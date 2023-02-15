Пропагандистка Скабєєва пропонує заборонити слово "Україна" в Росії. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва пропонує заборонити в Росії слово "Україна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею вона висловила в ефірі на російському телебаченні у суперечці з гостем її програми, якому вона закидає співчування українцям та спробу цензурувати її пропагандистське шоу.

"Мне в следующий раз с вами советоваться, что именно показывать российским телезрителям? Это акт цензуры в прямом эфире? Или вам не нравится, что мы показываем как украинская армия терпит поражение под Артемовском? Вам правда не нравится? Мы, по простоте душевной, в диком восторге! Я бы предложила сразу запретить слово "Украина", чтобы никто не сочувствовал...", - заявила пропагандистка.

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