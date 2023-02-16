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Новости Видео Война
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Большинство пленных, которые сегодня вернулись домой, – защитники Мариуполя, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 358-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очередная хорошая новость: возвращаем украинцев домой из российского плена. Сегодня – еще 101 человек. Большинство – защитники Мариуполя, рядовые и сержанты. ВМС, пограничники, Нацгвардия, сухопутники, тероборона. Один гражданский – первый заместитель городского головы Энергодара. Я счастлив за каждую из более чем сотни украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужья. Я благодарю наш Координационный штаб и всю нашу команду, и всех, кто помогает", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский на "Berlinale": Культура может быть вне политики, но не тогда, когда это – политика агрессии

Зеленский Владимир (20482) пленные (2143)


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Топ комментарии
+17
То хто там міни зняв під Маріуполєм?
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16.02.2023 22:46
+13
Повернулися ті, що влада зрадина, розмінувавши Чонгар, а потім ще раз зрадина, здавши їх в полон. То навіщо і на чому тут знову піаритись? Ми ж не забулися про "контрольований" вихід.
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16.02.2023 23:02
+12
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17.02.2023 01:52
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То хто там міни зняв під Маріуполєм?
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16.02.2023 22:46 Ответить
ну вот и молчи!
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16.02.2023 23:24 Ответить
Кто украл 830 вагонов гуманитарки в Днепропетровской области? Не в Запорожской, а Днепропетровской? Запорожская само собой.
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16.02.2023 22:54 Ответить
зе-президент и 73%
https://twitter.com/i/status/1626291791832940544
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16.02.2023 22:54 Ответить
Повернення полонених - добре. Прочитаний із суфлера піарний текст - не вражає! Добре,
що згадав Єрмака, а то могли б і забути, що є такий менеджер.
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16.02.2023 22:56 Ответить
хай та мразота не сподівається, що її забудуть
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16.02.2023 23:34 Ответить
Повернулися ті, що влада зрадина, розмінувавши Чонгар, а потім ще раз зрадина, здавши їх в полон. То навіщо і на чому тут знову піаритись? Ми ж не забулися про "контрольований" вихід.
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16.02.2023 23:02 Ответить
Азовці самі винні. Це їм за розмальовані двері на банковій.
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18.02.2023 13:40 Ответить
А хто здав їх в полон?
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16.02.2023 23:10 Ответить
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16.02.2023 23:17 Ответить
почему всякая мразь вылазит именно в пятницу? у вас твари, пятница "сокральный" день или получку дают??
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16.02.2023 23:26 Ответить
У нас в Україні ще четвер падло ти кацапське під впн, а в тебе в козлостані вже п'ятниця. Сам себе здав гнида тупорила. Тепер будеш постійно в бані одічалий козлопітек.
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16.02.2023 23:35 Ответить
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17.02.2023 00:08 Ответить
приезжай в Кривой Рог, я тебе харю набью за твое хрюканье!
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17.02.2023 06:52 Ответить
Краще набий Вові, а заодно і Юзіку. Я думаю, що вони більше заслуговують на це.
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17.02.2023 08:32 Ответить
Ти обісрався мудило.
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17.02.2023 09:56 Ответить
Если бы вы с Дерьмаком не разминировали бы Чонгар ,то не было бы всех этих жертв и такого количества пленных
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17.02.2023 00:55 Ответить
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17.02.2023 01:52 Ответить
Як цей Зяма вже дістав! Піариться буквально на всьому, де може.
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17.02.2023 11:08 Ответить
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17.02.2023 11:44 Ответить
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17.02.2023 11:45 Ответить
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17.02.2023 11:51 Ответить
Чому не затримані Арестович, Буданов ? Проросійскі друзі Зеленського. Можна було б обміняти на багатьох військових.
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17.02.2023 13:10 Ответить
Яка різниця де воювали полонені? Якщо в Маріуполі, то на Зеленському буде меньше вини за наказ здатися в полон, чи що? Зеленський вже зрозумів, що накерувався так, що тепер шукає будь-який позитивний привід, щоб запіаритися.
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18.02.2023 21:23 Ответить
 
 