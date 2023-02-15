Знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" поблизу Вугледару. ВIДЕО

Артилеристи 72-ої бригади ЗСУ, які утримують позиції поблизу Вугледаром на Донеччині, точним ударом вразили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Ось як наші захисники із 72 ОМБр у взаємодії з побратимами взяли та мінуснули "Солнцепьок", - йдеться у коментарі до відео.

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