Снайперы 28-й ОМБр уничтожают оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видеозапись, на которой снята боевая работа снайперов этого подразделения на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в ночное время через тепловизионный прицел.

"Успешная засада - сорванный вражеский план. Снайперы 28-й омбр успешно ликвидируют группы российских оккупантов на Бахмутском направлении", - пишут в сообщении автор публикации.

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