Уничтожение российского танка с помощью дрона вблизи Угледара. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский танк, поразив его боеприпасами, сброшенными с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Вблизи Угледара уничтожили вражеский танк с помощью дрона", - отмечают они в комментарии.

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