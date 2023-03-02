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Двоє окупантів намагаються на кладовищі знайти захист від українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона знищив двох окупантів, що намагалися знайти сховок на кладовищі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами полювання на окупантів українські воїни опублікували у соцмережах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні миті життя двох російських окупантів в Україні. ВIДЕО

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знищення (7483) дрони (4850)


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Топ коментарі
+41
одразу по місцю призначення. розумні кацапи, виявляється, є.
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02.03.2023 14:08
+32
Кацапи!
На тому цвинтарі ще є місця!
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02.03.2023 14:08
+21
Какие хитрые колорады. Притворяются мертвыми чтобы их не трогали.
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02.03.2023 14:11
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одразу по місцю призначення. розумні кацапи, виявляється, є.
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02.03.2023 14:08 Відповісти
Ховати їх на ношому кладовищі? Ну, бльооо...
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02.03.2023 14:48 Відповісти
Кацапи!
На тому цвинтарі ще є місця!
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02.03.2023 14:08 Відповісти
ой, як зручно вийшло...
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02.03.2023 14:09 Відповісти
Мертвяки ожили але ненадовго...
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02.03.2023 14:09 Відповісти
Ще присипати , і буде ''гуд''
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02.03.2023 14:10 Відповісти
красивое
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02.03.2023 14:11 Відповісти
Какие хитрые колорады. Притворяются мертвыми чтобы их не трогали.
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02.03.2023 14:11 Відповісти
Саме так ! Справжні колоради також лапки підтягують та прикидаються мертвими у разі небезпеки ))))
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02.03.2023 14:15 Відповісти
А з носу пар іде від дихання-мороз демаскує.
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02.03.2023 15:10 Відповісти
Як то кажучі- не відходячи від каси ))
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02.03.2023 14:12 Відповісти
Як же вони гарно корчаться від болю... Підори їбані.
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02.03.2023 14:12 Відповісти
Так само - по головному луб'янсько-кремлівському вибл*дку...
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02.03.2023 14:12 Відповісти
Божья кара с неба = кацап, изыди!
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02.03.2023 14:12 Відповісти
"Камні с нєба" замовляли?
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02.03.2023 15:14 Відповісти
От молодці.Це я розумію,дійсно гарні русськи.
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02.03.2023 14:14 Відповісти
milion moskovytiv zmojut' "okupirovat'" - milion kvadratnyh metriv, abo kvadrat zi storonou v 1000 metriv... ne tak vje i bagato... mojemo navit' nazvaty cei kvadratnyi kilometr, na kshtalt - Velikaya Rosiya.
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02.03.2023 14:15 Відповісти
ювелирна робота! дякую захисникам, ви - НАЙКРАЩІ!
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02.03.2023 14:15 Відповісти
веселий вірш та і відео цікаве )
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02.03.2023 14:16 Відповісти
посміхайтесь, вас знімає прихована камера...
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02.03.2023 14:17 Відповісти
І ніхто ніузнаіт хдє магілка тва-а-я.
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02.03.2023 14:21 Відповісти
Чудово!
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02.03.2023 14:28 Відповісти
Так скрепно, креативно здохли)
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02.03.2023 14:30 Відповісти
Слава героям захисникам нашої землі , женіть кацапню на болота мацкви , нехай Всевишній береже вас .
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02.03.2023 14:34 Відповісти
умнички какие - сами на кладбище заползли, вот еще бі и закопались сами, желательно где то в рахе, границу с нами не пересекая ...
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02.03.2023 14:36 Відповісти
удачное место выбрали! чтоб 2 раза не хоронить.
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02.03.2023 14:41 Відповісти
Нашим музыкантам пора записать новых хит:

Вечерний дрон, вечерний дрон
Как много бада-бум наводит он…
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02.03.2023 14:49 Відповісти
Похождение живых мертвецов.
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02.03.2023 14:50 Відповісти
ля-ля , ля-ля , валяется труп маскаля .......
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02.03.2023 14:52 Відповісти
Дітки, ви прослухали пісеньку про труп москаля.
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02.03.2023 14:53 Відповісти
Вони - гарна тема, а головне, що їх багато)
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02.03.2023 15:09 Відповісти
У землю, у землю ***** заривайся!!!
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02.03.2023 15:18 Відповісти
На конец твари поняли где ихнее место...
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02.03.2023 15:20 Відповісти
Кацапський орк: В каком ухє звєніт?
Український оператор безпілотника : Це вже не має значення
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02.03.2023 16:00 Відповісти
ля ля, ля ля, веселая песенка, мне зашла.
На первом кадре ветер видно сильный был, снаряд как унесло, жесть.
Но наши операторы дронов не пальцем деланы.
Так что кацапчики берите с собой не только черные пакеты но и саперные лопатки, копайте себе сразу могилку и ждите.
Иначе вас тупо собаки сожрут.
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02.03.2023 16:12 Відповісти
И нести никуда не надо, чуточку прикопать (сверху)! Жалко только гранат (на одного москаля)!
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02.03.2023 17:29 Відповісти
аудио просто вогонь, гарна та й добра пісня , українська творчість просто вибухнула сотнямі творів, й один другого краще.... Згоден, краще б такої теми взагалі ніколи не було, але від нас це залежало не дуже, тож нема чого робить хтось нищить окупантів а хтось пише до цього акомпанемент Українці дуже талановиті люди, та якщо ми за щось беремось та робимо це старанно й результат буде добрим. Зараз знайду поставлю трек на рінгтон))
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02.03.2023 17:44 Відповісти
на 1.10. руками яйки свої прикрив. Правда вони йому й так вже не ************.
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02.03.2023 17:55 Відповісти
Нерозумно полегшувати їм долю витрачаючи другу гранату коли зрозуміло, що від першої він хапнув предостатньо. Хай конає, гад, тяжко! А як виживе покалічений, то грошей з держави потягне і жахів навкруги понарозказує - то велика для нас користь, навіть більша, ніж здохлий москаль.
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02.03.2023 17:55 Відповісти
Гарно зайшло....
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02.03.2023 18:34 Відповісти
постанова ,чтоб получить помощь от мин нападения ,раскрутить на бабки расеюшку ,нифига не патриоты
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02.03.2023 20:13 Відповісти
Ссылку на аудио please!
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03.03.2023 10:05 Відповісти
 
 