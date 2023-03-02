Двоє окупантів намагаються на кладовищі знайти захист від українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона знищив двох окупантів, що намагалися знайти сховок на кладовищі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами полювання на окупантів українські воїни опублікували у соцмережах.

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