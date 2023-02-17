Украинские бойцы взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен четырех оккупантов на одном из направлений боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлены пленные, бойцы опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+30 5 копійок
показать весь комментарий17.02.2023 13:28
+22 Грицько Добрий
показать весь комментарий17.02.2023 13:29
+20 Mr. Javeline
показать весь комментарий17.02.2023 13:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жаль, что нам нужен обменный фонд, чернозём получился бы из них так себе, но всё таки чернозём.
Згідно Женевської конвенції, у полоненого (при взятті в полон) питають тільки установочні дані та номер частини. Все інше - справа слідчих і контррозвідників.
мона есчо
"- орки, орки!
- га-га-га!
- жрать не будет, муй вам на! " ))