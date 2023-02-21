Зеленський обговорив з делегацією конгресменів-республіканців потреби ЗСУ в озброєнні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США – членами Республіканської партії – на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Це дуже потужний сигнал. Учора – візит президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну", – наголосив Зеленський.

Президент розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці й наголосив, що український народ вірить у свою армію. Зеленський висловив переконання, що Україна здобуде перемогу у війні.

На прохання конгресменів Зеленський стисло поінформував про першочергові потреби Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці.

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Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії РФ проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.