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Український дрон "кошмарить" окупанта. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив російського окупанта, але мусив добре за ним поганятися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник намагався збити безпілотник та уникнути смертельних поранень, тікаючи і ховаючись під час атаки БПЛА. Тільки після третього скидання боєприпасу росіянин перестав рухатися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні миті життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) дрони (4844)


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Топ коментарі
+47
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28.02.2023 12:16
+46
Это точно, все мы смертны , но одно дело сдохнуть в чужой стране , непонятно за что или погибнуть защищая свою родину, Даже умереть просто от старости и болезни , в своем доме , держа за руку любимого человека по любому лучше, чем быть обглоданным собаками за тысячи километров от своего дома.
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28.02.2023 12:25
+38
Помер втомленим...
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28.02.2023 12:16
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Помер втомленим...
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28.02.2023 12:16 Відповісти
На одного мародера та гвалтівника дітей стало меньше
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28.02.2023 14:34 Відповісти
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28.02.2023 12:16 Відповісти
Всі помрем.
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28.02.2023 12:18 Відповісти
Это точно, все мы смертны , но одно дело сдохнуть в чужой стране , непонятно за что или погибнуть защищая свою родину, Даже умереть просто от старости и болезни , в своем доме , держа за руку любимого человека по любому лучше, чем быть обглоданным собаками за тысячи километров от своего дома.
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28.02.2023 12:25 Відповісти
І до чого це? Свинорилі взагалі не помирають, а здихають
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28.02.2023 12:35 Відповісти
А міг би в ДТП, п'яним(!)....
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28.02.2023 12:19 Відповісти
Нє. То вже баба його зможе, якщо білу Ладу отримає, а не пачку пельменів.
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28.02.2023 13:46 Відповісти
Білі лади тепер виключно по партійним спискам. А для оркових самиць - палка ковбаси "ДМБ-200" (довжина та діаметр - по бажанню) 😈
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28.02.2023 15:14 Відповісти
Ніби я не боюськосу.
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28.02.2023 12:19 Відповісти
Міг би.
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28.02.2023 12:20 Відповісти
Цікаво він подумав в останній момент що пуйло це ху.ло.
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28.02.2023 12:21 Відповісти
Так.
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28.02.2023 12:22 Відповісти
І що він сам )(уйло теж.
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28.02.2023 18:29 Відповісти
Коса. З к косою.
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28.02.2023 12:21 Відповісти
раньше зверей подкармливали лесники и егеря. Теперь они пошли в ЗСУ, и теперь уже в ЗСУ продолжают заниматься своим любимым делом.
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28.02.2023 12:23 Відповісти
Третій розрив гранати був далеченько від рашиста, який до того ж лежав. Так що поранення він міг отримати саме від першого та, можливо, від другого підривів!
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28.02.2023 12:26 Відповісти
Перший розрив - осколок у лівому бедрі Почав шкандибать і навіть упав Другий розрив - осколок у лівій гомілці уже не міг підняться Третій - поясниця
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28.02.2023 12:58 Відповісти
Йому після ф1 і так він уже був не жилєц. стік би кровью. завіщо ще два вога кинули яхз. чіста паржать з хробака?
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01.03.2023 07:08 Відповісти
Древні казали: "Не залишай ворога в живих... Інакше він відлежиться, окріпне і повернеться Пригадає тобі минуле і обріже майбутнє..."
ЦЕЙ уже не повернеться! Тут згадували учора "підполковника Щербака", на днях "задвохсоченого" і "демілітаризованого" Він у вересні потрапив у оточення Звідти (як самі кацапи пишуть) з 140 чоловік вийшло 17 І він з ними А потім він повернувся А тепер уже не повернеться Але для цього знадобилося ще кілька місяців!!!
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01.03.2023 07:21 Відповісти
Ну на початку відео кацап і так лежав відпочивав, мабуть з перепою. Прикидався чи що там, міг би і змерзнути, а так підігріли братішку мишебрата
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01.03.2023 07:24 Відповісти
Але саме головне шо добре те шо харашо кінчається. усмірілі тварину і це супер. сігарєтний бичьок йому пухом!!!!
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01.03.2023 07:29 Відповісти
мабуть кацап не руський...
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28.02.2023 12:26 Відповісти
Згадалось.
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28.02.2023 12:28 Відповісти
То треба зарахувати кацапу, що вiн усi яйця "впiймав"?
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28.02.2023 13:24 Відповісти
Молодець
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28.02.2023 12:31 Відповісти
Перед смертю потів -- ну и добре .
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28.02.2023 12:31 Відповісти
в кацапнявого елітного пітуха було время смомьятати ***** він в Україну приперся....
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28.02.2023 12:32 Відповісти
У оператора дрона всі сили пішли на відіки, а не на прицілювання.
Таких треба гнати рити окопи, що б не переводили гранати впусту.
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28.02.2023 12:36 Відповісти
Та для "братушєк асвабадітєлєй" не жалко й 5ть гранат!
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28.02.2023 12:43 Відповісти
Ти якраз з окопа пишеш, що і як робити?
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28.02.2023 12:50 Відповісти
Та, полюбе ближче до окопів, ніж тобі з лахти.
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28.02.2023 13:17 Відповісти
Реєстрація:17.01.2023
недовго ж ти тут ошиваєшся, окопний герой.
Чи ссаними ганчiрками ганяють звiдси за тупi пости?
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28.02.2023 13:29 Відповісти
Ну, це ви в лахті зараня реєструвалися.
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28.02.2023 13:40 Відповісти
Та хто б казав про лахту.. З твоєю мовою (полюбе, зараня) складається враження, що якраз навпаки ти i є троль пригожинський, бо тобi дуже складно переходити з кацапської на українську, навiть з
Гуглом-перекладачем.
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28.02.2023 14:06 Відповісти
Що за нація ці Кацапи така.... лізуть подихати за їдеї схібленого діда сина-сатани ***** й купки війскових злочинців.... ні щоб скинути їх та жити нормально як люди.... Кацап якась нерозумна істота.
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28.02.2023 12:42 Відповісти
Завжди такі відео піднімають настрій
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28.02.2023 12:43 Відповісти
__цЕ феЙК-адназначна.
Обiчний русо Турист в Альпах, серед гейзерiв. Релакс-вiдпочинок.... __
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28.02.2023 12:44 Відповісти
Цей турист не пройде металодетектор... хiба що в цинку..
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28.02.2023 12:58 Відповісти
Оцей вже когось не вб'є, хтось з українців залишиться живий.
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28.02.2023 12:54 Відповісти
В кацапа брак культури і виховання - змусив Кабздона чекати.
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28.02.2023 12:57 Відповісти
Последние слова: - Ёханый гололёд....
П.С.
И в борьбе с армейским дроном
Побеждает дрон !
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28.02.2023 13:02 Відповісти
Головне - полювання-онлайн не зіпсував! Якби після першого вибуху відкинув автомат і підняв руки - "усю малину спортив-би" Кіно було-б неповним - дрон мусив-би припинить бомбардування і вказать напрям пункту прийому полонених А так - "інтрига витримана до кінця"!
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28.02.2023 13:03 Відповісти
Напрямок прийому полонених можна вказати і не зовсім правильний...
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28.02.2023 13:55 Відповісти
не добіг ванюша до костроми..а міг би десь вдома бояришнік пити і був би цілим
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28.02.2023 13:10 Відповісти
Надеюсь оно успело крикнуть :Гойда
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28.02.2023 13:15 Відповісти
На 0:27 ну точно як зомбований із Сталкера ))
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28.02.2023 13:25 Відповісти
які живучи тварюки. так ніяких гранат не напасешся.
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28.02.2023 13:29 Відповісти
Від долі не втечеш.
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28.02.2023 13:36 Відповісти
Все хорошо что хорошо кончается
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28.02.2023 13:37 Відповісти
game over
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28.02.2023 13:38 Відповісти
САФАРІ.
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28.02.2023 14:31 Відповісти
Навіщо на одного мудака тратить скільки ***********?!!
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28.02.2023 14:51 Відповісти
Мдаа... До сих пор в своём летающем FPV хобби посторонние в парках большая проблема. Не дай бог их спугнуть или ещё хуже - столкнутся. А тут клятую русню можно прямо так гонять по полям и за это ещё награды дают? Зашибись, хочу в Украину
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28.02.2023 14:53 Відповісти
убили дроном..не в рукопашку..-все двояко..путин прислал..
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28.02.2023 15:03 Відповісти
Ну и на#₽ена значок на видео накладывать ...?!
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28.02.2023 16:20 Відповісти
 
 