Украинские воины освободили село Новоселовское Луганской области, - ОВА

Поселок Новоселовское Коломыйчицкого объединенной территориальной громады Сватовского района Луганской области освобожден от российской оккупации в результате успешного штурма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Луганской областной военной администрации.

"Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й ОМБр, совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области. В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Поселок контролируется украинской армией", - говорится в сообщении.

Население поселка по всеукраинской переписи населения 2001 составляло 736 человек.

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб