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20 ударных дронов "Shahed" уничтожены вечером 10 февраля, - Воздушные силы

дрони,шахед

Вечером 10 февраля 2023 года российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, пуски баражирующих боеприпасов производились с восточного побережья Азовского моря.

"В общей сложности за период с 18:00 по 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вечером 10 февраля на юге страны сбито 11 "Шахедов", - Воздушное командование "Південь"

20 ударных дронов Shahed уничтожены вечером 10 февраля, - Воздушные силы 01
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Тут всегда простой вопрос, где наши ударные дроны? Государственные, принятые на вооружение, в достаточном количестве для решения тактических и тем более, стратегических задач? Ни шоколадные, ни зеленые внятно ответить не могут. Это великая тайна.
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11.02.2023 09:47 Ответить
Миллиарды бюджетных денег освоены казнокрадами. Результат 0. Для тебя это тайна?!..
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11.02.2023 10:17 Ответить
Это не тайна. Это простая импотенция.
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11.02.2023 10:36 Ответить
Та вже любителі могли роздерибанити шахіда і зліпити аналог з гівна і палок. Але ж для влади "не на часі" дати таке завдання людям і профінансувати. Боже, як можна перемогти з такими гнидами?
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11.02.2023 10:50 Ответить
 
 