Снайпери 28-ї ОМБр знищують окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу опублікували відеозапис, на якому зафільмована бойова робота снайперів цього підрозділу на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений у нічний час через тепловізійний приціл.
"Успішна засідка - зірваний ворожий план. Снайпери 28-ї омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку", - пишуть у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+21 Olena Lynch
показати весь коментар10.02.2023 10:12
+13 Толик Инкогнито #552513
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+9 Amber
показати весь коментар10.02.2023 10:18
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Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….