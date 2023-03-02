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Двое оккупантов пытаются на кладбище спрятаться от украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона уничтожил двух оккупантов, пытавшихся найти укрытие на кладбище.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами охоты на оккупантов украинские воины опубликовали в соцсетях.

Читайте также: Последние мгновения жизни двух российских оккупантов в Украине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7156) дроны (4049)


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Топ комментарии
+41
одразу по місцю призначення. розумні кацапи, виявляється, є.
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02.03.2023 14:08
+32
Кацапи!
На тому цвинтарі ще є місця!
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02.03.2023 14:08
+21
Какие хитрые колорады. Притворяются мертвыми чтобы их не трогали.
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02.03.2023 14:11
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одразу по місцю призначення. розумні кацапи, виявляється, є.
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02.03.2023 14:08 Ответить
Ховати їх на ношому кладовищі? Ну, бльооо...
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02.03.2023 14:48 Ответить
Кацапи!
На тому цвинтарі ще є місця!
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02.03.2023 14:08 Ответить
ой, як зручно вийшло...
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02.03.2023 14:09 Ответить
Мертвяки ожили але ненадовго...
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02.03.2023 14:09 Ответить
Ще присипати , і буде ''гуд''
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02.03.2023 14:10 Ответить
красивое
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02.03.2023 14:11 Ответить
Какие хитрые колорады. Притворяются мертвыми чтобы их не трогали.
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02.03.2023 14:11 Ответить
Саме так ! Справжні колоради також лапки підтягують та прикидаються мертвими у разі небезпеки ))))
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02.03.2023 14:15 Ответить
А з носу пар іде від дихання-мороз демаскує.
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02.03.2023 15:10 Ответить
Як то кажучі- не відходячи від каси ))
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02.03.2023 14:12 Ответить
Як же вони гарно корчаться від болю... Підори їбані.
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02.03.2023 14:12 Ответить
Так само - по головному луб'янсько-кремлівському вибл*дку...
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02.03.2023 14:12 Ответить
Божья кара с неба = кацап, изыди!
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02.03.2023 14:12 Ответить
"Камні с нєба" замовляли?
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02.03.2023 15:14 Ответить
От молодці.Це я розумію,дійсно гарні русськи.
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02.03.2023 14:14 Ответить
milion moskovytiv zmojut' "okupirovat'" - milion kvadratnyh metriv, abo kvadrat zi storonou v 1000 metriv... ne tak vje i bagato... mojemo navit' nazvaty cei kvadratnyi kilometr, na kshtalt - Velikaya Rosiya.
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02.03.2023 14:15 Ответить
ювелирна робота! дякую захисникам, ви - НАЙКРАЩІ!
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02.03.2023 14:15 Ответить
веселий вірш та і відео цікаве )
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02.03.2023 14:16 Ответить
посміхайтесь, вас знімає прихована камера...
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02.03.2023 14:17 Ответить
І ніхто ніузнаіт хдє магілка тва-а-я.
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02.03.2023 14:21 Ответить
Чудово!
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02.03.2023 14:28 Ответить
Так скрепно, креативно здохли)
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02.03.2023 14:30 Ответить
Слава героям захисникам нашої землі , женіть кацапню на болота мацкви , нехай Всевишній береже вас .
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02.03.2023 14:34 Ответить
умнички какие - сами на кладбище заползли, вот еще бі и закопались сами, желательно где то в рахе, границу с нами не пересекая ...
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02.03.2023 14:36 Ответить
удачное место выбрали! чтоб 2 раза не хоронить.
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02.03.2023 14:41 Ответить
Нашим музыкантам пора записать новых хит:

Вечерний дрон, вечерний дрон
Как много бада-бум наводит он…
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02.03.2023 14:49 Ответить
Похождение живых мертвецов.
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02.03.2023 14:50 Ответить
ля-ля , ля-ля , валяется труп маскаля .......
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02.03.2023 14:52 Ответить
Дітки, ви прослухали пісеньку про труп москаля.
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02.03.2023 14:53 Ответить
Вони - гарна тема, а головне, що їх багато)
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02.03.2023 15:09 Ответить
У землю, у землю ***** заривайся!!!
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02.03.2023 15:18 Ответить
На конец твари поняли где ихнее место...
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02.03.2023 15:20 Ответить
Кацапський орк: В каком ухє звєніт?
Український оператор безпілотника : Це вже не має значення
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02.03.2023 16:00 Ответить
ля ля, ля ля, веселая песенка, мне зашла.
На первом кадре ветер видно сильный был, снаряд как унесло, жесть.
Но наши операторы дронов не пальцем деланы.
Так что кацапчики берите с собой не только черные пакеты но и саперные лопатки, копайте себе сразу могилку и ждите.
Иначе вас тупо собаки сожрут.
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02.03.2023 16:12 Ответить
И нести никуда не надо, чуточку прикопать (сверху)! Жалко только гранат (на одного москаля)!
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02.03.2023 17:29 Ответить
аудио просто вогонь, гарна та й добра пісня , українська творчість просто вибухнула сотнямі творів, й один другого краще.... Згоден, краще б такої теми взагалі ніколи не було, але від нас це залежало не дуже, тож нема чого робить хтось нищить окупантів а хтось пише до цього акомпанемент Українці дуже талановиті люди, та якщо ми за щось беремось та робимо це старанно й результат буде добрим. Зараз знайду поставлю трек на рінгтон))
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02.03.2023 17:44 Ответить
на 1.10. руками яйки свої прикрив. Правда вони йому й так вже не ************.
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02.03.2023 17:55 Ответить
Нерозумно полегшувати їм долю витрачаючи другу гранату коли зрозуміло, що від першої він хапнув предостатньо. Хай конає, гад, тяжко! А як виживе покалічений, то грошей з держави потягне і жахів навкруги понарозказує - то велика для нас користь, навіть більша, ніж здохлий москаль.
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02.03.2023 17:55 Ответить
Гарно зайшло....
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02.03.2023 18:34 Ответить
постанова ,чтоб получить помощь от мин нападения ,раскрутить на бабки расеюшку ,нифига не патриоты
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02.03.2023 20:13 Ответить
Ссылку на аудио please!
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03.03.2023 10:05 Ответить
 
 