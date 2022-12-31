Українські воїни визволили село Новоселівське Луганської області, - ОВА

Селище Новоселівське Коломийчиської об’єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області звільнено від російської окупації внаслідок успішного штурму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Луганської обласної військової адміністрації.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр, здійснено вогневий наліт на окуповане на той час селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться у повідомленні.

Населення селища за всеукраїнським переписом населення 2001 року становило 736 осіб.

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