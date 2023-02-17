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Українські бійці полонили чотирьох окупантів. ВIДЕО

Українські воїни полонили чотирьох окупантів на одному з напрямків бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані полонені, бійці опублікували у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17482) полонені (2266)


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Топ коментарі
+30
Кацапня, голос!
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17.02.2023 13:28
+22
Таке враження шо то не кацапсчі солдати, а якісь петеушники...
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17.02.2023 13:29
+20
это срочники которые "просились" в бой
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17.02.2023 13:31
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Кацапня, голос!
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17.02.2023 13:28 Відповісти
Треба тренувати, щоб нашу команду ФАС виконували, ото було б діло.
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17.02.2023 14:15 Відповісти
Дурнів вчити - тільки псувати. Козломордих в принципі навчити складно, як тварини інстинктами живуть.
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17.02.2023 15:32 Відповісти
Нє-нє. Чим дурніший собака, тим він зліший. Якщо ці псяри піддались на штучки Скабєєвої на голодний шлунок ( щі з ранку до вечора ), то за шмат сала їх перевчити раз плюнути і вони пів рашки перегризуть.
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17.02.2023 20:41 Відповісти
Таке враження шо то не кацапсчі солдати, а якісь петеушники...
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17.02.2023 13:29 Відповісти
это срочники которые "просились" в бой
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17.02.2023 13:31 Відповісти
Ну в бой так в бой
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17.02.2023 13:33 Відповісти
Как вы говорите, - просились на убой?
Жаль, что нам нужен обменный фонд, чернозём получился бы из них так себе, но всё таки чернозём.
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17.02.2023 13:43 Відповісти
анатоля подає сигнали тривоги
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17.02.2023 13:36 Відповісти
"тревожно"(с)__)))
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17.02.2023 13:40 Відповісти
Если инфа от А. Шария, то 100% правда.
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17.02.2023 14:55 Відповісти
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17.02.2023 13:36 Відповісти
Кожному по шеврону - нехай жують......
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17.02.2023 13:36 Відповісти
Не "глазєлкі" ім замотувати, а всю морду, так, щоб посиніли.
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17.02.2023 13:46 Відповісти
Не треба тої профанації. Ці мавпи запоють будь-якої, аби вижити і морда була непобита. Все одно це - кацапи, які привчені свого царя слухатись як раби і холопи. Поміняють їх - і знову підуть до нас "ваєвать".
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17.02.2023 13:37 Відповісти
100500 %% нафуй тре ці "флешмоби"!!!! , в полоні під автоматом всі будуть говорити, шо скажуть!!!! то мо іх тепер нагодувати переодягнути в чисте і відпустити до мамки, бо вони "Слава Украине" сказали, і - "пуКін фуйло"!!??
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17.02.2023 13:44 Відповісти
Вірно кажете. Бо, якщо ми будемо сподоблятись кацапам і знущатись над полоненими, це викличе новий виток звірств. На передку "сарафанне радіо" дуже добре працює.
Згідно Женевської конвенції, у полоненого (при взятті в полон) питають тільки установочні дані та номер частини. Все інше - справа слідчих і контррозвідників.
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17.02.2023 13:44 Відповісти
а де тут профанацію ви побачили? зрозуміло що вже ця кацапня отримала порцію піздюлєй, а тепер скавчить що їм кажуть, аби знову не отримати тих самих піздюлєй! але воно вже на якийс час слухняне, вже не оре як воно буде "мочити укропів"
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17.02.2023 13:51 Відповісти
Саме слов о "Україна" мають вимовляти тиждень не ївши і з вибитими зубами, щоб з тої помийної ями, яку вони звуть "рот" не смерділо. Може тоді це не буде профанацією.
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17.02.2023 14:00 Відповісти
на смену собаке павлова пришли орки ***** )))
мона есчо
"- орки, орки!
- га-га-га!
- жрать не будет, муй вам на! " ))
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17.02.2023 13:46 Відповісти
Вот это цирк.
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17.02.2023 14:02 Відповісти
грохнути по тихому прикопати
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17.02.2023 14:07 Відповісти
Шуби вже в минулому. в Туві мати дохлого окупанта, отримала від чинушів мішок пельмешок
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17.02.2023 14:11 Відповісти
Може то з її синочка й наліпили пєльмєшок... З того, що нашкребли по шанцях.
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17.02.2023 14:18 Відповісти
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17.02.2023 14:41 Відповісти
"отримала сина в мєшкє ат пєльмєшєк .."
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17.02.2023 15:22 Відповісти
Вояки куевы ..
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17.02.2023 15:16 Відповісти
Бачили відео як денеерівці знущаються над бійцем 54 бригади? Примушують його танцювати з прапором України і свій шеврон жувати. Ми відповімо симетрично з цими чи будемо гратися в гуманізм і верховенство права?
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17.02.2023 16:55 Відповісти
Ще одні заблукали на учєніях, рік вже блукають.
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17.02.2023 18:03 Відповісти
 
 