Артилеристи 55 і 77 бригад знищили під Вугледаром дві російські установки розмінування, - Притула. ВIДЕО
Росіяни хотіли прочистити шлях своїм танкам через мінне поле за допомоги установок розмінування. В результаті залишилися і без установок, і без значної кількості танків.
Відео знищення російської техніки опублікував волонтер і шоумен Сергій Притула, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чудо-богатирі нє растєрялісь і пригнали 2 УР-ки (установки розмінування), щоб танкам шлях прочистити. А наші так подивились на то все і яааааааааааак не вмастять стволкою по аналагавнєтам!!! А там ж по 2 тони тротилу в машині))))). Такова взривнова настраєнія у рєбят нє била давно!" - написав він.
За словами Притули, від двох установок розмінування "сліду не лишилося", а танки "теж покоцали славно".
"Нашим воїнам щира дяка за вмілу працю! А всєм пагібшим вітязям - крєпкава здаровья)))))!" - додав він.
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Україна працює над розширенням доступу до матеріалів супутникового центру ЄС, - Кулеба
17:26 18.10.2022 987https://amp-censor-net.cdn.ampproject.org/v/s/amp.censor.net/ua/news/3374633/*******************************************************************************************?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#comments 14
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Ради Євросоюзу щодо розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС.
Про це він повідомив на брифінгу для українських ЗМІ, передає з посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3595827-ukraina-pracue-nad-rozsirennam-dostupu-do-materialiv-suputnikovogo-centru-es-kuleba.html Укрінформ .
"Окремою темою, яку я порушив перед європейськими колегами, було розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС. Ми вже отримуємо дуже якісні та детальні знімки від Європейського Союзу і вони нам дуже допомагають. Працюємо над розширенням цієї співпраці", - сказав глава української дипломатії.
Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу ДО СУЗІР'Я SAR СУПУТНИКІВ компанії ICEYE.Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.
Пана стерненка??? Ти що кріпосний бл;??? До твого пана питань не меньше ніж до свояка хамутінніка.
-Чика...
-Так, а кто это, что, как?
- Та х.з, но он всегда здесь
Ти мабуть нова баба люся(абдристович)???
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
A 'mine' in English has at least 2 meanings:
1) peace time: natural ore deposit
2) war time: explosive ground "loitering" ammunition, passively waiting for being triggered
We don't actually know, which side shelled
those giant excavators.
Censor niejet showed a video,
where Ukraine shelled a water pumping station
while retreating from Soledar or Backmuth.
Nevertheless,
those large fields will need to be excavated
like poisoned soil after the war,
to remove unexploded ammunition.
But America will send new.
Death to the Russian invaders!
фрікмайбутній президент виліздав про себе знати.
і кіно чудове, голлівудська якість.