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Новости Видео Война
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Снайперы 28-й ОМБр уничтожают оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видеозапись, на которой снята боевая работа снайперов этого подразделения на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в ночное время через тепловизионный прицел.

"Успешная засада - сорванный вражеский план. Снайперы 28-й омбр успешно ликвидируют группы российских оккупантов на Бахмутском направлении", - пишут в сообщении автор публикации.

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уничтожение (6980) снайперы (483) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Топ комментарии
+21
Яке чудове відео на ніч. Велика подяка снайперам.
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10.02.2023 10:12
+13
Гарно так лягають до грунту 👍 Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.02.2023 10:13
+9
Снайпер професіонал - молодець 👍🏼🙏🏼😕
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10.02.2023 10:18
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Яке чудове відео на ніч. Велика подяка снайперам.
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10.02.2023 10:12 Ответить
На добраніч
У нас ранок.
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10.02.2023 10:16 Ответить
Згоден, але ви ж розумiєте, що наших хлопцiв так само вбивають... Чи вважаєте що це лише в один бiк вiдбувається?
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10.02.2023 10:17 Ответить
Ты предлагаешь не радоваться смерти врана ?!
Это видео полезно ВСЕМ - посмотрев его и НАШИ будут понимать, что даже на дистанции нудно соблюдать меры предосторожности !
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10.02.2023 10:48 Ответить
Ось де в мене це написано? Я бiльше до того, що цi падлюки також дуже швидко вчаться. I дронами так само скидують, але про це у нас в новинах не прийнято писати.
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10.02.2023 11:49 Ответить
Гарно так лягають до грунту 👍 Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.02.2023 10:13 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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10.02.2023 10:14 Ответить
Снайпер професіонал - молодець 👍🏼🙏🏼😕
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10.02.2023 10:18 Ответить
«Беретту» отримав снайпер - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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10.02.2023 10:44 Ответить
Беретту?!!!
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10.02.2023 12:30 Ответить
Так Баррет з бортовим BORS.
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10.02.2023 13:00 Ответить
Баррет і Беретта це одне й теж саме?!!! Баррет це снайперська гвинтівка?!!
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10.02.2023 14:22 Ответить
Як от кажуть - гугл до Києва доведе.
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10.02.2023 15:20 Ответить
А куди заведе твоя тупість?
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11.02.2023 14:27 Ответить
круто,1 выстрел 1 хороший русский, которого не видно больше в тепловизор уровень как у арты, даже повыше
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10.02.2023 11:00 Ответить
Ефективність хорошого снайпера дорівнює танку.
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10.02.2023 12:31 Ответить
Самый дешевый вид утилизации убогих это пуля , один выстрел - один труп .За несколько десятков баксов , снайпер завалил, то что максимум делает один снаряд за три тысячи долоров. Экономика)
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10.02.2023 12:55 Ответить
 
 