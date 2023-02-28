Український дрон "кошмарить" окупанта. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив російського окупанта, але мусив добре за ним поганятися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник намагався збити безпілотник та уникнути смертельних поранень, тікаючи і ховаючись під час атаки БПЛА. Тільки після третього скидання боєприпасу росіянин перестав рухатися.
Топ коментарі
+47 ПравдаЛюбка
показати весь коментар28.02.2023 12:16 Посилання
+46 Leshek
показати весь коментар28.02.2023 12:25 Посилання
+38 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар28.02.2023 12:16 Посилання
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ЦЕЙ уже не повернеться! Тут згадували учора "підполковника Щербака", на днях "задвохсоченого" і "демілітаризованого" Він у вересні потрапив у оточення Звідти (як самі кацапи пишуть) з 140 чоловік вийшло 17 І він з ними А потім він повернувся А тепер уже не повернеться Але для цього знадобилося ще кілька місяців!!!
Таких треба гнати рити окопи, що б не переводили гранати впусту.
недовго ж ти тут ошиваєшся, окопний герой.
Чи ссаними ганчiрками ганяють звiдси за тупi пости?
Гуглом-перекладачем.
Обiчний русо Турист в Альпах, серед гейзерiв. Релакс-вiдпочинок.... __
П.С.
И в борьбе с армейским дроном
Побеждает дрон !