Артилеристи 55 і 77 бригад знищили під Вугледаром дві російські установки розмінування, - Притула. ВIДЕО

Росіяни хотіли прочистити шлях своїм танкам через мінне поле за допомоги установок розмінування. В результаті залишилися і без установок, і без значної кількості танків.

Відео знищення російської техніки опублікував волонтер і шоумен Сергій Притула, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чудо-богатирі нє растєрялісь і пригнали 2 УР-ки (установки розмінування), щоб танкам шлях прочистити. А наші так подивились на то все і яааааааааааак не вмастять стволкою по аналагавнєтам!!! А там ж по 2 тони тротилу в машині))))). Такова взривнова настраєнія у рєбят нє била давно!" - написав він.

За словами Притули, від двох установок розмінування "сліду не лишилося", а танки "теж покоцали славно".

Також дивіться: Артилеристи ЗСУ знищують ворожу бойову машину "Термінатор". ВIДЕО

"Нашим воїнам щира дяка за вмілу працю! А всєм пагібшим вітязям - крєпкава здаровья)))))!" - додав він.