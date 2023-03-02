Двоє окупантів намагаються на кладовищі знайти захист від українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона знищив двох окупантів, що намагалися знайти сховок на кладовищі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами полювання на окупантів українські воїни опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+41 cimbitep
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+32 mrSmith
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На тому цвинтарі ще є місця!
Вечерний дрон, вечерний дрон
Как много бада-бум наводит он…
Український оператор безпілотника : Це вже не має значення
На первом кадре ветер видно сильный был, снаряд как унесло, жесть.
Но наши операторы дронов не пальцем деланы.
Так что кацапчики берите с собой не только черные пакеты но и саперные лопатки, копайте себе сразу могилку и ждите.
Иначе вас тупо собаки сожрут.