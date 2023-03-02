Двое оккупантов пытаются на кладбище спрятаться от украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона уничтожил двух оккупантов, пытавшихся найти укрытие на кладбище.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами охоты на оккупантов украинские воины опубликовали в соцсетях.

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