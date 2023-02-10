Уничтожение российского танка с помощью дрона вблизи Угледара. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский танк, поразив его боеприпасами, сброшенными с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Вблизи Угледара уничтожили вражеский танк с помощью дрона", - отмечают они в комментарии.
Топ комментарии
+19 Сергей Хитушко #551363
показать весь комментарий10.02.2023 10:39
+13 ьля
показать весь комментарий10.02.2023 10:40
+12 Андрей Антипов #547033
показать весь комментарий10.02.2023 10:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гори, гори, моя броня
И будь она неладная.
Осталась у меня нога
Второй не будет никогда....