Світ має моральний обов’язок перед українськими воїнами - притягти до відповідальності державу-терориста, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 373 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу. Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде.
І я дякую всім партнерам України – кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячеві держав, що допомагають, – за розуміння тієї ціни, яку сплачує Український народ за свободу свою і всіх європейців", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+25 Evgeny N
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+16 Неопознанный объект
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А найверховніше "Я", що деокупувало Київ нє? А те недолуге "Я", що відвело війська з укріплених позицій в поля-ліси нє? А те дибільне "Я", що збиралось "сайтісь па сєрєдінє" після "проста пєрєстать стрєлять" нє? А те зрадницьке "Я", що дало команду розмінувати кримський перешийок, розформувало бригаду на півночі Київщини, дало команду відвести війська з Чонгару та від Харкова? Теж нє??? То може хочаб те жадібне "Я", що скорочувало армію, не виконувало держоборон замовлення на користь "великого крадівництва"? Чи те "Я", яке репетувало про "синьйор-голодомор", "********* паличкі", "актрису німецьких фільмів джля дорослих"?
Невже все нє?
І чого ми до цих пір не в НАТО та ЄС? Дивно!
раніше трохі - все було вибрано в квітні 2019го...
напевно зінка то зробила...
Але не пам'ятає рік..
Спробую пояснити..
Для мене вона (війна) почалась давно..Донбас, Крим..
Але це зебидло вже реально заколупало..для нього війна почалась тоді, коли воно мівінку жрало..у бункері під Банковою. Там файна споруда.
Воно сцялось і знімало гундосики, срати йому було на дітей, старих..на українців..і соромно..дивлячись на нього, світ думає, що ми хворі на всю голову, коли таке маємо за керманича..оті бидлофліски на зустрічах з очільниками інших країн просто виморожують..
Моральний обов'язок перед українцями був у тих, кого вибрали на державні посади, через вибори.
І у вас пане президенте, з моральним обов' язком перед українцями великі проблеми.
у тебе моральний обов'язок перед усіма українцями розповісти як так вийшло, що ворог із вітерцем прокотився від Чонгара до Маріуполя та Херсона.
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https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1631563820383580160 13h
Чому влада покинула Херсон 24.02.2022р.??
https://twitter.com/i/status/1631563820383580160
А з флягамі по ціні 7.9 у е при закупі 0.59 у.е за 100 к шт.?
і боже спаси за національність....
яку надали партнери, але є дири, які їм її і підтримувати-латати!....
обожнюю ідіотів!
але тут приперлося стадо зелених ідіотів яким все похій - і все розмінували