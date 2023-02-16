Більшість полонених, які сьогодні повернулися додому, – оборонці Маріуполя, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 358 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо чергову хорошу новину: повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні – ще 101 людина. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові і сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара. Я щасливий за кожну з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому Координаційному штабу та всій нашій команді, і всім, хто допомагає", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+17 Mikola Mazurenko
показати весь коментар16.02.2023 22:46
+13 Анатолий К #427424
показати весь коментар16.02.2023 23:02
+12 Mora Zfayfer
показати весь коментар17.02.2023 01:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/i/status/1626291791832940544
що згадав Єрмака, а то могли б і забути, що є такий менеджер.