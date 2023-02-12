Артиллеристы 55 и 77 бригад уничтожили под Угледаром две российские установки разминирования, - Притула. ВИДЕО
Россияне хотели прочистить путь своим танкам через минное поле с помощью установок разминирования. В результате остались и без установок, и без большого количества танков.
Видео уничтожения российской техники опубликовал волонтер и шоумен Сергей Притула, сообщает Цензор.НЕТ.
"Чудо-богатыри не растерялись и пригнали 2 УР-ки (установки разминирования), чтобы танкам путь прочистить. А наши так посмотрели на то все и кааааааааааак не ударят стволкой по аналагавнетам!!! А там же по 2 тонны тротила в машине" ))).Такого взрывного настроения у ребят не было давно!", - написал он.
По словам Притулы, от двух установок разминирования "следа не осталось", а танки "тоже покоцали славно".
"Нашим воинам искренняя благодарность за умелый труд! А всем погибшим витязам - крепкого здоровья)))))!" – добавил он.
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Україна працює над розширенням доступу до матеріалів супутникового центру ЄС, - Кулеба
17:26 18.10.2022 987https://amp-censor-net.cdn.ampproject.org/v/s/amp.censor.net/ua/news/3374633/*******************************************************************************************?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#comments 14
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до Ради Євросоюзу щодо розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС.
Про це він повідомив на брифінгу для українських ЗМІ, передає з посиланням на https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3595827-ukraina-pracue-nad-rozsirennam-dostupu-do-materialiv-suputnikovogo-centru-es-kuleba.html Укрінформ .
"Окремою темою, яку я порушив перед європейськими колегами, було розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС. Ми вже отримуємо дуже якісні та детальні знімки від Європейського Союзу і вони нам дуже допомагають. Працюємо над розширенням цієї співпраці", - сказав глава української дипломатії.
Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу ДО СУЗІР'Я SAR СУПУТНИКІВ компанії ICEYE.Таким чином забезпечується безперервне отримання даних.
Пана стерненка??? Ти що кріпосний бл;??? До твого пана питань не меньше ніж до свояка хамутінніка.
-Чика...
-Так, а кто это, что, как?
- Та х.з, но он всегда здесь
Ти мабуть нова баба люся(абдристович)???
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950645/1950645_600.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1950864/1950864_600.jpg
A 'mine' in English has at least 2 meanings:
1) peace time: natural ore deposit
2) war time: explosive ground "loitering" ammunition, passively waiting for being triggered
We don't actually know, which side shelled
those giant excavators.
Censor niejet showed a video,
where Ukraine shelled a water pumping station
while retreating from Soledar or Backmuth.
Nevertheless,
those large fields will need to be excavated
like poisoned soil after the war,
to remove unexploded ammunition.
But America will send new.
Death to the Russian invaders!
фрікмайбутній президент виліздав про себе знати.
і кіно чудове, голлівудська якість.