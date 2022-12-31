ВСУ освободили уже 40% оккупированных после 24 февраля территорий, - Генштаб

По состоянию на конец 2022 года Силы обороны Украины освободили 40% оккупированных Россией после 24 февраля территорий Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил обороны освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий. Освобождение правобережной Херсонской области доказало общую площадь деоккупированных территорий почти 40 тыс. кв. км. Только за осень во время наступательной операции в Харьковской области высвобождено 12 тыс. кв. км, уволено около 500 населенных пунктов, а во время наступательной операции на Херсонском направлении высвобождено около 6 тыс. кв. км, уволено более 200 населенных пунктов", - отметил он.

Он также рассказал, что на Черниговщине и Сумщине в настоящее время уволено 14 тыс. кв. км, на севере Киевской области – 7 тыс. кв. км.

Бригадный генерал напомнил, что силами мощной наступательной группировки российских войск, которую наращивали несколько месяцев, противнику лишь удалось частично достичь цели в Донецком операционном районе – временно лишить Украину выхода к Азовскому морю, создать сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.

В то же время, достижение господства в воздухе осталось лишь декларацией противника, подчеркнул Громов.

Отвечая на вопрос о потенциале российской армии в феврале, когда РФ вторглась на территорию Украины, Громов сообщил: "Следующая группировка противника по состоянию на 23 февраля 2022 года превышала 127 тыс. военнослужащих, почти 1 800 танков, 4 900 боевых бронированных машин, более 1 , 830 реактивных систем залпового огня. В 400 км зоне у государственной границы Украины находилось около 440 боевых самолетов и более 500 вертолетов ПКС, 11 тактических групп ракетных бригад (44 пусковых установки) оперативно-тактических ракет "Искандер". В боевом составе ЧФ РФ, усиленного десантными и артиллерийскими катерами Каспийской флотилии Южного ВО и Балтийского флота, находилось 28 ударных кораблей (катеров), шесть ударных подлодок".

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