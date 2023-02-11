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Збиття ворожого дрона на Херсонщині. ВIДЕО

Напередодні увечері ворог атакував критичну інфраструктуру у низці областей України дронами-камікадзе "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, Повітряне командування "Південь" опублікувало відео збиття одного із ворожих дронів.

"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває черговий дрон-камікадзе "Shahed-136" увечері 10 лютого 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначалося, за період з 18.00 по 23.55 10 лютого силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Також читайте: Ввечері 10 лютого на півдні країни збито 11 шахедів, - Повітряне командування "Південь"

Автор: 

знищення (7342) дрони (4765) Повітряні сили (2678) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+7
На якийсь сраний мопед витратили високотехнологічну ракету.
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11.02.2023 12:13
+6
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11.02.2023 12:22
+5
а шо робити.
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11.02.2023 12:16
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11.02.2023 12:10 Відповісти
Раніше вважалось що чим більше диму, тим краще.
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11.02.2023 12:16 Відповісти
На якийсь сраний мопед витратили високотехнологічну ракету.
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11.02.2023 12:13 Відповісти
а шо робити.
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11.02.2023 12:16 Відповісти
Та да. Ажопадєлаєш?
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11.02.2023 12:17 Відповісти
А якби він влучив у багатоповерхівку, наприклад, і вбив чиюсь дитину, то було б дешевше?
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11.02.2023 12:58 Відповісти
Є РЛС управління зенітною артилерією. Де воно все?
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11.02.2023 13:13 Відповісти
За пол года можно было уже что-то придумать, и не тратить ракеты в 20 раз превышаюшие стоимость дрона. Шахед легкая цель. Максимальная высота 4км, скорость 170км/ч, шумный.
Подозреваю что дело в тормознутости нашего МО.
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11.02.2023 13:07 Відповісти
ну да. Этой ракетой можно сбить ТУ-160. Но было бы хуже, если бы он куда-то попал
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11.02.2023 15:46 Відповісти
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11.02.2023 12:22 Відповісти
Ку-ку!
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11.02.2023 12:41 Відповісти
))))
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11.02.2023 12:46 Відповісти
Красунчики наші. Дякуємо.
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11.02.2023 12:42 Відповісти
 
 