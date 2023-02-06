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Артилеристи знищили місце дислокації підрозділу російських окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади Лицарів Зимового Походу та бійці ізюмської тероборони виявили місце дислокації російських окупантів і знищили їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти облаштувалися у житловому будинку захопленого населеного пункту і були виявлені аеророзвідниками та знищені влучними ударами артилеристів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота снайперів 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7313) Ізюм (333) артилерія (789) 28 окрема механізована бригада (188) тероборона (386)


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Топ коментарі
+11
Як раз останній то шо нада, у погріб там теж ховалися.
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06.02.2023 10:02
+9
Чудова підготовка до російського наступу. Знищуючи підрозділ за підрозділом, ЗСУ деморалізують сотні тисяч мобіків, які і так не виявили жодного бажання вмирати за Путіна, а тепер напередодні наступу ще й роздивляються такі ролики в телеграмах, та під час цього перегляду думають вже не як завойовувати Україну, а як його уникнути для них саміх і врятувати власну шкіру під час майбутнього божевільного путінського наступу.
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06.02.2023 10:06
+7
Одни портки поразлетались по деревьям)
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06.02.2023 09:54
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останній снаряд вже був лишній, там хватило потворам с запасом вже.
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06.02.2023 09:53 Відповісти
Як раз останній то шо нада, у погріб там теж ховалися.
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06.02.2023 10:02 Відповісти
Одни портки поразлетались по деревьям)
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06.02.2023 09:54 Відповісти
Для кабздона буде гарна масовка.
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06.02.2023 10:03 Відповісти
смачно ))
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06.02.2023 09:58 Відповісти
Тварини скажені.
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06.02.2023 10:05 Відповісти
Чудова підготовка до російського наступу. Знищуючи підрозділ за підрозділом, ЗСУ деморалізують сотні тисяч мобіків, які і так не виявили жодного бажання вмирати за Путіна, а тепер напередодні наступу ще й роздивляються такі ролики в телеграмах, та під час цього перегляду думають вже не як завойовувати Україну, а як його уникнути для них саміх і врятувати власну шкіру під час майбутнього божевільного путінського наступу.
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06.02.2023 10:06 Відповісти
Кацапи штабелями ідуть до пекла і від цього дуже радісно 😕
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06.02.2023 11:40 Відповісти
домой пидота успела позвонить после первого?
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06.02.2023 12:44 Відповісти
В пух, і прах.
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11.03.2023 17:23 Відповісти
 
 