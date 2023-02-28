Бійці захопили ворожі позиції та полонили двох окупантів. ВIДЕО
Бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького штурмом захопили ворожі позиції та полонили двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами бойових дій українських воїнів опубліковані у соцмережах. На записі видно, що бійці знищили щонайменше двох окупантів та пошкодили російський танк.
Топ коментарі
+24 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.02.2023 10:26 Посилання
+21 Александр Чуднивец #474549
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+20 Саша Пончик
показати весь коментар28.02.2023 10:27 Посилання
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зараз не Ф-16 потрібні, а дрони, снаряди та броня
Кожен із Вас, один, робить щоденно більше, ніж тисяча осіб в урядовому кварталі!!
Слава Україні!!