Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - Моравецький. ВIДЕО

Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові проводити такі навчання на винищувачах F-16 у Польщі", - сказав він.

При цьому Моравецький наголосив, що це рішення має бути узгоджено у рамках ширшої коаліції.

Він також підкреслив, що "дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечним".

