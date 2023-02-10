РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11576 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 557 14

Уничтожение российского танка с помощью дрона вблизи Угледара. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский танк, поразив его боеприпасами, сброшенными с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Вблизи Угледара уничтожили вражеский танк с помощью дрона", - отмечают они в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайперы 28-й ОМБр уничтожают оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

танк (2260) уничтожение (6980) дроны (3955) Угледар (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Як у тій пісні - "Чєтирє трупа возлє танка дополнят утренній пєйзаж"..
показать весь комментарий
10.02.2023 10:39
+13
ця кумулятивна до біса важить, наскільки я пам'ятаю. скоро дрони вже і орків, які подрібніше, будуть з окопів витаскувати.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:40
+12
То не брезент, то твой папка догорает
показать весь комментарий
10.02.2023 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
10.02.2023 10:38 Ответить
Як у тій пісні - "Чєтирє трупа возлє танка дополнят утренній пєйзаж"..
показать весь комментарий
10.02.2023 10:39 Ответить
ця кумулятивна до біса важить, наскільки я пам'ятаю. скоро дрони вже і орків, які подрібніше, будуть з окопів витаскувати.
показать весь комментарий
10.02.2023 10:40 Ответить
Граната весит 1 кг 600 гр . 2 шт реально берем . Это уже куча металла ))) Просто дрон не может висеть делать видео для сомневающихся
показать весь комментарий
10.02.2023 11:34 Ответить
щоб я здох, якщо я мав на увазі саме "нє вєрю!" навпаки, кидав таку курсантом, масово-гбаритний макет, пам'ятаю, як потім руки в суглобах нили. ще й запобіжник там, якщо пам'ять не зраджує, вибухає тільки при прольоті 25+ метрів, здається. тому і радий, що ******* техніка таке дозволяє.
показать весь комментарий
10.02.2023 11:54 Ответить
А чому той ледве тліючий шматочок брезенту ніхто не гасить?
показать весь комментарий
10.02.2023 10:52 Ответить
То не брезент, то твой папка догорает
показать весь комментарий
10.02.2023 10:56 Ответить
Ідіот🤦
показать весь комментарий
10.02.2023 10:57 Ответить
Да ладно, брезент... На последних кадрах явно видна дырка в башне...
показать весь комментарий
10.02.2023 11:26 Ответить
Горить, палає техніка ворожа рідна Україна переможе!
показать весь комментарий
10.02.2023 10:49 Ответить
Чого Ви так...це ж діти,може у школі ще вчаться
показать весь комментарий
10.02.2023 11:09 Ответить
Представляю, как кацапский танкист поёт перед смертью:

Гори, гори, моя броня
И будь она неладная.
Осталась у меня нога
Второй не будет никогда....
показать весь комментарий
10.02.2023 11:37 Ответить
 
 