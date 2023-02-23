Кулеба: Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по Росії
Україна використає західні винищувачі лише для звільнення своєї території і не битиме по цілях на території Росії.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Кулеба заявив, що винищувачі потрібні Україні, щоб закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони.
"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдати удару по Росії на окупованих територіях України", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи може він гарантувати, що Україна не буде використовувати західні літаки та іншу далекобійну зброю для бомбардувань всередині самої Росії, міністр сказав: "Ми можемо гарантувати, що ми будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій".
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Бо ще наобіцяєш.
це мирна территорія
Мені повинно діяти правило '' автору--- за произведение,,
А то вони нічого не навчаться