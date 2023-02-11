Збиття ворожого дрона на Херсонщині. ВIДЕО
Напередодні увечері ворог атакував критичну інфраструктуру у низці областей України дронами-камікадзе "Shahed-136".
Як інформує Цензор.НЕТ, Повітряне командування "Південь" опублікувало відео збиття одного із ворожих дронів.
"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває черговий дрон-камікадзе "Shahed-136" увечері 10 лютого 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Загалом, як зазначалося, за період з 18.00 по 23.55 10 лютого силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".
Топ коментарі
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показати весь коментар11.02.2023 12:13
+6 Жива1008ом альфа омега зеро #512243
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+5 Alex Dev #551606
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Подозреваю что дело в тормознутости нашего МО.