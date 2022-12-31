ЗСУ визволили вже 40% окупованих після 24 лютого територій, - Генштаб

Станом на кінець 2022 року Сили оборони України звільнили 40% окупованих росією після 24 лютого територій України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України та інші складові сил оборони звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій. Звільнення правобережної Херсонщини довело загальну площу деокупованих територій майже 40 тис. кв. км. Лише протягом осені під час наступальної операції у Харківській області вивільнено 12 тис. кв. км, звільнено близько 500 населених пунктів, а під час наступальної операції на Херсонському напрямку вивільнено близько 6 тис. кв. км, звільнено понад 200 населених пунктів", - зазначив він.

Він також розповів, що на Чернігівщині та Сумщині наразі звільнено 14 тис. кв. км, на півночі Київської області – 7 тис. кв. км.

Бригадний генерал нагадав, що силами потужного наступального угруповання російських військ, що нарощувалося декілька місяців, противнику лише вдалося частково досягти мети у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавити Україну виходу до Азовського моря, створити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Водночас досягнення панування в повітрі залишилося лише декларацією противника, наголосив Громов.

Відповідаючи на питання щодо потенціалу російської армії у лютому, коли РФвдерлася на територію України, Громов повідомив: "Наступальне угруповання противника станом на 23 лютого 2022 перевищувало 127 тис. військовослужбовців, майже 1 800 танків, 4 900 бойових броньованих машин, понад 1 800 артилерійських систем, 830 реактивних систем залпового вогню. У 400 км зоні поблизу державного кордону України перебувало близько 440 бойових літаків та понад 500 вертольотів ПКС, 11 тактичних груп ракетних бригад (44 пускових установки) оперативно-тактичних ракет "Іскандер". У бойовому складі чф рф, посиленого десантними та артилерійськими катерами Каспійської флотилії Південного ВО та Балтійського флоту, перебувало 28 ударних кораблів (катерів), шість ударних підводних човнів".

Читайте: З лютого по грудень 2022 року ЗСУ деокупували 1 884 населені пункти, - Тимошенко