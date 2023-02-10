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Снайпери 28-ї ОМБр знищують окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис, на якому зафільмована бойова робота снайперів цього підрозділу на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений у нічний час через тепловізійний приціл

"Успішна засідка - зірваний ворожий план. Снайпери 28-ї омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку", - пишуть у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищили місце дислокації підрозділу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7293) снайпери (358) 28 окрема механізована бригада (188)


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Топ коментарі
+21
Яке чудове відео на ніч. Велика подяка снайперам.
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10.02.2023 10:12
+13
Гарно так лягають до грунту 👍 Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.02.2023 10:13
+9
Снайпер професіонал - молодець 👍🏼🙏🏼😕
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10.02.2023 10:18
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Яке чудове відео на ніч. Велика подяка снайперам.
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10.02.2023 10:12 Відповісти
На добраніч
У нас ранок.
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10.02.2023 10:16 Відповісти
Згоден, але ви ж розумiєте, що наших хлопцiв так само вбивають... Чи вважаєте що це лише в один бiк вiдбувається?
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10.02.2023 10:17 Відповісти
Ты предлагаешь не радоваться смерти врана ?!
Это видео полезно ВСЕМ - посмотрев его и НАШИ будут понимать, что даже на дистанции нудно соблюдать меры предосторожности !
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10.02.2023 10:48 Відповісти
Ось де в мене це написано? Я бiльше до того, що цi падлюки також дуже швидко вчаться. I дронами так само скидують, але про це у нас в новинах не прийнято писати.
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10.02.2023 11:49 Відповісти
Гарно так лягають до грунту 👍 Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.02.2023 10:13 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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10.02.2023 10:14 Відповісти
Снайпер професіонал - молодець 👍🏼🙏🏼😕
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10.02.2023 10:18 Відповісти
«Беретту» отримав снайпер - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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10.02.2023 10:44 Відповісти
Беретту?!!!
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10.02.2023 12:30 Відповісти
Так Баррет з бортовим BORS.
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10.02.2023 13:00 Відповісти
Баррет і Беретта це одне й теж саме?!!! Баррет це снайперська гвинтівка?!!
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10.02.2023 14:22 Відповісти
Як от кажуть - гугл до Києва доведе.
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10.02.2023 15:20 Відповісти
А куди заведе твоя тупість?
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11.02.2023 14:27 Відповісти
круто,1 выстрел 1 хороший русский, которого не видно больше в тепловизор уровень как у арты, даже повыше
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10.02.2023 11:00 Відповісти
Ефективність хорошого снайпера дорівнює танку.
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10.02.2023 12:31 Відповісти
Самый дешевый вид утилизации убогих это пуля , один выстрел - один труп .За несколько десятков баксов , снайпер завалил, то что максимум делает один снаряд за три тысячи долоров. Экономика)
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10.02.2023 12:55 Відповісти
 
 