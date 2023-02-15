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Знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" поблизу Вугледару. ВIДЕО

Артилеристи 72-ої бригади ЗСУ, які утримують позиції поблизу Вугледаром на Донеччині, точним ударом вразили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє  Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Ось як наші захисники із 72 ОМБр у взаємодії з побратимами взяли та мінуснули "Солнцепьок", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорні Запорожці влучним пострілом знищили танк російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) 72 окрема механізована бригада (242) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+64
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15.02.2023 09:56
+33
А мені нравиться як воно горить. )
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15.02.2023 09:56
+28
Тепленько там, смаженим оркам.
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15.02.2023 09:55
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Тепленько там, смаженим оркам.
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15.02.2023 09:55 Відповісти
Сонцепйока припекло сонце.
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15.02.2023 09:55 Відповісти
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15.02.2023 09:56 Відповісти
😃
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15.02.2023 13:07 Відповісти
Thank you, Ksyusha! My wife loved this card and so did I!
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15.02.2023 14:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E-ELqKVzgtw
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15.02.2023 21:47 Відповісти
А мені нравиться як воно горить. )
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15.02.2023 09:56 Відповісти
А мені очєнь сільно нравиця. )))) Героям слава!
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15.02.2023 10:16 Відповісти
🙂🐽🐩💥
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15.02.2023 09:58 Відповісти
Горить яскраво. Точно сонцепьок.
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15.02.2023 09:58 Відповісти
То так сонце напЬЄкло?
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15.02.2023 09:59 Відповісти
спіклась . на сонці
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15.02.2023 09:59 Відповісти
Припекло кацапскую вундервафлю
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15.02.2023 10:00 Відповісти
"Спека"!!!Надіюся - горить разом з екіпажем?
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15.02.2023 10:02 Відповісти
Там інакше не може бути. Хєр врятуєшся, хіба шашликом..))
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15.02.2023 10:28 Відповісти
Пророча назва, яскраво горить. Холли вуду на згвдку
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15.02.2023 10:38 Відповісти
Гарно блимнуло. Хлопці, давайте ще.
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15.02.2023 10:04 Відповісти
В них тих тосів на всю засрашка пара десятків. То дуже рідкісний звір. Мисливцям - слава!
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15.02.2023 19:58 Відповісти
Красиво. Особлива подяка за саундтрек. Разом - надихає і заспокоює.
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15.02.2023 10:05 Відповісти
Интересно, сколько по времени можно отапливать дом таким боезарядом?!
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15.02.2023 10:05 Відповісти
достаточноє колічество врємєні
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15.02.2023 10:16 Відповісти
0,1 с ... Потім не буде що опалювати !
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15.02.2023 11:23 Відповісти
А если маленькими кусочками подкидывать в топку?
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15.02.2023 11:45 Відповісти
Як основний заряд у термобаричних *********** застосовуються висококалорійні палива: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83 окис етилену https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1 перекис, ацетилену https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD диборан (або https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1 борогідриди ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD диметилгідразин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD пропан https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 пропілнітрат , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 ізопропілнітрат рідкий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD гептан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензин
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15.02.2023 15:14 Відповісти
Так воно ще й штирить?!
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15.02.2023 20:53 Відповісти
Бажаю усім роССійським окупантам гинути від тієї ж зброї, якою вони стріляють по українцям заради загарблення України та підкорення її громадян рашистським забаганкам!!!
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15.02.2023 10:08 Відповісти
Паралельне відео: "https://eurosolidarity.org/2023/02/13/poroshenko-pokazav-yak-bpla-poseidon-koryguye-znyshhennya-rosijskoyi-********/ БПЛА «Poseidon» корегує знищення російської гаубиці "!

"Пишаюся нашою армією, яка вміло дає по пиці загарбникам. Пропоную подивитися роботу наших Посейдонів, які корегували роботу арти на цих вихідних. Ще одна руска МСТА з екіпажем вирушила в пекло до кобзона. Паліть їх, хлопці!" - https://www.youtube.com/watch?v=bPgvm1GaFqg&t=22s підписав це відео в ютубі п'ятий Президент України Петро Порошенко .
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15.02.2023 10:09 Відповісти
классные птички!
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15.02.2023 13:31 Відповісти
Утомленный солнцем.
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15.02.2023 10:13 Відповісти
Кросівоє. І музика така гарна... для релаксу саме те! )
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15.02.2023 10:14 Відповісти
Якось аж тепліше зробилося.
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15.02.2023 10:15 Відповісти
Горит помойка долго
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15.02.2023 10:21 Відповісти
Салют Пабєди!!! Як вчили..
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15.02.2023 10:26 Відповісти
солнцепьок спікся на українському сонці))
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15.02.2023 10:32 Відповісти
«Солнцепьок» спікся!
Слава ЗСУ!
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15.02.2023 10:33 Відповісти
Горить так яскраво, неначе там кілька мішків порошкового магнію кацапи возять.
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15.02.2023 10:34 Відповісти
Почти так и есть
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15.02.2023 11:04 Відповісти
і економія на пакетах
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15.02.2023 10:42 Відповісти
И на шубах
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15.02.2023 11:06 Відповісти
Телескоп Hubble зафиксировал множественные вспышке на Солнцепеке
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15.02.2023 11:05 Відповісти
Дуже небезпечна штука, добре що вчасно помітили і знищили.
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15.02.2023 11:18 Відповісти
Славно горит!
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15.02.2023 11:21 Відповісти
Гарно пригоріло, от по-справжньому
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15.02.2023 11:21 Відповісти
Дуже небезпечна штука, добре що вчасно помітили і знищили.
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15.02.2023 11:22 Відповісти
вот еще классный видос с буратиной https://www.youtube.com/watch?v=7vMjjY2eJZc
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15.02.2023 11:22 Відповісти
Мій улюблений... мінус рота
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15.02.2023 20:55 Відповісти
Зашибись.
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15.02.2023 11:24 Відповісти
Оператор відвів дрон подалі від вибухів.
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15.02.2023 11:27 Відповісти
гарно горить... запас вогню в кацапмашині великий...
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15.02.2023 11:47 Відповісти
Дивлячись це відео я зрозумів чому така назва "Солнцепьок".
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15.02.2023 12:05 Відповісти
"Солнцешпок" горел красиво!
Экипаж успел открыть форточки, что бы не так жарко было?
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15.02.2023 12:38 Відповісти
Ой та пече ж, ***.
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15.02.2023 14:51 Відповісти
Гарно поцілили, слава Україні.
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15.02.2023 15:05 Відповісти
Бестолковку ему напекло...
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15.02.2023 16:12 Відповісти
Солнцепёк сошёл с ума и стал лупить по своим
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15.02.2023 22:45 Відповісти
Навпаки, то він перейшов на бік Добра і Світла

Після чарівного копняка від артилерії ЗСУ.
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16.02.2023 12:12 Відповісти
Красивое
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15.02.2023 23:20 Відповісти
Заспокійливе
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16.02.2023 09:36 Відповісти
це графіка якась, відео на яке ссилаеться цензор там інший відеоряд
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16.02.2023 11:33 Відповісти
 
 