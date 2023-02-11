Сбитие вражеского дрона на Херсонщине. ВИДЕО
Накануне вечером враг атаковал критическую инфраструктуру в ряде областей Украины дронами-камикадзе "Shahed-136".
Как информирует Цензор.НЕТ, Воздушное командование "Південь" опубликовало видео сбития одного из вражеских дронов.
"Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" сбивает очередной дрон-камикадзе "Shahed-136" вечером 10 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
В целом, как отмечалось, за период с 18.00 по 23.55 10 февраля силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131".
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Подозреваю что дело в тормознутости нашего МО.