Артиллеристы уничтожили место дислокации подразделения российских оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего Похода и бойцы изюмской теробороны обнаружили место дислокации российских оккупантов и уничтожили их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты обустроились в жилом доме захваченного населенного пункта, были обнаружены аэроразведчиками и уничтожены точными ударами артиллеристов.

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