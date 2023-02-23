Кулеба: Украина не будет использовать западные истребители для ударов по России

Украина использует западные истребители только для освобождения своей территории и не будет бить при их помощи по целям на территории России.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью телеканалу Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кулеба заявил, что истребители нужны Украине, чтобы окончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы.

"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удар по России на оккупированных территориях Украины", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для бомбардировок внутри самой России, министр сказал: "Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий".