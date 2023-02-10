Снайперы 28-й ОМБр уничтожают оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО
Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видеозапись, на которой снята боевая работа снайперов этого подразделения на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в ночное время через тепловизионный прицел.
"Успешная засада - сорванный вражеский план. Снайперы 28-й омбр успешно ликвидируют группы российских оккупантов на Бахмутском направлении", - пишут в сообщении автор публикации.
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+21 Olena Lynch
показать весь комментарий10.02.2023 10:12
+13 Толик Инкогнито #552513
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+9 Amber
показать весь комментарий10.02.2023 10:18
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У нас ранок.
Это видео полезно ВСЕМ - посмотрев его и НАШИ будут понимать, что даже на дистанции нудно соблюдать меры предосторожности !
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….