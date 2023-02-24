Запад непублично обсуждает поставки Украине авиации - глава МИД Нидерландов Хукстра

Страны ЕС и НАТО обсуждают между собой возможные поставки Украине современных военных самолетов, однако не выносят эти дискуссии на широкую общественность.

Об этом в интервью CNN сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения Нидерландов, табу нет. Однако, что нам следует учесть, так это то, что лучше вести эти чувствительные разговоры между собой, за закрытыми дверями. Когда речь идет об этом типе вооружения, мы всегда делаем это вместе с союзниками. Эти разговоры ведутся с нашими друзьями в Северной Америке и Европе. Как только решение будет достигнуто, настанет момент поделиться этим с остальным миром", - сказал Гукстра.

Он также выразил сожаление, что обсуждение актуальных потребностей Украины в вооружении постоянно начиналось поздно.

"Если обернуться назад, то я бы предпочел, чтобы разговоры о танках были начаты раньше, поскольку сейчас это имело бы значение для наших украинских друзей", - ответил министр на вопрос о задержках в поставках вооружения Украине.

По мнению Хукстры, важное значение имеет также наказание российских военных преступников, однако основным приоритетом является обеспечение победы Украины.

"Прежде всего, мы должны убедиться в победе в этой войне украинцев. Когда это будет выполнено, невероятно важно показать миру и жертвам справедливость, как было сделано в Нюрнберге и Токио", - отметил глава МИД Нидерландов.