Артиллеристы 55 и 77 бригад уничтожили под Угледаром две российские установки разминирования, - Притула. ВИДЕО

Россияне хотели прочистить путь своим танкам через минное поле с помощью установок разминирования. В результате остались и без установок, и без большого количества танков.

Видео уничтожения российской техники опубликовал волонтер и шоумен Сергей Притула, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чудо-богатыри не растерялись и пригнали 2 УР-ки (установки разминирования), чтобы танкам путь прочистить. А наши так посмотрели на то все и кааааааааааак не ударят стволкой по аналагавнетам!!! А там же по 2 тонны тротила в машине" ))).Такого взрывного настроения у ребят не было давно!", - написал он.

По словам Притулы, от двух установок разминирования "следа не осталось", а танки "тоже покоцали славно".

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"Нашим воинам искренняя благодарность за умелый труд! А всем погибшим витязам - крепкого здоровья)))))!" – добавил он.