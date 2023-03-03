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Світ має моральний обов’язок перед українськими воїнами - притягти до відповідальності державу-терориста, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 373 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу. Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде.

І я дякую всім партнерам України – кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячеві держав, що допомагають, – за розуміння тієї ціни, яку сплачує Український народ за свободу свою і всіх європейців", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський прибув до Львова: відвідав поранених воїнів та вручив нагороди. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24250)


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Топ коментарі
+25
Світ??? Курва, СВІТ???
А найверховніше "Я", що деокупувало Київ нє? А те недолуге "Я", що відвело війська з укріплених позицій в поля-ліси нє? А те дибільне "Я", що збиралось "сайтісь па сєрєдінє" після "проста пєрєстать стрєлять" нє? А те зрадницьке "Я", що дало команду розмінувати кримський перешийок, розформувало бригаду на півночі Київщини, дало команду відвести війська з Чонгару та від Харкова? Теж нє??? То може хочаб те жадібне "Я", що скорочувало армію, не виконувало держоборон замовлення на користь "великого крадівництва"? Чи те "Я", яке репетувало про "синьйор-голодомор", "********* паличкі", "актрису німецьких фільмів джля дорослих"?
Невже все нє?
І чого ми до цих пір не в НАТО та ЄС? Дивно!
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03.03.2023 21:44
+18
Називати Україну порноактрисою з термосом дуже морально.
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03.03.2023 21:42
+16
Куда Баканова запрятал, почему не прокомментировал скандал с Безумной, кто ответит за золотые яйца, краденую гуманитарку и бриллиантовые фляги, сдачу ЗАЭС, Херсонщины, Азовцев и саботаж эвакуации мирного населения в начале вторжения?
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03.03.2023 21:54
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...вальдемар, чому ми ще не в НАТО???(с)
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03.03.2023 21:36 Відповісти
не на часі
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03.03.2023 21:38 Відповісти
папєрєднік, баріга, не дає
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03.03.2023 22:15 Відповісти
Клоуняра, Данілов копає під тебе. Стережись
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03.03.2023 21:38 Відповісти
Ти диви, хто про моральные обязательства заговорило......оно хоть издалека знает, шо такое мораль?
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03.03.2023 21:38 Відповісти
Називати Україну порноактрисою з термосом дуже морально.
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03.03.2023 21:42 Відповісти
Максим живе в Штатах і вже намагається писати українською.
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03.03.2023 22:19 Відповісти
Ну у зеленой слизи же нет никаких возражений по поводу державного зелемарафона.
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03.03.2023 22:21 Відповісти
Чомусь зе презедент напевне умисно не згадав про відповідальність тих зрадників у найвищих ешелонах влади які здавали кацапам територію Украіни!
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03.03.2023 21:41 Відповісти
Дивися, зєля щоб разом з Ху..лом не опинився на одній лаві підсудних.
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03.03.2023 21:41 Відповісти
100,tam iokazetsia
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03.03.2023 22:07 Відповісти
Світ??? Курва, СВІТ???
А найверховніше "Я", що деокупувало Київ нє? А те недолуге "Я", що відвело війська з укріплених позицій в поля-ліси нє? А те дибільне "Я", що збиралось "сайтісь па сєрєдінє" після "проста пєрєстать стрєлять" нє? А те зрадницьке "Я", що дало команду розмінувати кримський перешийок, розформувало бригаду на півночі Київщини, дало команду відвести війська з Чонгару та від Харкова? Теж нє??? То може хочаб те жадібне "Я", що скорочувало армію, не виконувало держоборон замовлення на користь "великого крадівництва"? Чи те "Я", яке репетувало про "синьйор-голодомор", "********* паличкі", "актрису німецьких фільмів джля дорослих"?
Невже все нє?
І чого ми до цих пір не в НАТО та ЄС? Дивно!
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03.03.2023 21:44 Відповісти
Про всьо було домовлено в Омані.
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03.03.2023 21:50 Відповісти
оман оманом...
раніше трохі - все було вибрано в квітні 2019го...
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04.03.2023 03:55 Відповісти
і оман і війна були вибрані в квітні 2019го...
напевно зінка то зробила...
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04.03.2023 04:01 Відповісти
Он никому ничего не должен кроме своего сына.....а ему все должны.СЮР
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03.03.2023 21:45 Відповісти
буба - мораліст і піаніст.
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03.03.2023 21:45 Відповісти
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03.03.2023 21:46 Відповісти
Вечірній відеоблохер виліз за розкладом.
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03.03.2023 21:47 Відповісти
Ото просто, спіймайте свою мислю за хвіст - який сьогодні день день суперпо вномасштабної агресії? Пам'ятаєте? А Буонопартій пам'ятає...

Але не пам'ятає рік..
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03.03.2023 21:58 Відповісти
Я ну не знаю..як сказати..

Спробую пояснити..
Для мене вона (війна) почалась давно..Донбас, Крим..
Але це зебидло вже реально заколупало..для нього війна почалась тоді, коли воно мівінку жрало..у бункері під Банковою. Там файна споруда.
Воно сцялось і знімало гундосики, срати йому було на дітей, старих..на українців..і соромно..дивлячись на нього, світ думає, що ми хворі на всю голову, коли таке маємо за керманича..оті бидлофліски на зустрічах з очільниками інших країн просто виморожують..
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03.03.2023 21:49 Відповісти
Світ не має ніякого морального зашморгу перед Україною.
Моральний обов'язок перед українцями був у тих, кого вибрали на державні посади, через вибори.
І у вас пане президенте, з моральним обов' язком перед українцями великі проблеми.
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03.03.2023 21:51 Відповісти
боневтик, не метушись.
у тебе моральний обов'язок перед усіма українцями розповісти як так вийшло, що ворог із вітерцем прокотився від Чонгара до Маріуполя та Херсона.
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03.03.2023 21:54 Відповісти
Куда Баканова запрятал, почему не прокомментировал скандал с Безумной, кто ответит за золотые яйца, краденую гуманитарку и бриллиантовые фляги, сдачу ЗАЭС, Херсонщины, Азовцев и саботаж эвакуации мирного населения в начале вторжения?
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03.03.2023 21:54 Відповісти
Оленівка
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03.03.2023 21:59 Відповісти
@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1631563820383580160 13h

Чому влада покинула Херсон 24.02.2022р.??
https://twitter.com/i/status/1631563820383580160
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03.03.2023 21:54 Відповісти
а перед іншими громадянами обовязків нема ... нічим не здивував
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03.03.2023 22:13 Відповісти
Гібридний тероризм
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03.03.2023 22:30 Відповісти
Ну з коZломордими тваринами ясно....а з внутрішніми мародерами як бути....за 17 грн/шт...?
А з флягамі по ціні 7.9 у е при закупі 0.59 у.е за 100 к шт.?
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03.03.2023 22:30 Відповісти
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03.03.2023 22:32 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1631700010826883073

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03.03.2023 22:33 Відповісти
Ухилянт Зеля поняв другого ухилянта, та дав йому можливість втекти. А ось заробітчани та моряки повинні тут кістками лягти, бо вони не люди "містецтва".
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04.03.2023 08:55 Відповісти
Аморальне щось теревенинь про мораль
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03.03.2023 22:32 Відповісти
Тебе першого треба притягувати до відповідальності.
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03.03.2023 23:11 Відповісти
Я от не розумію , чого він постійно перекладає відповідалтність та обов'язки на інші країни
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03.03.2023 23:14 Відповісти
а це ніхто не розуміє...
і боже спаси за національність....
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04.03.2023 04:08 Відповісти
"ай би там що - в нас буде танкова армія!"
яку надали партнери, але є дири, які їм її і підтримувати-латати!....
обожнюю ідіотів!
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04.03.2023 03:32 Відповісти
Світ мав моральний обов'язок - замінувати Чонгар, що він і зробив.
але тут приперлося стадо зелених ідіотів яким все похій - і все розмінували
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04.03.2023 04:52 Відповісти
У Украины "есть моральная обязаность перед украинскими воинами-привлечь к ответственности" Зеленского,Ермака,Демченко,Шмыгаля,Тарана,Резникова,руководство Генштаба,командование оперативного командования "Південь" за неподготовку Украины к войне(блокирование финасирования ракетных программ,незакупку в течении трех лет снарядов,мин,патронов, незаконную передачу средств предназначенных для ЗСУ на строительство дорог ,безумную затею с кредитами для постройки в Турции фрегатов и т.д.) ,сдачу российскому агрессору Юга Украины,за розминирование позиций у выхода на материк из Крыма ,за корупцию при закупках для МО и ЗСУ и т.д.
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04.03.2023 08:38 Відповісти
Є сподівання, що союзники після війни запруть його в божевільню, інакше нас чекає автократія за лекалами москалів. Хоча ..Ннадія помирає останньою і, як правило, в тяжких муках
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05.03.2023 12:09 Відповісти
 
 