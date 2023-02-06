Артилеристи знищили місце дислокації підрозділу російських окупантів. ВIДЕО
Артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади Лицарів Зимового Походу та бійці ізюмської тероборони виявили місце дислокації російських окупантів і знищили їх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти облаштувалися у житловому будинку захопленого населеного пункту і були виявлені аеророзвідниками та знищені влучними ударами артилеристів.
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