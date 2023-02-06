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Артиллеристы уничтожили место дислокации подразделения российских оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего Похода и бойцы изюмской теробороны обнаружили место дислокации российских оккупантов и уничтожили их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты обустроились в жилом доме захваченного населенного пункта, были обнаружены аэроразведчиками и уничтожены точными ударами артиллеристов.

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Автор: 

уничтожение (7001) Изюм (272) артиллерия (636) 28 отдельная механизированная бригада (187) тероборона (340)


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Топ комментарии
+11
Як раз останній то шо нада, у погріб там теж ховалися.
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06.02.2023 10:02
+9
Чудова підготовка до російського наступу. Знищуючи підрозділ за підрозділом, ЗСУ деморалізують сотні тисяч мобіків, які і так не виявили жодного бажання вмирати за Путіна, а тепер напередодні наступу ще й роздивляються такі ролики в телеграмах, та під час цього перегляду думають вже не як завойовувати Україну, а як його уникнути для них саміх і врятувати власну шкіру під час майбутнього божевільного путінського наступу.
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06.02.2023 10:06
+7
Одни портки поразлетались по деревьям)
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06.02.2023 09:54
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останній снаряд вже був лишній, там хватило потворам с запасом вже.
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06.02.2023 09:53 Ответить
Як раз останній то шо нада, у погріб там теж ховалися.
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06.02.2023 10:02 Ответить
Одни портки поразлетались по деревьям)
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06.02.2023 09:54 Ответить
Для кабздона буде гарна масовка.
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06.02.2023 10:03 Ответить
смачно ))
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06.02.2023 09:58 Ответить
Тварини скажені.
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06.02.2023 10:05 Ответить
Чудова підготовка до російського наступу. Знищуючи підрозділ за підрозділом, ЗСУ деморалізують сотні тисяч мобіків, які і так не виявили жодного бажання вмирати за Путіна, а тепер напередодні наступу ще й роздивляються такі ролики в телеграмах, та під час цього перегляду думають вже не як завойовувати Україну, а як його уникнути для них саміх і врятувати власну шкіру під час майбутнього божевільного путінського наступу.
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06.02.2023 10:06 Ответить
Кацапи штабелями ідуть до пекла і від цього дуже радісно 😕
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06.02.2023 11:40 Ответить
домой пидота успела позвонить после первого?
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06.02.2023 12:44 Ответить
В пух, і прах.
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11.03.2023 17:23 Ответить
 
 