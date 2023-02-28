Бійці захопили ворожі позиції та полонили двох окупантів. ВIДЕО

Бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького штурмом захопили ворожі позиції та полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами бойових дій українських воїнів опубліковані у соцмережах. На записі видно, що бійці знищили щонайменше двох окупантів та пошкодили російський танк.

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