Знищення російського танка за допомогою дрона поблизу Вугледару. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк, уразивши його боєприпасами скинутими з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Поблизу Вугледара, знищили ворожий танк за допомогою дрону", - зазначають вони у коментарі.

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