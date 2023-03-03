Світ має моральний обов’язок перед українськими воїнами - притягти до відповідальності державу-терориста, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 373 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня українські герої віддають життя, щоб зупинити російську агресію. І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу. Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде.

І я дякую всім партнерам України – кожному лідеру, кожному політику, кожному громадському діячеві держав, що допомагають, – за розуміння тієї ціни, яку сплачує Український народ за свободу свою і всіх європейців", - сказав Зеленський.

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