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Знищення російського танка за допомогою дрона поблизу Вугледару. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий танк, уразивши його боєприпасами скинутими з дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"Поблизу Вугледара, знищили ворожий танк за допомогою дрону", - зазначають вони у коментарі.

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Автор: 

танк (2071) знищення (7293) дрони (4739) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+19
Як у тій пісні - "Чєтирє трупа возлє танка дополнят утренній пєйзаж"..
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10.02.2023 10:39
+13
ця кумулятивна до біса важить, наскільки я пам'ятаю. скоро дрони вже і орків, які подрібніше, будуть з окопів витаскувати.
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10.02.2023 10:40
+12
То не брезент, то твой папка догорает
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10.02.2023 10:56
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10.02.2023 10:38 Відповісти
Як у тій пісні - "Чєтирє трупа возлє танка дополнят утренній пєйзаж"..
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10.02.2023 10:39 Відповісти
ця кумулятивна до біса важить, наскільки я пам'ятаю. скоро дрони вже і орків, які подрібніше, будуть з окопів витаскувати.
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10.02.2023 10:40 Відповісти
Граната весит 1 кг 600 гр . 2 шт реально берем . Это уже куча металла ))) Просто дрон не может висеть делать видео для сомневающихся
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10.02.2023 11:34 Відповісти
щоб я здох, якщо я мав на увазі саме "нє вєрю!" навпаки, кидав таку курсантом, масово-гбаритний макет, пам'ятаю, як потім руки в суглобах нили. ще й запобіжник там, якщо пам'ять не зраджує, вибухає тільки при прольоті 25+ метрів, здається. тому і радий, що ******* техніка таке дозволяє.
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10.02.2023 11:54 Відповісти
А чому той ледве тліючий шматочок брезенту ніхто не гасить?
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10.02.2023 10:52 Відповісти
То не брезент, то твой папка догорает
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10.02.2023 10:56 Відповісти
Ідіот🤦
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10.02.2023 10:57 Відповісти
Да ладно, брезент... На последних кадрах явно видна дырка в башне...
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10.02.2023 11:26 Відповісти
Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе!
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10.02.2023 10:49 Відповісти
Чого Ви так...це ж діти,може у школі ще вчаться
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10.02.2023 11:09 Відповісти
Представляю, как кацапский танкист поёт перед смертью:

Гори, гори, моя броня
И будь она неладная.
Осталась у меня нога
Второй не будет никогда....
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10.02.2023 11:37 Відповісти
 
 