Український дрон "кошмарить" окупанта. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив російського окупанта, але мусив добре за ним поганятися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник намагався збити безпілотник та уникнути смертельних поранень, тікаючи і ховаючись під час атаки БПЛА. Тільки після третього скидання боєприпасу росіянин перестав рухатися.

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