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Українські воїни визволили село Новоселівське Луганської області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

Селище Новоселівське Коломийчиської об’єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області звільнено від російської окупації внаслідок успішного штурму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Луганської обласної військової адміністрації.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92-ї ОМБр, здійснено вогневий наліт на окуповане на той час селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон. Наразі селище контролюється українською армією", - йдеться у повідомленні.

Населення селища за всеукраїнським переписом населення 2001 року становило 736 осіб.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Героям слава!
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30.12.2022 22:46
+20
значить, село вже зачищене. Коломийчиха була звільнена ще позавчора
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30.12.2022 22:49
+14
Оце гарна новина. А не постійні "пророцтва" гайдая...
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30.12.2022 22:48
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Героям слава!
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30.12.2022 22:46 Відповісти
Оце гарна новина. А не постійні "пророцтва" гайдая...
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30.12.2022 22:48 Відповісти
значить, село вже зачищене. Коломийчиха була звільнена ще позавчора
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30.12.2022 22:49 Відповісти
А ось власне і відео під'їхало

https://www.youtube.com/watch?v=usRRNFXgRAo
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30.12.2022 22:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=usRRNFXgRAo
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30.12.2022 23:22 Відповісти
Зачищают жестко, не рискуют. Молодцы, хлопци.
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30.12.2022 23:39 Відповісти
багато поранених хлопців
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31.12.2022 07:35 Відповісти
4 загинуло
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31.12.2022 07:38 Відповісти
звідки така інфа, на відео 4 поранених видно а не 200-тих?
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31.12.2022 15:20 Відповісти
Слава Героям!
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30.12.2022 22:59 Відповісти
Слава героям!
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30.12.2022 23:57 Відповісти
Слава Україні!!!
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31.12.2022 00:05 Відповісти
Героям Слава!
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31.12.2022 00:38 Відповісти
Новоселівське було звільнене ще на початку листопада
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31.12.2022 07:52 Відповісти
Сырский решил напомнить дуракам, что повторение, - мать учения.
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31.12.2022 08:50 Відповісти
Слава Кракену! ****** орків за Харків, за Циркуни!!!
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31.12.2022 09:27 Відповісти
Вічна пам"ять полеглим Героям, слава захисникам України. Слава нашому Лідеру Валерію Залужному!
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31.12.2022 10:16 Відповісти
 
 