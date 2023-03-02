Двое оккупантов пытаются на кладбище спрятаться от украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дрона уничтожил двух оккупантов, пытавшихся найти укрытие на кладбище.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами охоты на оккупантов украинские воины опубликовали в соцсетях.
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+41 cimbitep
показать весь комментарий02.03.2023 14:08 Ссылка
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показать весь комментарий02.03.2023 14:11 Ссылка
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На тому цвинтарі ще є місця!
Вечерний дрон, вечерний дрон
Как много бада-бум наводит он…
Український оператор безпілотника : Це вже не має значення
На первом кадре ветер видно сильный был, снаряд как унесло, жесть.
Но наши операторы дронов не пальцем деланы.
Так что кацапчики берите с собой не только черные пакеты но и саперные лопатки, копайте себе сразу могилку и ждите.
Иначе вас тупо собаки сожрут.