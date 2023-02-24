Захід непублічно обговорює постачання Україні авіації - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Країни ЄС та НАТО обговорюють між собою можливе постачання Україні сучасних військових літаків, однак не виносять ці дискусії на широкий загал.

Про це в інтерв’ю CNN повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З точки зору Нідерландів, табу немає. Однак, що нам слід врахувати, так це те, що ліпше вести ці чутливі розмови між собою, за закритими дверима. Коли мова йде про цей тип озброєння, ми завжди робимо це разом із союзниками. Тож ці розмови ведуться із нашими друзями у Північній Америці та Європі. Щойно рішення буде досягнуто, настане момент поділитися цим із рештою світу", - сказав Гукстра.

Він також висловив жаль, що обговорення актуальних потреб України в озброєнні постійно розпочиналося запізно.

"Якщо обернутися назад, то я б волів, аби розмови про танки було розпочато раніше, оскільки зараз це б мало значення для наших українських друзів", - відповів міністр на запитання про затримки у постачанні озброєння Україні.

На переконання Гукстри, важливе значення має також покарання російських воєнних злочинців, однак наразі основним пріоритетом є забезпечення перемоги України.

"Перш за все ми повинні упевнитися у перемозі в цій війні українців. Коли це буде виконано, неймовірно важливо показати світові й жертвам справедливість, як було зроблено у Нюрнберзі й Токіо", - зауважив глава МЗС Нідерландів.

