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Новини Агресія Росії проти України
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Літаки країн НАТО можуть бути передані Україні, - Воллес

воллес

Літаки, які утримують країни НАТО, можуть бути передані України для боротьби проти російської агресії.

Про це з посиланням на Sky News повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Міністру оборони Британії Бену Воллесу поставили питання, чи можуть бути відправлені Україні винищувачі НАТО.

"Поставлені НАТО, так. Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29", - сказав він.

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Воллес підкреслив, що війна Росії проти України "не конфлікт НАТО".

Так, Альянс не братиме участь у війні, проте країни, які є членами НАТО, можуть потенційно передати техніку Військово-повітряних сил або МіГ-29.

Автор: 

НАТО (6463) літак (2919) Україна (5921) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+8
Якщо це станеться найближчим часом , це було би чудово 🙂
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23.02.2023 11:49
+6
Колективний Захід нарешті навчився грати з парашою у гібридну гру "гойда"!

"Ми даємо...
... але не всі...
... але не все...
... але це не точно...
... потрібно колективне узгодження...
... окремі країни таки дадуть..."
... і т.д. і т.п. до безкінечності.

Головне розмити грані рішень, кроків, країн.

Тим часом потік техніки і зброї нестримно наростає!
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23.02.2023 11:55
+2
можуть
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23.02.2023 11:49
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Якщо це станеться найближчим часом , це було би чудово 🙂
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23.02.2023 11:49 Відповісти
можуть
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23.02.2023 11:49 Відповісти
Колективний Захід нарешті навчився грати з парашою у гібридну гру "гойда"!

"Ми даємо...
... але не всі...
... але не все...
... але це не точно...
... потрібно колективне узгодження...
... окремі країни таки дадуть..."
... і т.д. і т.п. до безкінечності.

Головне розмити грані рішень, кроків, країн.

Тим часом потік техніки і зброї нестримно наростає!
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23.02.2023 11:55 Відповісти
Модуль бути, а можуть и не бути.
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23.02.2023 11:59 Відповісти
Неделю назад Волес говорил ровно противоположное
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23.02.2023 12:09 Відповісти
Або говорив,або так розуміли,або так акцентували ЗМІ,що так розуміли...Якщо вірити в те що пишуть ЗМІ,то в ЗСУ немає зброї здатної вражати цілі більш як на 80 км,а між тим щось влучно вибухає в Маріуполі😜...
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23.02.2023 12:23 Відповісти
значит с ним провели разъяснительную беседу)
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23.02.2023 12:24 Відповісти
Оце файно,ще вчора цапи казали що не скоро,але мабуть вони помиляються,треба більше водить за носа Кацапомонголів,абільше робить сюрпризів,як цю ніч.
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23.02.2023 12:24 Відповісти
Как в мультфильме то входит то выходит то опять входит.
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23.02.2023 12:41 Відповісти
Містер Уоллес, нам потрібні F16. МІГ 29 - то вже не актуально.
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23.02.2023 14:16 Відповісти
Добре.Спочатку МІГи, а потім F-16
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23.02.2023 15:59 Відповісти
А не так давно говорив, що тільки після війни можуть дати.
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23.02.2023 16:38 Відповісти
 
 