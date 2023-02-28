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Бійці захопили ворожі позиції та полонили двох окупантів. ВIДЕО

Бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького штурмом захопили ворожі позиції та полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами бойових дій українських воїнів опубліковані у соцмережах. На записі видно, що бійці знищили щонайменше двох окупантів та пошкодили російський танк.

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Автор: 

армія рф (17729) штурм (244) знищення (7477)


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Топ коментарі
+24
Молодці!...
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28.02.2023 10:26
+21
ЗСУ за вкусняшки-респектище.Давайте ще...
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28.02.2023 10:25
+20
Красунчики! Ще й двох покидьків прихопили.
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28.02.2023 10:27
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ЗСУ за вкусняшки-респектище.Давайте ще...
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28.02.2023 10:25 Відповісти
кумулятивчик треба для танчика, а то так, сліпенький назад втікає
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28.02.2023 10:25 Відповісти
Молодці!...
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28.02.2023 10:26 Відповісти
Красунчики! Ще й двох покидьків прихопили.
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28.02.2023 10:27 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.02.2023 10:28 Відповісти
Реально чого бракує захисникам, так це дешевих дронів, які стоять на митниці і які долітають до Маріуполя, а не дорогих літаків НАТО для рейтингу зе.
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28.02.2023 10:31 Відповісти
+ 100!

зараз не Ф-16 потрібні, а дрони, снаряди та броня
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28.02.2023 10:37 Відповісти
і побільше ракет для Хаймерсів.
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28.02.2023 10:48 Відповісти
Тому-то і навалило сткільки російських тролів, бо в рашистів не те, що наступ захлинається, а наші вже відбивають навіть те, що вони захопили, поклавши тисячі їх смертників. І чим більше їм насипають на фронті, тим більше їх тролів кричить, що у нас все погано і тим нав'язливіше вони нас схиляють до відступу
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28.02.2023 10:45 Відповісти
Ви кому претензії то , бо учора на ніч зе розказував, Сирський розказував, Череватий розказував як усе погано. То виходить,що вони боти, бо тролі це мистецтво
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28.02.2023 10:55 Відповісти
Вони розказували ситуацію на фронті, а те, як все погано це вже ваші вигадки і залиште їх при собі
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28.02.2023 10:56 Відповісти
Читаю вас і дивуюсь, звідки ейфорія, там захисники гинуть, а ви про наступ.....Схід Бахмут також уже проблема, клин ще більший. Ще що досягнення чи таки потрібно вирішувати питання міста. До речі, учора було тут, що ситуація подібна Соледар. Не від мене. Тепла ванна не для ЗСУ
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28.02.2023 11:02 Відповісти
Поки що міні наступ, але це чудовий початок для більшого наступу та такі міні наступи допоможуть утримати оборону
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28.02.2023 11:04 Відповісти
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28.02.2023 14:15 Відповісти
Низький Вам доземний уклін, Захисники України!!

Кожен із Вас, один, робить щоденно більше, ніж тисяча осіб в урядовому кварталі!!
Слава Україні!!
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28.02.2023 11:05 Відповісти
Смерть кацапам!
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28.02.2023 11:39 Відповісти
Думаю, танку не прицел повредили... А экипаж обосрался...
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28.02.2023 12:11 Відповісти
Вы и не правы и правы: и прицел повредили и экипаж обосрался. Комбо так сказать...
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28.02.2023 12:15 Відповісти
))) то же вариант
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28.02.2023 12:36 Відповісти
Истребление кротов в огороде.
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28.02.2023 12:29 Відповісти
Кротов - это же не Krotow!
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28.02.2023 14:05 Відповісти
В таких норах я не живу.
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28.02.2023 14:12 Відповісти
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28.02.2023 14:17 Відповісти
 
 