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Украинские бойцы взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен четырех оккупантов на одном из направлений боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлены пленные, бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Большинство пленных, которые сегодня вернулись домой, – защитники Мариуполя, - Зеленский. ВИДЕО

армия РФ (19387) пленные (2143)


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Топ комментарии
+30
Кацапня, голос!
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17.02.2023 13:28
+22
Таке враження шо то не кацапсчі солдати, а якісь петеушники...
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17.02.2023 13:29
+20
это срочники которые "просились" в бой
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17.02.2023 13:31
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Кацапня, голос!
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17.02.2023 13:28 Ответить
Треба тренувати, щоб нашу команду ФАС виконували, ото було б діло.
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17.02.2023 14:15 Ответить
Дурнів вчити - тільки псувати. Козломордих в принципі навчити складно, як тварини інстинктами живуть.
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17.02.2023 15:32 Ответить
Нє-нє. Чим дурніший собака, тим він зліший. Якщо ці псяри піддались на штучки Скабєєвої на голодний шлунок ( щі з ранку до вечора ), то за шмат сала їх перевчити раз плюнути і вони пів рашки перегризуть.
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17.02.2023 20:41 Ответить
Таке враження шо то не кацапсчі солдати, а якісь петеушники...
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17.02.2023 13:29 Ответить
это срочники которые "просились" в бой
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17.02.2023 13:31 Ответить
Ну в бой так в бой
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17.02.2023 13:33 Ответить
Как вы говорите, - просились на убой?
Жаль, что нам нужен обменный фонд, чернозём получился бы из них так себе, но всё таки чернозём.
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17.02.2023 13:43 Ответить
анатоля подає сигнали тривоги
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17.02.2023 13:36 Ответить
"тревожно"(с)__)))
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17.02.2023 13:40 Ответить
Если инфа от А. Шария, то 100% правда.
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17.02.2023 14:55 Ответить
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17.02.2023 13:36 Ответить
Кожному по шеврону - нехай жують......
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17.02.2023 13:36 Ответить
Не "глазєлкі" ім замотувати, а всю морду, так, щоб посиніли.
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17.02.2023 13:46 Ответить
Не треба тої профанації. Ці мавпи запоють будь-якої, аби вижити і морда була непобита. Все одно це - кацапи, які привчені свого царя слухатись як раби і холопи. Поміняють їх - і знову підуть до нас "ваєвать".
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17.02.2023 13:37 Ответить
100500 %% нафуй тре ці "флешмоби"!!!! , в полоні під автоматом всі будуть говорити, шо скажуть!!!! то мо іх тепер нагодувати переодягнути в чисте і відпустити до мамки, бо вони "Слава Украине" сказали, і - "пуКін фуйло"!!??
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17.02.2023 13:44 Ответить
Вірно кажете. Бо, якщо ми будемо сподоблятись кацапам і знущатись над полоненими, це викличе новий виток звірств. На передку "сарафанне радіо" дуже добре працює.
Згідно Женевської конвенції, у полоненого (при взятті в полон) питають тільки установочні дані та номер частини. Все інше - справа слідчих і контррозвідників.
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17.02.2023 13:44 Ответить
а де тут профанацію ви побачили? зрозуміло що вже ця кацапня отримала порцію піздюлєй, а тепер скавчить що їм кажуть, аби знову не отримати тих самих піздюлєй! але воно вже на якийс час слухняне, вже не оре як воно буде "мочити укропів"
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17.02.2023 13:51 Ответить
Саме слов о "Україна" мають вимовляти тиждень не ївши і з вибитими зубами, щоб з тої помийної ями, яку вони звуть "рот" не смерділо. Може тоді це не буде профанацією.
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17.02.2023 14:00 Ответить
на смену собаке павлова пришли орки ***** )))
мона есчо
"- орки, орки!
- га-га-га!
- жрать не будет, муй вам на! " ))
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17.02.2023 13:46 Ответить
Вот это цирк.
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17.02.2023 14:02 Ответить
грохнути по тихому прикопати
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17.02.2023 14:07 Ответить
Шуби вже в минулому. в Туві мати дохлого окупанта, отримала від чинушів мішок пельмешок
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17.02.2023 14:11 Ответить
Може то з її синочка й наліпили пєльмєшок... З того, що нашкребли по шанцях.
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17.02.2023 14:18 Ответить
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17.02.2023 14:41 Ответить
"отримала сина в мєшкє ат пєльмєшєк .."
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17.02.2023 15:22 Ответить
Вояки куевы ..
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17.02.2023 15:16 Ответить
Бачили відео як денеерівці знущаються над бійцем 54 бригади? Примушують його танцювати з прапором України і свій шеврон жувати. Ми відповімо симетрично з цими чи будемо гратися в гуманізм і верховенство права?
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17.02.2023 16:55 Ответить
Ще одні заблукали на учєніях, рік вже блукають.
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17.02.2023 18:03 Ответить
 
 