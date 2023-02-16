Більшість полонених, які сьогодні повернулися додому, – оборонці Маріуполя, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 358 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо чергову хорошу новину: повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні – ще 101 людина. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові і сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара. Я щасливий за кожну з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому Координаційному штабу та всій нашій команді, і всім, хто допомагає", - сказав Зеленський.

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