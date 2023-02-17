Украинские бойцы взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен четырех оккупантов на одном из направлений боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлены пленные, бойцы опубликовали в соцсетях.

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