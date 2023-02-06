Артиллеристы уничтожили место дислокации подразделения российских оккупантов. ВИДЕО
Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего Похода и бойцы изюмской теробороны обнаружили место дислокации российских оккупантов и уничтожили их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты обустроились в жилом доме захваченного населенного пункта, были обнаружены аэроразведчиками и уничтожены точными ударами артиллеристов.
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