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Артилеристи 55 і 77 бригад знищили під Вугледаром дві російські установки розмінування, - Притула. ВIДЕО

Росіяни хотіли прочистити шлях своїм танкам через мінне поле за допомоги установок розмінування. В результаті залишилися і без установок, і без значної кількості танків.

Відео знищення російської техніки опублікував волонтер і шоумен Сергій Притула, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чудо-богатирі нє растєрялісь і пригнали 2 УР-ки (установки розмінування), щоб танкам шлях прочистити. А наші так подивились на то все і яааааааааааак не вмастять стволкою по аналагавнєтам!!! А там ж по 2 тони тротилу в машині))))). Такова взривнова настраєнія у рєбят нє била давно!" - написав він.

За словами Притули, від двох установок розмінування "сліду не лишилося", а танки "теж покоцали славно".

Також дивіться: Артилеристи ЗСУ знищують ворожу бойову машину "Термінатор". ВIДЕО

"Нашим воїнам щира дяка за вмілу працю! А всєм пагібшим вітязям - крєпкава здаровья)))))!" - додав він.

Автор: 

артилерія (790) 55 артилерійська бригада (20) Притула Сергій (88) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+32
Це притуло на "Спартані" під'їхало і зі свого супутника зняло?
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12.02.2023 09:03
+30
Я извинюсь но каким боком к этому событию этот новый Остап Бендер и сраный сельский стендапер Притула? Кстати, а где, в каких бригадах воюют его дружбаны Владзя и как их там еще?
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12.02.2023 09:08
+27
Притула на чужом пиариться , дроны на 800км там же где и спутник ?
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12.02.2023 09:05
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Це притуло на "Спартані" під'їхало і зі свого супутника зняло?
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12.02.2023 09:03 Відповісти
Звідки у притули відео , зі свого міфічного супутника? Хай краще думає, скільки йому і яєчному міністру дадуть пожити за гратами за ці багатомільйонні афери.
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12.02.2023 09:04 Відповісти
"Міфічний супутник"? Це вам рашисти нашепотіли?
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12.02.2023 09:06 Відповісти
Ні, один міністр закордонних справ. Видно система з десятків "безпритульних" супутників не справляється , хоча в опі єдиний бєняфон показує і то добре.

Україна працює над розширенням доступу до матеріалів супутникового центру ЄС, - Кулеба

17:26 18.10.2022 987https://amp-censor-net.cdn.ampproject.org/v/s/amp.censor.net/ua/news/3374633/*******************************************************************************************?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#comments 14



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Ради Євросоюзу щодо розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС.

Про це він повідомив на брифінгу для українських ЗМІ, передає з посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3595827-ukraina-pracue-nad-rozsirennam-dostupu-do-materialiv-suputnikovogo-centru-es-kuleba.html Укрінформ .

"Окремою темою, яку я порушив перед європейськими колегами, було розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС. Ми вже отримуємо дуже якісні та детальні знімки від Європейського Союзу і вони нам дуже допомагають. Працюємо над розширенням цієї співпраці", - сказав глава української дипломатії.
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12.02.2023 09:16 Відповісти
Для особливо й#бнутих зебоб, напишу коментар самого афериста. Сподіваюсь тупих питань більше не буде.

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу ДО СУЗІР'Я SAR СУПУТНИКІВ компанії ICEYE.Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.
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12.02.2023 12:30 Відповісти
Я відповів на твоє тупе питання. Якщо ти вже не знаєш що твій гуру супутниковий розказує, то якого буя ти взагалі щось питаєш по темі в якій взагалі не тямиш?
Пана стерненка??? Ти що кріпосний бл;??? До твого пана питань не меньше ніж до свояка хамутінніка.
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12.02.2023 13:33 Відповісти
А в мене до анді міра запитання. Скажи, що ти зробив для армії чи держави з 14 року? Що ти зробила з 24 лютого? Раз так вміло твоє персональне его гадить на всіх... Окрім "одного"....
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12.02.2023 18:03 Відповісти
Більше ніж ти падалЬяковська п'ятирубльовка.
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12.02.2023 19:53 Відповісти
Не звертай уваги не занадтоагресивних, якщо в нього скільки енергії - нехай в окопи лізе. Буде цінити вільну хвилинку перепочити...
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12.02.2023 12:56 Відповісти
Притуло, це ти тут зобіделося? Будеш відповідати за законом, коли хазяів твоїх не стане.
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12.02.2023 09:46 Відповісти
І хто його посадить? Ахметов чи Коломойський?
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12.02.2023 12:53 Відповісти
Если есть факты, почему в прокуратуре показания не даёшь?
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12.02.2023 14:12 Відповісти
По-перше не белькочи тут на свинобурятському. По-друге як я зрозумів з твоє примітивної недомови, ти щось белькочеш про прокуратуру. Так от ,факти і докази у журналістів які розклади все по поличкам для всіх. Хто може хоч трохи мізками рухати, тим все зрозуміло, а от зелені ослопітеки навіть розжоване не можуть осягнути. А чого прокуратура не працює по цим доказам, питай у того кого ти вибрав у 19 році мерзотник.
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12.02.2023 14:49 Відповісти
Голосовал за Садового. Не пользуйся машинным переводом- мізками не рухають, безграмотный
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01.03.2023 12:35 Відповісти
Притула на чужом пиариться , дроны на 800км там же где и спутник ?
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12.02.2023 09:05 Відповісти
Там де спартани... По кишенях...
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12.02.2023 09:48 Відповісти
Я извинюсь но каким боком к этому событию этот новый Остап Бендер и сраный сельский стендапер Притула? Кстати, а где, в каких бригадах воюют его дружбаны Владзя и как их там еще?
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12.02.2023 09:08 Відповісти
- Кто это?
-Чика...
-Так, а кто это, что, как?
- Та х.з, но он всегда здесь
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12.02.2023 09:18 Відповісти
Тим самим боком як і різні подоляки, данілови, арестовичі і інші плутанови. Готуються до майбутніх виборів, піаряться щоб і далі наріт обрав їх сидіти на баблі
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12.02.2023 09:52 Відповісти
То заїхав би та поглянув чи він займається...
Ти мабуть нова баба люся(абдристович)???
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12.02.2023 11:27 Відповісти
Я не езжу по шалманам политических заробитчан оттягивающих на выборах голоса у проукраинских сил в пользу своего родственника рыгыанала, шалманам жуликов и прохиндеев, вылупившихся из среды сельских степнаперов. Брезгую.
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12.02.2023 12:50 Відповісти
К слову, не подскажите, как знаток деятельности этого нового сына турецкоподданого Серожи Мария Берта Остапа Ибрагимовича, в лавах какой воинской части сейчас воюют его дружбаны пошиба Владзьо и как их там еще?
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12.02.2023 12:53 Відповісти
На тех же фронтах,где геройски сражается 95-й шалман.Орденоносцы не дадут соврать.
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12.02.2023 14:57 Відповісти
Однополчане!
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12.02.2023 15:40 Відповісти
Підсвинки тижня бл. Притула всіх їх перевіз за кордон?
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13.02.2023 11:17 Відповісти
А де ти? Ті хоть в міру своє професії займаються, а ти чим?)
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12.02.2023 18:08 Відповісти
Я у себя дома. В Киеве. На Печерских Липках. А вы где? Да, и подскажите, когда и какой артистический ВУЗ или цирковое училище оканчивали вот те, кого вы назвали занимающимися своей профессией.
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12.02.2023 18:33 Відповісти
Це ще фігня, завтра ще лисий з поворознюком буде чуже відео викладати.
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12.02.2023 09:12 Відповісти
А взагалі протитанкові та протипіхотні міни це чудова річ під час оброни. І головне що її дуже недооцінюють і потрібно просити ці міни у кожному пакеті військової допомоги. Вони уповільнюють наступ і роблять наступаючих та техніку для розмінування чудовою мішенню. А скільки цих мін валяються на натівських складах. Тож треба вигрібти всі ці склади і так замінувати всю лінію оборони по всій ліній фронту , а за нею іншу й іншу і так далі. Ото буде сюрприз окупантам!
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12.02.2023 09:19 Відповісти
знатний зятьок-аферист притула у хомутинника....
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12.02.2023 09:38 Відповісти
клоуни, вони такі...
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12.02.2023 09:53 Відповісти
Не ображайте профiсiйних клоунiв порiвняючи iх з стендаперами з сiльського клюбу.
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12.02.2023 09:57 Відповісти
Згоден. Фігляри їм ліпше підходить
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12.02.2023 13:40 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 10:20 Відповісти
де тут урки в урки башни нема
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12.02.2023 10:23 Відповісти
А где ты там башни увидел, если там одни гусеницы остались?
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12.02.2023 11:37 Відповісти
гы!!судя по музыке гуцулы улучшенную оптику на свои,,трембиты"получили,и похоже так что результат не заставил себя ждать!!
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12.02.2023 10:32 Відповісти
Щось Притула давно не розказував про супутник народний. Мабудь щось там сталося, бракований попався?
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12.02.2023 10:58 Відповісти
То розказчик "народний" бракований попався
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12.02.2023 13:43 Відповісти
Флаг смени московит
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12.02.2023 14:17 Відповісти
Мене колись на цьому сайті блокували за критику Арестовича, думаю Притула від нього далеко не втік. Носити годинник за 200 тис і збирати на дрони по 100 грн. з людей, щось тут не так.
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12.02.2023 14:26 Відповісти
Those giant excavators did not move.

A 'mine' in English has at least 2 meanings:

1) peace time: natural ore deposit

2) war time: explosive ground "loitering" ammunition, passively waiting for being triggered

We don't actually know, which side shelled
those giant excavators.

Censor niejet showed a video,
where Ukraine shelled a water pumping station
while retreating from Soledar or Backmuth.

Nevertheless,
those large fields will need to be excavated
like poisoned soil after the war,
to remove unexploded ammunition.

But America will send new.
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12.02.2023 11:59 Відповісти
What do you mean by that? We shell not any water pumping stations, we shell those occupants from the terroristic state russia. Do you agree?
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12.02.2023 17:50 Відповісти
"But America will send new." - Germany will also send.
Death to the Russian invaders!
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12.02.2023 19:02 Відповісти
половина коментів на цензорі від ухилянтів на утриманні
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12.02.2023 12:59 Відповісти
І не кажи... Не так страшні московські воші, як в тилу свої гниди...
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12.02.2023 18:10 Відповісти
Квартал рулит
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12.02.2023 13:20 Відповісти
О, знову фрік майбутній президент виліз дав про себе знати.
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12.02.2023 15:25 Відповісти
притула вже пояснив, що спутнік улєтєд, а спартани поєхалі, бо все перекупив Порох, а сірожа тіко гроші-донати ******* і все!
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12.02.2023 17:02 Відповісти
Слава нашим гармашам!
і кіно чудове, голлівудська якість.
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12.02.2023 17:05 Відповісти
 
 