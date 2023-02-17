Українські бійці полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів на одному з напрямків бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані полонені, бійці опублікували у соцмережах.

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