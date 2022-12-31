ЗСУ визволили вже 40% окупованих після 24 лютого територій, - Генштаб
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Станом на кінець 2022 року Сили оборони України звільнили 40% окупованих росією після 24 лютого територій України.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України та інші складові сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій. Звільнення правобережної Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже 40 тис. кв. км. Лише протягом осені під час наступальної операції у Харківській області вивільнено 12 тис. кв. км, звільнено близько 500 населених пунктів, а під час наступальної операції на Херсонському напрямку вивільнено близько 6 тис. кв. км, звільнено понад 200 населених пунктів", - зазначив він.
Він також розповів, що на Чернігівщині та Сумщині наразі звільнено 14 тис. кв. км, на півночі Київської області – 7 тис. кв. км.
Бригадний генерал нагадав, що силами потужного наступального угруповання російських військ, що нарощувалося декілька місяців, противнику лише вдалося частково досягти мети у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавити Україну виходу до Азовського моря, створити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
Водночас досягнення панування в повітрі залишилося лише декларацією противника, наголосив Громов.
Відповідаючи на питання щодо потенціалу російської армії у лютому, коли РФвдерлася на територію України, Громов повідомив: "Наступальне угруповання противника станом на 23 лютого 2022 перевищувало 127 тис. військовослужбовців, майже 1 800 танків, 4 900 бойових броньованих машин, понад 1 800 артилерійських систем, 830 реактивних систем залпового вогню. У 400 км зоні поблизу державного кордону України перебувало близько 440 бойових літаків та понад 500 вертольотів ПКС, 11 тактичних груп ракетних бригад (44 пускових установки) оперативно-тактичних ракет "Іскандер". У бойовому складі чф рф, посиленого десантними та артилерійськими катерами Каспійської флотилії Південного ВО та Балтійського флоту, перебувало 28 ударних кораблів (катерів), шість ударних підводних човнів".
Будь ласка, зачекайте...
Все що відбувається план "саломона" 3000 років, серединою якого було хрещеня Русі. Саме тому Азов котли склади супруни ермаки януковощі та всі інші геноцидні тварини...
Думаєте в минулому столітті УНР впала не через такий же сценарій? Тоді ви майже нічого не знаєте...
белгородцы в большинстве своем доброжелательные, приветливые, там не увидишь таких вечно недовольных злых морд, как, например, у типичных кацапов в Новгородской или в Московской области.
Генерал СВР
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Суббота 31.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 104186 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 декабря это 33902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5941 убитыми и пропавшими безвести.
Также стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года в зоне боевых действий и прифронтовой зоне погибли и пропали безвести 1118 сотрудников ФСБ и 297 сотрудников Спасательных подразделений МЧС России. Итого более 145000 штук мардвы.
Гівногенералісімус вЗесвіту весь залитий кров'ю українців, бо жре, сре, гундосить та приймає в необмеженій кількості у всіх позах від дЄрмака... наржались зебіли?