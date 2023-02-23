Самолеты стран НАТО могут быть переданы Украине, - Уоллес

Самолеты, которые содержат страны НАТО, могут быть переданы Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом со ссылкой на Sky News сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Министру обороны Британии Бену Уоллесу задали вопрос, могут ли быть отправлены Украине истребители НАТО.

"Поставленные НАТО, да. Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточно-европейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал он.

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Уоллес подчеркнул, что война России против Украины "не конфликт НАТО".

Так, Североатлантический союз не будет участвовать в войне, однако страны, которые являются членами НАТО, могут потенциально передать технику Военно-воздушных сил или МиГ-29.