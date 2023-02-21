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Зеленський обговорив з делегацією конгресменів-республіканців потреби ЗСУ в озброєнні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США – членами Республіканської партії – на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Це дуже потужний сигнал. Учора – візит президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну", – наголосив Зеленський.

Президент розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці й наголосив, що український народ вірить у свою армію. Зеленський висловив переконання, що Україна здобуде перемогу у війні.

На прохання конгресменів Зеленський стисло поінформував про першочергові потреби Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці.

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Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії РФ проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Конгрес США (1230) Маккол Майкл (12)


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Топ коментарі
+9
Странные какие-то американские конгрессмены, нет чтобы в Таиланд, Куршевель, Монако, Вену, Дубай мотануть-отдохнуть от всего вот этого вот, они в Киеве что-то забыли...
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21.02.2023 19:01
+8
Шось не видно Спарц. Вона б точно спитала про долю кілограмояєць.
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21.02.2023 18:52
+6
Не треба брехати. Як працювала, так і працює в Сенаті, а вона виключно "наїхала" на земанду через відсутність прозорості у використанні наданої Штатами військової допомоги.
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21.02.2023 19:18
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Шось не видно Спарц. Вона б точно спитала про долю кілограмояєць.
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21.02.2023 18:52 Відповісти
А Рєзніков виявився ніучьом ні вінават і він ... знову буде красти на яйцях
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21.02.2023 19:16 Відповісти
Не треба брехати. Як працювала, так і працює в Сенаті, а вона виключно "наїхала" на земанду через відсутність прозорості у використанні наданої Штатами військової допомоги.
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21.02.2023 19:18 Відповісти
Уже и Спарц не такая). Вы так договоритесь, что сами останетесь. А сами останетесь, никто и стакана воды не подаст.
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21.02.2023 19:29 Відповісти
Это же кремлевские боты распространяют фейки об украинке Спарц...
Кстати, республиканка Спарц, одна из инициаторов военной помощи Украине по Ленд-лизу, является критиком Офиса Президента, во главе с Ермаком....
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22.02.2023 04:28 Відповісти
Дебіле, так розібрались що знову вибрали в конгрес.
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21.02.2023 20:42 Відповісти
Асфальт проси, дурень
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21.02.2023 19:01 Відповісти
Странные какие-то американские конгрессмены, нет чтобы в Таиланд, Куршевель, Монако, Вену, Дубай мотануть-отдохнуть от всего вот этого вот, они в Киеве что-то забыли...
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21.02.2023 19:01 Відповісти
Хоть поржалі
Шашликів пожралі
Від ковіда помиралі
Вагнер слівалі
Войска на кордоні не замечалі
Оборонні програми в асфальт закаталі
Людей про напад не попереджалі
Бо невтікалі
Мости не взривалі
Південь про#балі
Яйця із сталі
Клістрони сховалі - "Закрийте нам небо" волалі
Виробництво зброї зупинялі - "Дайте нам зброю" волалі
Від пі#д#жа нє усталі
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21.02.2023 19:05 Відповісти
Усе зрозуміло...
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21.02.2023 19:30 Відповісти
От слово офіцера,не став читати коменти

-99% коментів = у всьому винні зебіли,Зе "боневтік"?!)
Порох ще бест
"Да я б"...

Перечитаю ппж,подивлюсь наскільки помилився?!)
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21.02.2023 19:26 Відповісти
 
 