Літаки країн НАТО можуть бути передані Україні, - Воллес
Літаки, які утримують країни НАТО, можуть бути передані України для боротьби проти російської агресії.
Про це з посиланням на Sky News повідомляє РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Міністру оборони Британії Бену Воллесу поставили питання, чи можуть бути відправлені Україні винищувачі НАТО.
"Поставлені НАТО, так. Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29", - сказав він.
Воллес підкреслив, що війна Росії проти України "не конфлікт НАТО".
Так, Альянс не братиме участь у війні, проте країни, які є членами НАТО, можуть потенційно передати техніку Військово-повітряних сил або МіГ-29.
Топ коментарі
+8 Amber
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"Ми даємо...
... але не всі...
... але не все...
... але це не точно...
... потрібно колективне узгодження...
... окремі країни таки дадуть..."
... і т.д. і т.п. до безкінечності.
Головне розмити грані рішень, кроків, країн.
Тим часом потік техніки і зброї нестримно наростає!