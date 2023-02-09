Знищення ворожого ЗРК 9А331М "Тор-М2" на Луганщині. ВIДЕО

Українські воїни на Луганщині знищили російський ЗРК 9А331М "Тор-М2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної артилерійської атаки бійці опублікували в соцмережах.

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