Самолеты стран НАТО могут быть переданы Украине, - Уоллес
Самолеты, которые содержат страны НАТО, могут быть переданы Украине для борьбы против российской агрессии.
Об этом со ссылкой на Sky News сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Министру обороны Британии Бену Уоллесу задали вопрос, могут ли быть отправлены Украине истребители НАТО.
"Поставленные НАТО, да. Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточно-европейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал он.
Уоллес подчеркнул, что война России против Украины "не конфликт НАТО".
Так, Североатлантический союз не будет участвовать в войне, однако страны, которые являются членами НАТО, могут потенциально передать технику Военно-воздушных сил или МиГ-29.
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"Ми даємо...
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... але не все...
... але це не точно...
... потрібно колективне узгодження...
... окремі країни таки дадуть..."
... і т.д. і т.п. до безкінечності.
Головне розмити грані рішень, кроків, країн.
Тим часом потік техніки і зброї нестримно наростає!