Пропагандистка Скабєєва пропонує заборонити слово "Україна" в Росії. ВIДЕО
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва пропонує заборонити в Росії слово "Україна".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею вона висловила в ефірі на російському телебаченні у суперечці з гостем її програми, якому вона закидає співчування українцям та спробу цензурувати її пропагандистське шоу.
"Мне в следующий раз с вами советоваться, что именно показывать российским телезрителям? Это акт цензуры в прямом эфире? Или вам не нравится, что мы показываем как украинская армия терпит поражение под Артемовском? Вам правда не нравится? Мы, по простоте душевной, в диком восторге! Я бы предложила сразу запретить слово "Украина", чтобы никто не сочувствовал...", - заявила пропагандистка.
Топ коментарі
+68 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.02.2023 16:01
+41 Alex Sun #555052
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+39 Muron
показати весь коментар15.02.2023 16:04
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Москву обработать повторно !
Після цього треба перейменувати Україну, як її називав Грушевський в своїй роботі "Історія України-Руси". І все стане на свої місця.
Є багато аналогів: орда, московія, козляндія тощо.
Ну то нехай нас називають - Київська Русь!
@RudijLis
·
https://twitter.com/RudijLis/status/1625753619936018432 10 ч
Собака Подоляка попалася авансом
Хто правильно вчив історію той добре знає, що кацапня це московія і навіть не русня.
Границы скорее всего закроют, поэтому граждан и просят поскорее убраться из лепрозория.
Не вірите?
Кароче 俄 邊 普通 話" - "ё баные путунхуи".
Совпаденіє?
Всех московских пропагандонов ждет такая участь.
Надеюсь, доживу, когда увижу всю ту дикую стаю на цепи и за решеткой.
К себе гостей ждала всечасно,
Средь старых вражеских могил
Готовя шведам тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украйну."
(А.С.Пушкин. Полтава)
(Н.В.Гоголь. Записная книжка)
https://www.askbooka.ru/stihi/aleksandr-pushkin/tiha-ukrainskaya-noch.html Александр Пушкин : «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы…».
Александр Пушкин, «Полтава»
…Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора…
Николай Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц…
Владимир Маяковский, «Долг Украине»
Говорю себе:
товарищ москаль,
На Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
эта мова
величава и проста…
Владимир Набоков, «Николай Гоголь»
Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования; безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной (с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы), вряд ли мог чувствовать себя счастливым.
россияуже запрещена в цивилизованном мире? Причём не название, а целиком вся страна с населением, городами, деревнями и прочими манатками.