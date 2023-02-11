20 ударных дронов "Shahed" уничтожены вечером 10 февраля, - Воздушные силы

Вечером 10 февраля 2023 года российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, пуски баражирующих боеприпасов производились с восточного побережья Азовского моря.

"В общей сложности за период с 18:00 по 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

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