Збиття ворожого дрона на Херсонщині. ВIДЕО

Напередодні увечері ворог атакував критичну інфраструктуру у низці областей України дронами-камікадзе "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, Повітряне командування "Південь" опублікувало відео збиття одного із ворожих дронів.

"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває черговий дрон-камікадзе "Shahed-136" увечері 10 лютого 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначалося, за період з 18.00 по 23.55 10 лютого силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

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