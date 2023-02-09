Знищення ворожого ЗРК 9А331М "Тор-М2" на Луганщині. ВIДЕО
Українські воїни на Луганщині знищили російський ЗРК 9А331М "Тор-М2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної артилерійської атаки бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+8 Ірландія
показати весь коментар09.02.2023 12:11
+7 Ничего хорошего #555890
показати весь коментар09.02.2023 12:17
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.02.2023 12:17
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******* західні БМП "Пума, "Лінкс", та й ті ж "Бредлі" та "CV-90" виконують ті ж самі функції
Але про "місцевих хлопців" це про кого ?? У моєї рідні у селі, центр України, групу ТРО вимушені були розброїти - понапивалися і стріляли у небо.