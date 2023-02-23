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Новости Война
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Кулеба: Украина не будет использовать западные истребители для ударов по России

кулеба

Украина использует западные истребители только для освобождения своей территории и не будет бить при их помощи по целям на территории России.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью телеканалу Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кулеба заявил, что истребители нужны Украине, чтобы окончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы.

"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удар по России на оккупированных территориях Украины", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для бомбардировок внутри самой России, министр сказал: "Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий".

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Топ комментарии
+10
Не зарікайся.
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23.02.2023 12:14
+10
Да, бо коли їх передадуть Україні, вони стануть Українськими, а такими вже можна
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23.02.2023 12:15
+7
Цікаво, коли США надавали зброю Союзу по ленд-лізу, теж вимагали не бити по території Німеччини?
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23.02.2023 12:17
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Не зарікайся.
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23.02.2023 12:14 Ответить
Він напевно мав на увазі кордони історичні, а це болота навколо москви
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23.02.2023 12:17 Ответить
Да, бо коли їх передадуть Україні, вони стануть Українськими, а такими вже можна
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23.02.2023 12:15 Ответить
Нє звичаино -- ну хіба ракету десь саму потягне на віиськовии об"єкт на рашці .
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23.02.2023 12:16 Ответить
Можна й промазати на кілтка сотен км..випадково🐿
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23.02.2023 12:17 Ответить
Цікаво, коли США надавали зброю Союзу по ленд-лізу, теж вимагали не бити по території Німеччини?
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23.02.2023 12:17 Ответить
Аби тільки дали. А різні "виключення з правил" потім знайдуться
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23.02.2023 12:18 Ответить
Як ло ісконних українських земель типа сузлальських? Також БНР, РНР, ДвсНР?
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23.02.2023 12:21 Ответить
Обережніше, Кулеба.
Бо ще наобіцяєш.
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23.02.2023 12:25 Ответить
Нехай городить те що хочуть почути, а там розберемось. Рашка кончана а кончаних просто знищують, така вже практика у всьому цивілізованому світі.
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23.02.2023 12:54 Ответить
А що аеродроми з яких літають літаки знищувати українські міста
це мирна территорія
Мені повинно діяти правило '' автору--- за произведение,,
А то вони нічого не навчаться
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23.02.2023 13:00 Ответить
Однозначно не буде, ні-ні! Даю дохлого кацарилого
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23.02.2023 13:09 Ответить
а нахєра вони тоді потрібні? на своїй території й артилерією можна впоратись
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23.02.2023 13:29 Ответить
Не впораєшся, бо любим бронегрупам при наступі необхідне прикриття з повітря, щоб не переклацали "Леопарди" як насіння.
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23.02.2023 16:30 Ответить
логічно
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23.02.2023 16:39 Ответить
рашисты, ну вы поняли, что тут вам не рады, тут вам смерть, так что *********, пока у вас ещё остались салдатики, чтобы границы гигантской помойки защищать, куда вам ещё.
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23.02.2023 13:39 Ответить
Треба за ті літаки заплатити, і тоді вони стануть нашими. А там сам Бог наказував.
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23.02.2023 14:06 Ответить
Навіщо ти це мелеш?!....
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23.02.2023 16:27 Ответить
Іноді Кулеба таке ляпає, що складається враження, що він чогось добряче хильнув. Чи нюхнув.
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23.02.2023 23:19 Ответить
 
 