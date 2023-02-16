Большинство пленных, которые сегодня вернулись домой, – защитники Мариуполя, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 358-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть очередная хорошая новость: возвращаем украинцев домой из российского плена. Сегодня – еще 101 человек. Большинство – защитники Мариуполя, рядовые и сержанты. ВМС, пограничники, Нацгвардия, сухопутники, тероборона. Один гражданский – первый заместитель городского головы Энергодара. Я счастлив за каждую из более чем сотни украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужья. Я благодарю наш Координационный штаб и всю нашу команду, и всех, кто помогает", - сказал Зеленский.
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+17 Mikola Mazurenko
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що згадав Єрмака, а то могли б і забути, що є такий менеджер.