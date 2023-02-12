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Артиллеристы 55 и 77 бригад уничтожили под Угледаром две российские установки разминирования, - Притула. ВИДЕО

Россияне хотели прочистить путь своим танкам через минное поле с помощью установок разминирования. В результате остались и без установок, и без большого количества танков.

Видео уничтожения российской техники опубликовал волонтер и шоумен Сергей Притула, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чудо-богатыри не растерялись и пригнали 2 УР-ки (установки разминирования), чтобы танкам путь прочистить. А наши так посмотрели на то все и кааааааааааак не ударят стволкой по аналагавнетам!!! А там же по 2 тонны тротила в машине" ))).Такого взрывного настроения у ребят не было давно!", - написал он.

По словам Притулы, от двух установок разминирования "следа не осталось", а танки "тоже покоцали славно".

Смотрите: Украинские воины 54-й ОМБр уничтожили вражеский склад с боеприпасами. ВИДЕО

"Нашим воинам искренняя благодарность за умелый труд! А всем погибшим витязам - крепкого здоровья)))))!" – добавил он.

артиллерия (637) 55 артиллерийская бригада (20) Притула Сергей (84) Угледар (129)


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Топ комментарии
+32
Це притуло на "Спартані" під'їхало і зі свого супутника зняло?
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12.02.2023 09:03
+30
Я извинюсь но каким боком к этому событию этот новый Остап Бендер и сраный сельский стендапер Притула? Кстати, а где, в каких бригадах воюют его дружбаны Владзя и как их там еще?
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12.02.2023 09:08
+27
Притула на чужом пиариться , дроны на 800км там же где и спутник ?
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12.02.2023 09:05
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Це притуло на "Спартані" під'їхало і зі свого супутника зняло?
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12.02.2023 09:03 Ответить
Звідки у притули відео , зі свого міфічного супутника? Хай краще думає, скільки йому і яєчному міністру дадуть пожити за гратами за ці багатомільйонні афери.
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12.02.2023 09:04 Ответить
"Міфічний супутник"? Це вам рашисти нашепотіли?
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12.02.2023 09:06 Ответить
Ні, один міністр закордонних справ. Видно система з десятків "безпритульних" супутників не справляється , хоча в опі єдиний бєняфон показує і то добре.

Україна працює над розширенням доступу до матеріалів супутникового центру ЄС, - Кулеба

17:26 18.10.2022 987https://amp-censor-net.cdn.ampproject.org/v/s/amp.censor.net/ua/news/3374633/*******************************************************************************************?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#comments 14



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Ради Євросоюзу щодо розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС.

Про це він повідомив на брифінгу для українських ЗМІ, передає з посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3595827-ukraina-pracue-nad-rozsirennam-dostupu-do-materialiv-suputnikovogo-centru-es-kuleba.html Укрінформ .

"Окремою темою, яку я порушив перед європейськими колегами, було розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС. Ми вже отримуємо дуже якісні та детальні знімки від Європейського Союзу і вони нам дуже допомагають. Працюємо над розширенням цієї співпраці", - сказав глава української дипломатії.
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12.02.2023 09:16 Ответить
Для особливо й#бнутих зебоб, напишу коментар самого афериста. Сподіваюсь тупих питань більше не буде.

Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу ДО СУЗІР'Я SAR СУПУТНИКІВ компанії ICEYE.Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.
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12.02.2023 12:30 Ответить
Я відповів на твоє тупе питання. Якщо ти вже не знаєш що твій гуру супутниковий розказує, то якого буя ти взагалі щось питаєш по темі в якій взагалі не тямиш?
Пана стерненка??? Ти що кріпосний бл;??? До твого пана питань не меньше ніж до свояка хамутінніка.
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12.02.2023 13:33 Ответить
А в мене до анді міра запитання. Скажи, що ти зробив для армії чи держави з 14 року? Що ти зробила з 24 лютого? Раз так вміло твоє персональне его гадить на всіх... Окрім "одного"....
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12.02.2023 18:03 Ответить
Більше ніж ти падалЬяковська п'ятирубльовка.
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12.02.2023 19:53 Ответить
Не звертай уваги не занадтоагресивних, якщо в нього скільки енергії - нехай в окопи лізе. Буде цінити вільну хвилинку перепочити...
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12.02.2023 12:56 Ответить
Притуло, це ти тут зобіделося? Будеш відповідати за законом, коли хазяів твоїх не стане.
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12.02.2023 09:46 Ответить
І хто його посадить? Ахметов чи Коломойський?
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12.02.2023 12:53 Ответить
Если есть факты, почему в прокуратуре показания не даёшь?
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12.02.2023 14:12 Ответить
По-перше не белькочи тут на свинобурятському. По-друге як я зрозумів з твоє примітивної недомови, ти щось белькочеш про прокуратуру. Так от ,факти і докази у журналістів які розклади все по поличкам для всіх. Хто може хоч трохи мізками рухати, тим все зрозуміло, а от зелені ослопітеки навіть розжоване не можуть осягнути. А чого прокуратура не працює по цим доказам, питай у того кого ти вибрав у 19 році мерзотник.
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12.02.2023 14:49 Ответить
Голосовал за Садового. Не пользуйся машинным переводом- мізками не рухають, безграмотный
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01.03.2023 12:35 Ответить
Притула на чужом пиариться , дроны на 800км там же где и спутник ?
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12.02.2023 09:05 Ответить
Там де спартани... По кишенях...
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12.02.2023 09:48 Ответить
Я извинюсь но каким боком к этому событию этот новый Остап Бендер и сраный сельский стендапер Притула? Кстати, а где, в каких бригадах воюют его дружбаны Владзя и как их там еще?
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12.02.2023 09:08 Ответить
- Кто это?
-Чика...
-Так, а кто это, что, как?
- Та х.з, но он всегда здесь
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12.02.2023 09:18 Ответить
Тим самим боком як і різні подоляки, данілови, арестовичі і інші плутанови. Готуються до майбутніх виборів, піаряться щоб і далі наріт обрав їх сидіти на баблі
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12.02.2023 09:52 Ответить
То заїхав би та поглянув чи він займається...
Ти мабуть нова баба люся(абдристович)???
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12.02.2023 11:27 Ответить
Я не езжу по шалманам политических заробитчан оттягивающих на выборах голоса у проукраинских сил в пользу своего родственника рыгыанала, шалманам жуликов и прохиндеев, вылупившихся из среды сельских степнаперов. Брезгую.
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12.02.2023 12:50 Ответить
К слову, не подскажите, как знаток деятельности этого нового сына турецкоподданого Серожи Мария Берта Остапа Ибрагимовича, в лавах какой воинской части сейчас воюют его дружбаны пошиба Владзьо и как их там еще?
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12.02.2023 12:53 Ответить
На тех же фронтах,где геройски сражается 95-й шалман.Орденоносцы не дадут соврать.
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12.02.2023 14:57 Ответить
Однополчане!
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12.02.2023 15:40 Ответить
Підсвинки тижня бл. Притула всіх їх перевіз за кордон?
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13.02.2023 11:17 Ответить
А де ти? Ті хоть в міру своє професії займаються, а ти чим?)
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12.02.2023 18:08 Ответить
Я у себя дома. В Киеве. На Печерских Липках. А вы где? Да, и подскажите, когда и какой артистический ВУЗ или цирковое училище оканчивали вот те, кого вы назвали занимающимися своей профессией.
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12.02.2023 18:33 Ответить
Це ще фігня, завтра ще лисий з поворознюком буде чуже відео викладати.
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12.02.2023 09:12 Ответить
А взагалі протитанкові та протипіхотні міни це чудова річ під час оброни. І головне що її дуже недооцінюють і потрібно просити ці міни у кожному пакеті військової допомоги. Вони уповільнюють наступ і роблять наступаючих та техніку для розмінування чудовою мішенню. А скільки цих мін валяються на натівських складах. Тож треба вигрібти всі ці склади і так замінувати всю лінію оборони по всій ліній фронту , а за нею іншу й іншу і так далі. Ото буде сюрприз окупантам!
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12.02.2023 09:19 Ответить
знатний зятьок-аферист притула у хомутинника....
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12.02.2023 09:38 Ответить
клоуни, вони такі...
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12.02.2023 09:53 Ответить
Не ображайте профiсiйних клоунiв порiвняючи iх з стендаперами з сiльського клюбу.
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12.02.2023 09:57 Ответить
Згоден. Фігляри їм ліпше підходить
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12.02.2023 13:40 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3990932.html Ні Спартанів, ні грошей... Сєруня, як тобі спиться, аферист?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
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12.02.2023 10:20 Ответить
де тут урки в урки башни нема
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12.02.2023 10:23 Ответить
А где ты там башни увидел, если там одни гусеницы остались?
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12.02.2023 11:37 Ответить
гы!!судя по музыке гуцулы улучшенную оптику на свои,,трембиты"получили,и похоже так что результат не заставил себя ждать!!
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12.02.2023 10:32 Ответить
Щось Притула давно не розказував про супутник народний. Мабудь щось там сталося, бракований попався?
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12.02.2023 10:58 Ответить
То розказчик "народний" бракований попався
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12.02.2023 13:43 Ответить
Флаг смени московит
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12.02.2023 14:17 Ответить
Мене колись на цьому сайті блокували за критику Арестовича, думаю Притула від нього далеко не втік. Носити годинник за 200 тис і збирати на дрони по 100 грн. з людей, щось тут не так.
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12.02.2023 14:26 Ответить
Those giant excavators did not move.

A 'mine' in English has at least 2 meanings:

1) peace time: natural ore deposit

2) war time: explosive ground "loitering" ammunition, passively waiting for being triggered

We don't actually know, which side shelled
those giant excavators.

Censor niejet showed a video,
where Ukraine shelled a water pumping station
while retreating from Soledar or Backmuth.

Nevertheless,
those large fields will need to be excavated
like poisoned soil after the war,
to remove unexploded ammunition.

But America will send new.
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12.02.2023 11:59 Ответить
What do you mean by that? We shell not any water pumping stations, we shell those occupants from the terroristic state russia. Do you agree?
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12.02.2023 17:50 Ответить
"But America will send new." - Germany will also send.
Death to the Russian invaders!
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12.02.2023 19:02 Ответить
половина коментів на цензорі від ухилянтів на утриманні
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12.02.2023 12:59 Ответить
І не кажи... Не так страшні московські воші, як в тилу свої гниди...
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12.02.2023 18:10 Ответить
Квартал рулит
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12.02.2023 13:20 Ответить
О, знову фрік майбутній президент виліз дав про себе знати.
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12.02.2023 15:25 Ответить
притула вже пояснив, що спутнік улєтєд, а спартани поєхалі, бо все перекупив Порох, а сірожа тіко гроші-донати ******* і все!
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12.02.2023 17:02 Ответить
Слава нашим гармашам!
і кіно чудове, голлівудська якість.
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12.02.2023 17:05 Ответить
 
 