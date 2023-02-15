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Пропагандистка Скабєєва пропонує заборонити слово "Україна" в Росії. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва пропонує заборонити в Росії слово "Україна".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку ідею вона висловила в ефірі на російському телебаченні у суперечці з гостем її програми, якому вона закидає співчування українцям та спробу цензурувати її пропагандистське шоу.

"Мне в следующий раз с вами советоваться, что именно показывать российским телезрителям? Это акт цензуры в прямом эфире? Или вам не нравится, что мы показываем как украинская армия терпит поражение под Артемовском? Вам правда не нравится? Мы, по простоте душевной, в диком восторге! Я бы предложила сразу запретить слово "Украина", чтобы никто не сочувствовал...", - заявила пропагандистка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандистка Скабєєва закликає армію РФ активізувати бойові дії, щоб не опинитися в Гаазі: "Все будут арестованы: пособник он путинского режима или мимо проходил". ВIДЕО

Автор: 

нацизм (149) пропаганда (2808) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+68
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15.02.2023 16:01
+41
https://petition.president.gov.ua/petition/170958 Петиція про офіційне перейменування назви "росія" на "московія". Замінити термін "російський" на "московський", "російська федерація" на "московська федерація" набрала необхідні 25 тис. голосів.
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15.02.2023 16:14
+39
і зразу Пушкіна заборонити, от написав таке!
https://www.askbooka.ru/stihi/aleksandr-pushkin/tiha-ukrainskaya-noch.html Александр Пушкин «Тиха украинская ночь...»
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15.02.2023 16:04
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Для початку, хай Собакєєва дасть визначення нації "русскій". Вийде щось типу: карело-угро-фіно-якуто-чукчо-ханти-мансі-татаро-...-монголо-тувіно-каряко-нанайці. Весь список болотного населення дуже довгий. Отже просто треба перестати називати тайожно-болотні території росією, а хоча б називати "моксель", або "дика орда" ... ну ще варіанти є.
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15.02.2023 16:43 Відповісти
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15.02.2023 18:03 Відповісти
Я рекомендую Росії обмежити використання слова піzда виключно для опису cкабєєвої.
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15.02.2023 16:43 Відповісти
На превеликий жаль в кацапії вона не одна така, такого непотребу на територіях дикої орди дуже багато. А ще гірше, що вони, як інфекція розповсюджуються по планеті, як у фільмі Рідлі Скотта "Чужий". Зараз пішла хвиля зараження Аргентини і не тільки...
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15.02.2023 16:55 Відповісти
Щось вона не дуже радісна після таких "успіхів".
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15.02.2023 16:44 Відповісти
Якщо по Фрейду то прапрадіди їх колись казали ПОЄХАЛ НА РУСЬ але ПОЄХАЛ В ОРДУ. Так і правнуки погані глаголять НА УКРАИНУ але В РОССИЮ. Висновок РУСЬ=УКРАЇНА а РОСІЯ=ОРДА.
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15.02.2023 16:45 Відповісти
Фрейд та лапті Тютіни
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15.02.2023 16:48 Відповісти
Если когда-нибудь изобретут вакцину от дебилизма/идиотизма, то над территорией РФ её надо распылять.
Москву обработать повторно !
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15.02.2023 16:45 Відповісти
так наче напалм вже давно вигаданий, навіть протестований...
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15.02.2023 17:05 Відповісти
Не Матвієнко а Тютіна! Або по жаргоні лаптів-Валька полстакана із з синулею Геричем
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15.02.2023 16:46 Відповісти
співбесідник не може слова вставити через курву (він більш-менш адекватний)
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15.02.2023 16:47 Відповісти
Це такий стьоб у відповідь на дорікання одного з ікспердів, що вони показують надто людяних бійців ЗСУ,
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15.02.2023 16:47 Відповісти
Скормити цю потвору диким кабанам живою...
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15.02.2023 16:48 Відповісти
оскопеева в ожидании отсосиновика...
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15.02.2023 16:49 Відповісти
Вперед кацапи, за скабееву!
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16.02.2023 01:26 Відповісти
Чем это существо упарывается, интересно?
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15.02.2023 16:53 Відповісти
Мабуть, вже й не потрібні жодні стимулятори. Ця істота такою вже є.
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15.02.2023 21:11 Відповісти
Корнилова можно и нужно было в Украине сто раз осудить и посадить, а лучше придушить... Как и толпы подобных жирных копатьков и пиховшеков... Но луценко после двух Майданов на двух важнейших должностях занимался привычным ему делом - пустой болтовнёй...
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15.02.2023 16:59 Відповісти
Набрала більше 25 тис петиція на сайті нашого президента щоб перейменувати росію в історичну її назву - московія. А слово росія заборонити. Обов'язково треба перейменувати. Бо називаючи їх росія ми як би згоджуємось на їх зв'язок з давньою Руссю. Такого зв'язку зовсім нема.

Після цього треба перейменувати Україну, як її називав Грушевський в своїй роботі "Історія України-Руси". І все стане на свої місця.
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15.02.2023 17:06 Відповісти
Ми їм так заборонено, що вони навіть думати про Україну будуть боятися
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15.02.2023 17:07 Відповісти
Навіщо нам паритись з москальськими проблемами?? У нас своїх вистачає. Чому ми московію називаємо - рассея? Ще якихось 300 років тому була Київська Русь (це тепер Україна) і московія з московітами. В усіх державних документах усіх (!) на той час держав. Русь (як назву) ті жаби вкрали. Тому московія і московіти і ніяк інакше!
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15.02.2023 17:08 Відповісти
******! без упоминания Украины на "TV-хуйло" ваша быдло масса смотреть не будет...
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15.02.2023 17:09 Відповісти
Це кончене падло погано історію вчило. До неї вже скільки разів різні царі московські намагалися заборонити все, що пов'язано з Україною. І де вони? Гниють у землі. А Україна була, є і буде
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15.02.2023 17:47 Відповісти
Нам треба перестати вживати слово "росія".
Є багато аналогів: орда, московія, козляндія тощо.
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15.02.2023 17:49 Відповісти
Кислобздійщина
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15.02.2023 18:51 Відповісти
Й русню також не вживати.
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16.02.2023 04:26 Відповісти
Не треба ображати Орду! наші уявлення про неї формувалися переважно російсько-радянською історіорафією, тобто пропагандистськими міфами, викривленими фактами і хибною інтерпретацією. "Московія" і "московити" - цілком нормальні назви, на цьому й треба зосередитися.
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07.03.2023 20:09 Відповісти
хорошо горит пердак у кошелки)))
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15.02.2023 17:56 Відповісти
цю російську курву треба судити за правилами воєного часу
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15.02.2023 18:02 Відповісти
Так вже мож зіикнути як ЗСУ "тепит поражение" вже рік у 10-денній СВО. Вже їх танки заходили у Київ, а тут Артемівськ. Танки де?
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15.02.2023 18:18 Відповісти
Бахмут
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15.02.2023 23:25 Відповісти
Видать узнали що у нас петиція про "Перейменування рашки в московію" набрала дуже швидко необхідну кількість голосів.
Ну то нехай нас називають - Київська Русь!
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15.02.2023 18:26 Відповісти
Київською назвали Русь вже при пануванні кацапні. Було просто Русь. Коли вони вкрали це слово то винайшли Київську.
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15.02.2023 18:32 Відповісти
Була тільки одна Русь з центром в Києві. Більше ніяких Русей не було.
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15.02.2023 23:13 Відповісти
"Я єсть НАРОД, якого ПРАВДИ сила ніким завойована ще не була..."
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15.02.2023 18:26 Відповісти
Чудові слова, не пам'ятаю, Тичина чи Сосюра.
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15.02.2023 18:34 Відповісти
Тичина
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15.02.2023 18:49 Відповісти
свинорылая ...
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15.02.2023 18:58 Відповісти
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15.02.2023 19:04 Відповісти
ГОУ..СРАЧ ПОЧАВСЯ ЦЕ ВЖЕ ДОБРЕ!
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15.02.2023 19:04 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

·

https://twitter.com/RudijLis/status/1625753619936018432 10 ч

Собака Подоляка попалася авансом

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15.02.2023 19:09 Відповісти
Щось ця подоляка тупа як валянок.
Хто правильно вчив історію той добре знає, що кацапня це московія і навіть не русня.
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15.02.2023 23:27 Відповісти
не вий ****. баева
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15.02.2023 19:11 Відповісти
У них новые методички. К понедельнику слово Украина запретят, мы воюем не с Украиной а с Западом, а конкретно с НАТО. Вставай страна огромная и все такое...
Границы скорее всего закроют, поэтому граждан и просят поскорее убраться из лепрозория.
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15.02.2023 19:21 Відповісти
когда говнорашка развалится эту проблядь одной из первых привлекут к суду!
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15.02.2023 19:56 Відповісти
Поки смєхдєржава накриється жіночим статевим органом, ця істота перезується у повітрі разів 10 і заявить, що в такий спосіб вишукувала негідників, вартих найсуворішого покарання.
Не вірите?
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15.02.2023 21:18 Відповісти
да всё может быть.
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16.02.2023 11:16 Відповісти
Поломойка, подстилка путинская.
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15.02.2023 20:23 Відповісти
俄 邊 - "ё бань" истарическае названиё пида рассии на государственном китайском "путунхуе - 普通話".
Кароче 俄 邊 普通 話" - "ё баные путунхуи".
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15.02.2023 20:32 Відповісти
О як москсвинів ковбасить від Україна,Порошенко,Бандера!
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15.02.2023 21:21 Відповісти
Москсвинів ковбасить і від зеленського. А зеленського ковбасить від порошенка, а порошенка від зеленського. Так що треба звертати увагу на суть, а не кого від кого ковбасить. Путлер капут.
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15.02.2023 23:41 Відповісти
Путлера і елю ковбасить від Поршенка.
Совпаденіє?
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16.02.2023 10:48 Відповісти
Пукіна і зеленського,обох від Пороха за захист України,а расєян від зелі за невиконані обіцянки по здачі України!
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16.02.2023 10:52 Відповісти
Оляшу ********* ждет скамья подсудимых. Она эта чует, потому и истерит.
Всех московских пропагандонов ждет такая участь.
Надеюсь, доживу, когда увижу всю ту дикую стаю на цепи и за решеткой.
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15.02.2023 21:26 Відповісти
Кацапы скоро начнут жрать друг друга процесс уже начался.
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15.02.2023 21:29 Відповісти
Так можна і Кирило з Мефодіем заборонити. А що!
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15.02.2023 21:30 Відповісти
Пороблено їй, чи що? Якось і незручно бажати бабу *******, але ж треба, ***...
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15.02.2023 22:07 Відповісти
"Но время шло. Москва напрасно

К себе гостей ждала всечасно,

Средь старых вражеских могил

Готовя шведам тризну тайну.

Незапно Карл поворотил

И перенес войну в Украйну."

(А.С.Пушкин. Полтава)
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15.02.2023 22:45 Відповісти
«В Украйне дети, нося на руках ласточку (сделанную из дерева), ходят из дома в дом славить весну».

(Н.В.Гоголь. Записная книжка)
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15.02.2023 22:47 Відповісти
А в новостях будут говорить "Поехал не учения, вы знаете куда и с ним случилось, вы знаете что".
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16.02.2023 00:22 Відповісти
Їх від України, як чортів від святої води розриває. Обожнюю!
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16.02.2023 03:02 Відповісти
нацистка , рашистка , империалистка , ******** пукина --- перестала любить слово нацизм --- скоро щось здохне в кремли , и на всех аналах будут крутить ,,лебединое озеро,,
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16.02.2023 06:49 Відповісти
ТАК ЗАГЛУШИТЕ ЭТУ ТУПОРЫЛУЮ ТРАКТОРИНУ !!! СКОЛЬКО ДАЁТЕ ДЕНЕГ С МИЛЛИАРДНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА ЕЁ ГОЛОВУ !!!???
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16.02.2023 07:51 Відповісти
Украина, ее природа, история, народ вдохновили таких русских писателей, как К. Ф. Рылеев, Н. В. Гоголь, А. И. Куприн, М. М. Зощенко, М. А. Булгаков и других. Пропагандистка Скабеева предлагает запретить слово "Украина" в России, то есть предлагает запретить русскую литературу.
https://www.askbooka.ru/stihi/aleksandr-pushkin/tiha-ukrainskaya-noch.html Александр Пушкин : «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы…».

Александр Пушкин, «Полтава»

…Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора…

Николай Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц…

Владимир Маяковский, «Долг Украине»

Говорю себе:
товарищ москаль,
На Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
эта мова
величава и проста…

Владимир Набоков, «Николай Гоголь»

Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его ни на что не похожего дарования; безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком отчаянно холодном и сыром по сравнению с Украиной (с этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы), вряд ли мог чувствовать себя счастливым.
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16.02.2023 09:31 Відповісти
Как же ты харчеваться будешь?
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16.02.2023 10:08 Відповісти
нам просто сказочно повезло, что у них пропагандой занимаются подобные "кадры"! видно Бог действительно бережёт Украину!
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16.02.2023 10:19 Відповісти
прошу уберите эту мерзкую рожу из новостей, не делайте мужчин Украины импотентами
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16.02.2023 12:35 Відповісти
Интересно, до неё хоть немного доходит, что её россия уже запрещена в цивилизованном мире? Причём не название, а целиком вся страна с населением, городами, деревнями и прочими манатками.
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16.02.2023 14:07 Відповісти
Скабеева это второе, но выжившее животное после овечки Долли.
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16.02.2023 14:32 Відповісти
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