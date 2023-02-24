УКР
Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - Моравецький. ВIДЕО

Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові проводити такі навчання на винищувачах F-16 у Польщі", - сказав він.

При цьому Моравецький наголосив, що це рішення має бути узгоджено у рамках ширшої коаліції.

Він також підкреслив, що "дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечним".

Також читайте: Захід непублічно обговорює постачання Україні авіації - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Поляки просто молодці. Єдині у всій Європі, хто наоаштований рішуче допомагати Україні до перемоги.
24.02.2023 15:41 Відповісти
Звичайно ж ні. Нас там нєт...
24.02.2023 15:42 Відповісти
морально готують цапів до неминучого
24.02.2023 15:45 Відповісти
Хіба вони там ще не навчаються ?
24.02.2023 15:41 Відповісти
Звичайно ж ні. Нас там нєт...
24.02.2023 15:42 Відповісти
морально готують цапів до неминучого
24.02.2023 15:45
24.02.2023 15:45 Відповісти
Поляки просто молодці. Єдині у всій Європі, хто наоаштований рішуче допомагати Україні до перемоги.
24.02.2023 15:41
24.02.2023 15:41 Відповісти
Они просто понимают что они следующие. Я с поляками разговаривал так они говорили что за 3 дня всё бы сдали если бы такой пи"д@рез как в Украине произошёл бы.
24.02.2023 15:51
24.02.2023 15:51 Відповісти
А Прибалти, А Чехи?Віддають все, що є.
24.02.2023 15:58
24.02.2023 15:58 Відповісти
Тільки не прибалти, а країни Балтії
24.02.2023 16:26
24.02.2023 16:26 Відповісти
🇺🇦🇵🇱✊💪
24.02.2023 15:47 Відповісти
Дакую.
24.02.2023 15:53 Відповісти
В парі. скдуйем запал. Гори ясно. Розуміння є?
24.02.2023 15:56
24.02.2023 15:56 Відповісти
24.02.2023 15:57 Відповісти
Я,бачу.Переговори. Накуй.
24.02.2023 15:57 Відповісти
Економіка України потянет.
24.02.2023 15:58 Відповісти
А чо нам ніхто не хоче впарити літаючии танк Апач .
24.02.2023 15:59
24.02.2023 15:59 Відповісти
Це любой ціною. Ми, переможем.
24.02.2023 15:59 Відповісти
На 24, упасива, а без макіяжу? У. Резніков. ?
24.02.2023 16:02
24.02.2023 16:02 Відповісти
На 24 шок. Зе
24.02.2023 16:03 Відповісти
Так на Цензоре же миллион раз рассказывали, что уже учатся в США. 😀
24.02.2023 16:04
24.02.2023 16:04 Відповісти
США объявили, что не будут возражать от поставки самолетов другими странами. Если уже есть обученные украинские пилоты, Польша должна немедленно передать самолеты Украине без всяких условий о некой коалиции.
24.02.2023 16:23
24.02.2023 16:23 Відповісти
А на пенсію три години? Дальше все.
24.02.2023 16:04
24.02.2023 16:04 Відповісти
Де морські дрони? Збрирали. Проїбали? Руській мір.
24.02.2023 16:05
24.02.2023 16:05 Відповісти
Москва Швея,еще парочку.....
24.02.2023 16:14 Відповісти
"При этом Моравецкий подчеркнул, что это решение должно быть согласовано в рамках более широкой коалиции."
Тоже самое говорил и Шольц в отношении Леопардов. Его обвинили в блокировании поставок.
Разрешение США на поставку другими странами есть, поэтому Польша не должна блокировать поставки F-16 Украине и немедленно объявить о передаче самолетов без какой-либо коалиции.
24.02.2023 16:22 Відповісти
Є різниця. Леопарди німецькі, а F-16 американські. Передати американські літаки без згоди американців жодна країна не наважиться.
24.02.2023 17:28
24.02.2023 17:28 Відповісти
Отправила бы Польша танки без согласия Германии - большой вопрос. Польша и нефть обещала русскую не покупать, и в 22 году заключила новый договор на поставку со сроком до 24 года. Ну такое...
США заявили, что не будут препятствовать поставкам F-16 своими союзниками. Все что нужно сделать Польше - подать заявку на реэкспорт. Она получит согласие, а Украина самолеты.
24.02.2023 18:20 Відповісти
Германия увеличит количество танков Leopard 2 для Украины с 14 до 18 танков.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/24/7390889/
24.02.2023 17:48 Відповісти
+ 3 португальских + 10 шведских и будет полный танковый батальон.
24.02.2023 18:21
24.02.2023 18:21 Відповісти
 
 