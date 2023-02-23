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Новини Війна
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Кулеба: Україна не використовуватиме західні винищувачі для ударів по Росії

кулеба

Україна використає західні винищувачі лише для звільнення своєї території і не битиме по цілях на території Росії.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Кулеба заявив, що винищувачі потрібні Україні, щоб закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони.

"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдати удару по Росії на окупованих територіях України", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи може він гарантувати, що Україна не буде використовувати західні літаки та іншу далекобійну зброю для бомбардувань всередині самої Росії, міністр сказав: "Ми можемо гарантувати, що ми будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій".

Автор: 

зброя (7477) визволення (566) допомога (8375) росія (65415) літак (2919) Кулеба Дмитро (3604) F16 F-16 (680)


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Топ коментарі
+10
Не зарікайся.
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23.02.2023 12:14
+10
Да, бо коли їх передадуть Україні, вони стануть Українськими, а такими вже можна
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23.02.2023 12:15
+7
Цікаво, коли США надавали зброю Союзу по ленд-лізу, теж вимагали не бити по території Німеччини?
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23.02.2023 12:17
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Не зарікайся.
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23.02.2023 12:14 Відповісти
Він напевно мав на увазі кордони історичні, а це болота навколо москви
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23.02.2023 12:17 Відповісти
Да, бо коли їх передадуть Україні, вони стануть Українськими, а такими вже можна
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23.02.2023 12:15 Відповісти
Нє звичаино -- ну хіба ракету десь саму потягне на віиськовии об"єкт на рашці .
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23.02.2023 12:16 Відповісти
Можна й промазати на кілтка сотен км..випадково🐿
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23.02.2023 12:17 Відповісти
Цікаво, коли США надавали зброю Союзу по ленд-лізу, теж вимагали не бити по території Німеччини?
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23.02.2023 12:17 Відповісти
Аби тільки дали. А різні "виключення з правил" потім знайдуться
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23.02.2023 12:18 Відповісти
Як ло ісконних українських земель типа сузлальських? Також БНР, РНР, ДвсНР?
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23.02.2023 12:21 Відповісти
Обережніше, Кулеба.
Бо ще наобіцяєш.
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23.02.2023 12:25 Відповісти
Нехай городить те що хочуть почути, а там розберемось. Рашка кончана а кончаних просто знищують, така вже практика у всьому цивілізованому світі.
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23.02.2023 12:54 Відповісти
А що аеродроми з яких літають літаки знищувати українські міста
це мирна территорія
Мені повинно діяти правило '' автору--- за произведение,,
А то вони нічого не навчаться
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23.02.2023 13:00 Відповісти
Однозначно не буде, ні-ні! Даю дохлого кацарилого
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23.02.2023 13:09 Відповісти
а нахєра вони тоді потрібні? на своїй території й артилерією можна впоратись
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23.02.2023 13:29 Відповісти
Не впораєшся, бо любим бронегрупам при наступі необхідне прикриття з повітря, щоб не переклацали "Леопарди" як насіння.
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23.02.2023 16:30 Відповісти
логічно
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23.02.2023 16:39 Відповісти
рашисты, ну вы поняли, что тут вам не рады, тут вам смерть, так что *********, пока у вас ещё остались салдатики, чтобы границы гигантской помойки защищать, куда вам ещё.
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23.02.2023 13:39 Відповісти
Треба за ті літаки заплатити, і тоді вони стануть нашими. А там сам Бог наказував.
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23.02.2023 14:06 Відповісти
Навіщо ти це мелеш?!....
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23.02.2023 16:27 Відповісти
Іноді Кулеба таке ляпає, що складається враження, що він чогось добряче хильнув. Чи нюхнув.
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23.02.2023 23:19 Відповісти
 
 