Знищення російського танка за допомогою дрона поблизу Вугледару. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий танк, уразивши його боєприпасами скинутими з дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
"Поблизу Вугледара, знищили ворожий танк за допомогою дрону", - зазначають вони у коментарі.
Топ коментарі
+19 Сергей Хитушко #551363
показати весь коментар10.02.2023 10:39
+13 ьля
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+12 Андрей Антипов #547033
показати весь коментар10.02.2023 10:56
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