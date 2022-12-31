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Новости Война в Украине
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Луганщина (6246) освобождение (556)

Украинские воины освободили село Новоселовское Луганской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина

Поселок Новоселовское Коломыйчицкого объединенной территориальной громады Сватовского района Луганской области освобожден от российской оккупации в результате успешного штурма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Луганской областной военной администрации.

"Силами штурмовых групп подразделения, при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й ОМБр, совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области. В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен. Поселок контролируется украинской армией", - говорится в сообщении.

Население поселка по всеукраинской переписи населения 2001 составляло 736 человек.

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 11 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб
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Топ комментарии
+32
Героям слава!
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30.12.2022 22:46
+20
значить, село вже зачищене. Коломийчиха була звільнена ще позавчора
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30.12.2022 22:49
+14
Оце гарна новина. А не постійні "пророцтва" гайдая...
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30.12.2022 22:48
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Героям слава!
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30.12.2022 22:46 Ответить
Оце гарна новина. А не постійні "пророцтва" гайдая...
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30.12.2022 22:48 Ответить
значить, село вже зачищене. Коломийчиха була звільнена ще позавчора
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30.12.2022 22:49 Ответить
А ось власне і відео під'їхало

https://www.youtube.com/watch?v=usRRNFXgRAo
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30.12.2022 22:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=usRRNFXgRAo
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30.12.2022 23:22 Ответить
Зачищают жестко, не рискуют. Молодцы, хлопци.
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30.12.2022 23:39 Ответить
багато поранених хлопців
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31.12.2022 07:35 Ответить
4 загинуло
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31.12.2022 07:38 Ответить
звідки така інфа, на відео 4 поранених видно а не 200-тих?
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31.12.2022 15:20 Ответить
Слава Героям!
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30.12.2022 22:59 Ответить
Слава героям!
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30.12.2022 23:57 Ответить
Слава Україні!!!
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31.12.2022 00:05 Ответить
Героям Слава!
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31.12.2022 00:38 Ответить
Новоселівське було звільнене ще на початку листопада
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31.12.2022 07:52 Ответить
Сырский решил напомнить дуракам, что повторение, - мать учения.
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31.12.2022 08:50 Ответить
Слава Кракену! ****** орків за Харків, за Циркуни!!!
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31.12.2022 09:27 Ответить
Вічна пам"ять полеглим Героям, слава захисникам України. Слава нашому Лідеру Валерію Залужному!
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31.12.2022 10:16 Ответить
 
 