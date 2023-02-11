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Сбитие вражеского дрона на Херсонщине. ВИДЕО

Накануне вечером враг атаковал критическую инфраструктуру в ряде областей Украины дронами-камикадзе "Shahed-136".

Как информирует Цензор.НЕТ, Воздушное командование "Південь" опубликовало видео сбития одного из вражеских дронов.

"Подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" сбивает очередной дрон-камикадзе "Shahed-136" вечером 10 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

В целом, как отмечалось, за период с 18.00 по 23.55 10 февраля силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Смотрите также: Россияне атаковали мост в Затоке морскими дронами. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7016) дроны (3974) Воздушные силы (2334) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+7
На якийсь сраний мопед витратили високотехнологічну ракету.
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11.02.2023 12:13
+6
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11.02.2023 12:22
+5
а шо робити.
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11.02.2023 12:16
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11.02.2023 12:10 Ответить
Раніше вважалось що чим більше диму, тим краще.
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11.02.2023 12:16 Ответить
На якийсь сраний мопед витратили високотехнологічну ракету.
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11.02.2023 12:13 Ответить
а шо робити.
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11.02.2023 12:16 Ответить
Та да. Ажопадєлаєш?
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11.02.2023 12:17 Ответить
А якби він влучив у багатоповерхівку, наприклад, і вбив чиюсь дитину, то було б дешевше?
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11.02.2023 12:58 Ответить
Є РЛС управління зенітною артилерією. Де воно все?
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11.02.2023 13:13 Ответить
За пол года можно было уже что-то придумать, и не тратить ракеты в 20 раз превышаюшие стоимость дрона. Шахед легкая цель. Максимальная высота 4км, скорость 170км/ч, шумный.
Подозреваю что дело в тормознутости нашего МО.
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11.02.2023 13:07 Ответить
ну да. Этой ракетой можно сбить ТУ-160. Но было бы хуже, если бы он куда-то попал
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11.02.2023 15:46 Ответить
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11.02.2023 12:22 Ответить
Ку-ку!
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11.02.2023 12:41 Ответить
))))
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11.02.2023 12:46 Ответить
Красунчики наші. Дякуємо.
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11.02.2023 12:42 Ответить
 
 