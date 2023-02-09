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Знищення ворожого ЗРК 9А331М "Тор-М2" на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни на Луганщині знищили російський ЗРК 9А331М "Тор-М2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної артилерійської атаки бійці опублікували в соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці протягом 4 лютого знищили 6 росіян і ЗРК "Тор"

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) ЗРК (205) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+8
https://t.me/DeepStateUA/15509 🇷🇺 Перший зафіксований знищений аналоговнєт БМПТ "Термінатор" десь поблизу Кремінної На території України було помічено щонайменше 10 таких бойових машин. 🗡Також на фото можна помітити Т-90М "Прорыв" з мінним тралом (ймовірно, ТМТ-С) - його подальша доля невідома.
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09.02.2023 12:11
+7
Ничего не должно мешать украинским птичкам выжигать мясные волны фашистов.
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09.02.2023 12:17
+5
той т.зв. "Термінатор" роздутий до вундерваффе всього лише важкий БМП без десанта на базі старого танка.
******* західні БМП "Пума, "Лінкс", та й ті ж "Бредлі" та "CV-90" виконують ті ж самі функції
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09.02.2023 12:17
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Доречі є підтвердження знищення «термінатора» поряд з т-90м(прорив) під Кремінною , якими воєнкор хвастався нещодавно .
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09.02.2023 12:07 Відповісти
https://t.me/DeepStateUA/15509 🇷🇺 Перший зафіксований знищений аналоговнєт БМПТ "Термінатор" десь поблизу Кремінної На території України було помічено щонайменше 10 таких бойових машин. 🗡Також на фото можна помітити Т-90М "Прорыв" з мінним тралом (ймовірно, ТМТ-С) - його подальша доля невідома.
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09.02.2023 12:11 Відповісти
той т.зв. "Термінатор" роздутий до вундерваффе всього лише важкий БМП без десанта на базі старого танка.
******* західні БМП "Пума, "Лінкс", та й ті ж "Бредлі" та "CV-90" виконують ті ж самі функції
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09.02.2023 12:17 Відповісти
Насправдіі, багато патріотичного флеру у мережі, замість нормальної оцінки.
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09.02.2023 12:48 Відповісти
Ничего не должно мешать украинским птичкам выжигать мясные волны фашистов.
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09.02.2023 12:17 Відповісти
а вин його точно зныщив ?
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09.02.2023 12:25 Відповісти
РЛС, боевой модуль в хлам, а корпус возможно и уцелел, а толку от того...
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09.02.2023 13:23 Відповісти
..красота..Жги быдлонасекомышей болот мацковии .
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09.02.2023 12:26 Відповісти
Один як палець стоїть цей Тор за мільйони рублів серед чистого поля без будь-якого захисту. Та місцеві хлопці вже б давно взялися б за стволи та гуртом здійняли б його на повітря з його маленьким екіпажем, тільки було б чим. Тож дайте людям зброю і цей металобрухт буде так горіти кожен день і без натівських снаряів.
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09.02.2023 12:35 Відповісти
Хоспаді ... Зброї там повно, всякої. Аби виявили і встигнули !!
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09.02.2023 12:49 Відповісти
Якби було повно, то ці Тори зараз так горіли у кожній вітропорці. Але з дідівськими двостволками сильно не навоюєш та й навіть така рушниця є далеко не в кожній хаті. А тієї зброї, що роздали просто неба рік тому вкрай мало для потужного спротиву
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09.02.2023 13:00 Відповісти
Чого немає ? Арти 155 вже причепної марок 5. Самохідних вже видів 6 чи 7.
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09.02.2023 20:32 Відповісти
Ви читаєте мої коментарі? Хіба гаубиці роздавали просто неба усім бажаючим? Я маю наувазі, що треба надати місцевим мешканцям, а не військовим зброю
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09.02.2023 20:46 Відповісти
Так, вибачте, швидко читав.
Але про "місцевих хлопців" це про кого ?? У моєї рідні у селі, центр України, групу ТРО вимушені були розброїти - понапивалися і стріляли у небо.
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09.02.2023 22:23 Відповісти
Саме цих я і мав на увазі)
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09.02.2023 22:33 Відповісти
Якщо це зхнищення то я балерина. Підрив боеприпаса відбувся за 2-3 метри. Установка ще і продовжила рух. Яке ж це в*уя знищення.
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09.02.2023 18:05 Відповісти
 
 