Знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" поблизу Вугледару. ВIДЕО
Артилеристи 72-ої бригади ЗСУ, які утримують позиції поблизу Вугледаром на Донеччині, точним ударом вразили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
"Ось як наші захисники із 72 ОМБр у взаємодії з побратимами взяли та мінуснули "Солнцепьок", - йдеться у коментарі до відео.
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Топ коментарі
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"Пишаюся нашою армією, яка вміло дає по пиці загарбникам. Пропоную подивитися роботу наших Посейдонів, які корегували роботу арти на цих вихідних. Ще одна руска МСТА з екіпажем вирушила в пекло до кобзона. Паліть їх, хлопці!" - https://www.youtube.com/watch?v=bPgvm1GaFqg&t=22s підписав це відео в ютубі п'ятий Президент України Петро Порошенко .
Слава ЗСУ!
Экипаж успел открыть форточки, что бы не так жарко было?
Після чарівного копняка від артилерії ЗСУ.