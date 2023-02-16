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Новини Відео Війна
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Більшість полонених, які сьогодні повернулися додому, – оборонці Маріуполя, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 358 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо чергову хорошу новину: повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні – ще 101 людина. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові і сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара. Я щасливий за кожну з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому Координаційному штабу та всій нашій команді, і всім, хто допомагає", - сказав Зеленський.

Також дивіться: З полону звільнили ще 101 українця, – ексклюзивне відео СБУ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) полонені (2267)


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Топ коментарі
+17
То хто там міни зняв під Маріуполєм?
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16.02.2023 22:46
+13
Повернулися ті, що влада зрадина, розмінувавши Чонгар, а потім ще раз зрадина, здавши їх в полон. То навіщо і на чому тут знову піаритись? Ми ж не забулися про "контрольований" вихід.
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16.02.2023 23:02
+12
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17.02.2023 01:52
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То хто там міни зняв під Маріуполєм?
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16.02.2023 22:46 Відповісти
ну вот и молчи!
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16.02.2023 23:24 Відповісти
Кто украл 830 вагонов гуманитарки в Днепропетровской области? Не в Запорожской, а Днепропетровской? Запорожская само собой.
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16.02.2023 22:54 Відповісти
зе-президент и 73%
https://twitter.com/i/status/1626291791832940544
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16.02.2023 22:54 Відповісти
Повернення полонених - добре. Прочитаний із суфлера піарний текст - не вражає! Добре,
що згадав Єрмака, а то могли б і забути, що є такий менеджер.
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16.02.2023 22:56 Відповісти
хай та мразота не сподівається, що її забудуть
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16.02.2023 23:34 Відповісти
Повернулися ті, що влада зрадина, розмінувавши Чонгар, а потім ще раз зрадина, здавши їх в полон. То навіщо і на чому тут знову піаритись? Ми ж не забулися про "контрольований" вихід.
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16.02.2023 23:02 Відповісти
Азовці самі винні. Це їм за розмальовані двері на банковій.
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18.02.2023 13:40 Відповісти
А хто здав їх в полон?
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16.02.2023 23:10 Відповісти
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16.02.2023 23:17 Відповісти
почему всякая мразь вылазит именно в пятницу? у вас твари, пятница "сокральный" день или получку дают??
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16.02.2023 23:26 Відповісти
У нас в Україні ще четвер падло ти кацапське під впн, а в тебе в козлостані вже п'ятниця. Сам себе здав гнида тупорила. Тепер будеш постійно в бані одічалий козлопітек.
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16.02.2023 23:35 Відповісти
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17.02.2023 00:08 Відповісти
приезжай в Кривой Рог, я тебе харю набью за твое хрюканье!
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17.02.2023 06:52 Відповісти
Краще набий Вові, а заодно і Юзіку. Я думаю, що вони більше заслуговують на це.
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17.02.2023 08:32 Відповісти
Ти обісрався мудило.
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17.02.2023 09:56 Відповісти
Если бы вы с Дерьмаком не разминировали бы Чонгар ,то не было бы всех этих жертв и такого количества пленных
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17.02.2023 00:55 Відповісти
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17.02.2023 01:52 Відповісти
Як цей Зяма вже дістав! Піариться буквально на всьому, де може.
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17.02.2023 11:08 Відповісти
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17.02.2023 11:44 Відповісти
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17.02.2023 11:45 Відповісти
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17.02.2023 11:51 Відповісти
Чому не затримані Арестович, Буданов ? Проросійскі друзі Зеленського. Можна було б обміняти на багатьох військових.
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17.02.2023 13:10 Відповісти
Яка різниця де воювали полонені? Якщо в Маріуполі, то на Зеленському буде меньше вини за наказ здатися в полон, чи що? Зеленський вже зрозумів, що накерувався так, що тепер шукає будь-який позитивний привід, щоб запіаритися.
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18.02.2023 21:23 Відповісти
 
 