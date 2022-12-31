ВСУ освободили уже 40% оккупированных после 24 февраля территорий, - Генштаб
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По состоянию на конец 2022 года Силы обороны Украины освободили 40% оккупированных Россией после 24 февраля территорий Украины.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил обороны освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий. Освобождение правобережной Херсонской области доказало общую площадь деоккупированных территорий почти 40 тыс. кв. км. Только за осень во время наступательной операции в Харьковской области высвобождено 12 тыс. кв. км, уволено около 500 населенных пунктов, а во время наступательной операции на Херсонском направлении высвобождено около 6 тыс. кв. км, уволено более 200 населенных пунктов", - отметил он.
Он также рассказал, что на Черниговщине и Сумщине в настоящее время уволено 14 тыс. кв. км, на севере Киевской области – 7 тыс. кв. км.
Бригадный генерал напомнил, что силами мощной наступательной группировки российских войск, которую наращивали несколько месяцев, противнику лишь удалось частично достичь цели в Донецком операционном районе – временно лишить Украину выхода к Азовскому морю, создать сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.
В то же время, достижение господства в воздухе осталось лишь декларацией противника, подчеркнул Громов.
Отвечая на вопрос о потенциале российской армии в феврале, когда РФ вторглась на территорию Украины, Громов сообщил: "Следующая группировка противника по состоянию на 23 февраля 2022 года превышала 127 тыс. военнослужащих, почти 1 800 танков, 4 900 боевых бронированных машин, более 1 , 830 реактивных систем залпового огня. В 400 км зоне у государственной границы Украины находилось около 440 боевых самолетов и более 500 вертолетов ПКС, 11 тактических групп ракетных бригад (44 пусковых установки) оперативно-тактических ракет "Искандер". В боевом составе ЧФ РФ, усиленного десантными и артиллерийскими катерами Каспийской флотилии Южного ВО и Балтийского флота, находилось 28 ударных кораблей (катеров), шесть ударных подлодок".
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Все що відбувається план "саломона" 3000 років, серединою якого було хрещеня Русі. Саме тому Азов котли склади супруни ермаки януковощі та всі інші геноцидні тварини...
Думаєте в минулому столітті УНР впала не через такий же сценарій? Тоді ви майже нічого не знаєте...
белгородцы в большинстве своем доброжелательные, приветливые, там не увидишь таких вечно недовольных злых морд, как, например, у типичных кацапов в Новгородской или в Московской области.
Генерал СВР
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Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России. Итого более 145000 штук мардвы.
Гівногенералісімус вЗесвіту весь залитий кров'ю українців, бо жре, сре, гундосить та приймає в необмеженій кількості у всіх позах від дЄрмака... наржались зебіли?