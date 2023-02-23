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Новости Агрессия России против Украины
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Самолеты стран НАТО могут быть переданы Украине, - Уоллес

воллес

Самолеты, которые содержат страны НАТО, могут быть переданы Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом со ссылкой на Sky News сообщает РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Министру обороны Британии Бену Уоллесу задали вопрос, могут ли быть отправлены Украине истребители НАТО.

"Поставленные НАТО, да. Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточно-европейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал он.

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Уоллес подчеркнул, что война России против Украины "не конфликт НАТО".

Так, Североатлантический союз не будет участвовать в войне, однако страны, которые являются членами НАТО, могут потенциально передать технику Военно-воздушных сил или МиГ-29.

НАТО (10002) самолет (3605) Украина (44975) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+8
Якщо це станеться найближчим часом , це було би чудово 🙂
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23.02.2023 11:49
+6
Колективний Захід нарешті навчився грати з парашою у гібридну гру "гойда"!

"Ми даємо...
... але не всі...
... але не все...
... але це не точно...
... потрібно колективне узгодження...
... окремі країни таки дадуть..."
... і т.д. і т.п. до безкінечності.

Головне розмити грані рішень, кроків, країн.

Тим часом потік техніки і зброї нестримно наростає!
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23.02.2023 11:55
+2
можуть
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23.02.2023 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Якщо це станеться найближчим часом , це було би чудово 🙂
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23.02.2023 11:49 Ответить
можуть
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23.02.2023 11:49 Ответить
Колективний Захід нарешті навчився грати з парашою у гібридну гру "гойда"!

"Ми даємо...
... але не всі...
... але не все...
... але це не точно...
... потрібно колективне узгодження...
... окремі країни таки дадуть..."
... і т.д. і т.п. до безкінечності.

Головне розмити грані рішень, кроків, країн.

Тим часом потік техніки і зброї нестримно наростає!
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23.02.2023 11:55 Ответить
Модуль бути, а можуть и не бути.
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23.02.2023 11:59 Ответить
Неделю назад Волес говорил ровно противоположное
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23.02.2023 12:09 Ответить
Або говорив,або так розуміли,або так акцентували ЗМІ,що так розуміли...Якщо вірити в те що пишуть ЗМІ,то в ЗСУ немає зброї здатної вражати цілі більш як на 80 км,а між тим щось влучно вибухає в Маріуполі😜...
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23.02.2023 12:23 Ответить
значит с ним провели разъяснительную беседу)
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23.02.2023 12:24 Ответить
Оце файно,ще вчора цапи казали що не скоро,але мабуть вони помиляються,треба більше водить за носа Кацапомонголів,абільше робить сюрпризів,як цю ніч.
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23.02.2023 12:24 Ответить
Как в мультфильме то входит то выходит то опять входит.
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23.02.2023 12:41 Ответить
Містер Уоллес, нам потрібні F16. МІГ 29 - то вже не актуально.
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23.02.2023 14:16 Ответить
Добре.Спочатку МІГи, а потім F-16
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23.02.2023 15:59 Ответить
А не так давно говорив, що тільки після війни можуть дати.
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23.02.2023 16:38 Ответить
 
 