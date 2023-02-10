Снайпери 28-ї ОМБр знищують окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис, на якому зафільмована бойова робота снайперів цього підрозділу на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений у нічний час через тепловізійний приціл.

"Успішна засідка - зірваний ворожий план. Снайпери 28-ї омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку", - пишуть у дописі автор публікації.

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