Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, - Моравецький. ВIДЕО
Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми готові проводити такі навчання на винищувачах F-16 у Польщі", - сказав він.
При цьому Моравецький наголосив, що це рішення має бути узгоджено у рамках ширшої коаліції.
Він також підкреслив, що "дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечним".
Тоже самое говорил и Шольц в отношении Леопардов. Его обвинили в блокировании поставок.
Разрешение США на поставку другими странами есть, поэтому Польша не должна блокировать поставки F-16 Украине и немедленно объявить о передаче самолетов без какой-либо коалиции.
США заявили, что не будут препятствовать поставкам F-16 своими союзниками. Все что нужно сделать Польше - подать заявку на реэкспорт. Она получит согласие, а Украина самолеты.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/24/7390889/