Українські воїни високоточними снарядами знищують артилерійську позицію окупантів. ВIДЕО (оновлено)

У мережу потрапили кадри того, як українські воїни 5 жовтня 2022 року знищують російських окупантів у Сватівському районі Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував воїн і адвокат Леонид Маслов

Розвідка 92 ОМБр виявляє позицію і наводить високоточний снаряд, а 40 ОАБр кладе його акуратно в ціль.

У другій частині відео цього бою зазначається, що розвідка 92 ОМБр виявляє позицію 3х САУ і наводить високоточний снаряд, а 40 ОАБр кладе його в ціль. Тут влучили лише в БК і особовий склад.

У третій частині відео розвідка 92 ОМБр переслідує САУ, яка намагалась сховатися у лісі, але снаряд від 40-ї ОАБр знищує її разом з екіпажем.