гітлеровських зондеркоманд так само паливших села? Ті палили вручну ці артилерією...
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06.02.2023 14:24
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Що таке околиця Луганщини?
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06.02.2023 14:22 Ответить
Чим не Хіросима? На таке вони хочуть перетворити всю Україну. Смерть касабам!!
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06.02.2023 14:56 Ответить
Межа з Харківщиною.
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06.02.2023 17:24 Ответить
Освободітєлі... І чим кацапи відрізняються від гітлеровських зондеркоманд так само паливших села? Ті палили вручну ці артилерією...
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06.02.2023 14:24 Ответить


Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
https://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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06.02.2023 14:30 Ответить
З переписки царських генералів балабіна і краснова - у армії паульса було бизько 30 % руських. У битві за Дніпро та Київ, вже у кожній роті вермахта було до 40% руських. Близько 1700000 руських воювали на боці германії у вермахті та війсках сс. Так шо з ким воював ссср ще те питання.
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06.02.2023 16:54 Ответить
Не було у Вермахту змiшаних підрозділів. Російські дівізії були окремо з німецькими офіцерами, німецькі окремо. По крайній мірі у 43 році.
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06.02.2023 17:28 Ответить
У цьому питанні я більше довіряю першим особам причепним до цього питання , а саме царським генералам, котри служили германії у складі вермахта. Є такий журнал під назвою - Европеец - це журнал руських нацистів, а також нетресурс Арийская нация христиан - Белое воинство против красного зверя 9ч., також руських націстів - зараз доступ до нього заблоковано. Так ось там дуже багато інфи з переписок та наказів....
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06.02.2023 17:41 Ответить
Назовите часть в которой воевало 60% немцев и 40% русских/советских в 1943-м под Киевом. Поищу информацию.
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06.02.2023 17:42 Ответить
Подивіться на Маріюпіль, де зондеркоманди пройшлися 1941-го, і який він вигляд має зараз, зруйнований болотними червами зі сходу 2022-го.
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06.02.2023 16:53 Ответить
Защитили "народ Бамбаса" "освободители" **@ные.
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06.02.2023 14:35 Ответить
Навіщо,хай всі хто це робив горять у пеклі.
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06.02.2023 14:51 Ответить
Андрофаги прийшли; руцкій мір називається...
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06.02.2023 14:55 Ответить
Як кажуть : ламать - не строїть, великого ума не треба. А як його зовсім нема, то горе велике. Там куди прийшов руський мір: Чечня, Абхазія, Грузія, Україна...скрізь залишає згарища, могили, сльози , смерть. Головний месседж рашистів: можем повторіть.
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06.02.2023 14:58 Ответить
Ми утрьох голіруч за дев'ять тижнів під Гостомелем після потрапляння ракети уламки розгребли та будівлю відбудували, так що, аби люди були, з технікою можна за декілька днів все відбудувати.
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06.02.2023 16:08 Ответить
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06.02.2023 19:13 Ответить
 
 