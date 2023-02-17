Українські бійці полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО
Українські воїни полонили чотирьох окупантів на одному з напрямків бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані полонені, бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
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показати весь коментар17.02.2023 13:28
+22 Грицько Добрий
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+20 Mr. Javeline
показати весь коментар17.02.2023 13:31
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Жаль, что нам нужен обменный фонд, чернозём получился бы из них так себе, но всё таки чернозём.
Згідно Женевської конвенції, у полоненого (при взятті в полон) питають тільки установочні дані та номер частини. Все інше - справа слідчих і контррозвідників.
мона есчо
"- орки, орки!
- га-га-га!
- жрать не будет, муй вам на! " ))