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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни високоточними снарядами знищують артилерійську позицію окупантів. ВIДЕО (оновлено)

У мережу потрапили кадри того, як українські воїни 5 жовтня 2022 року знищують російських окупантів у Сватівському районі Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував воїн і адвокат Леонид Маслов

Розвідка 92 ОМБр виявляє позицію і наводить високоточний снаряд, а 40 ОАБр кладе його акуратно в ціль.

У другій частині відео цього бою зазначається, що розвідка 92 ОМБр виявляє позицію 3х САУ і наводить високоточний снаряд, а 40 ОАБр кладе його в ціль. Тут влучили лише в БК і особовий склад.

У третій частині відео розвідка 92 ОМБр переслідує САУ, яка намагалась сховатися у лісі, але снаряд від 40-ї ОАБр знищує її разом з екіпажем.

Автор: 

артилерія (799) 92 окрема штурмова бригада (256) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+44
Ждем следующей серии. Слава Арте ЗСУ!
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05.03.2023 19:48 Відповісти
+37
Робота артилерії - фантастика! Голлівуд просто відпочиває! Слава ЗСУ!!!
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05.03.2023 19:50 Відповісти
+25
В Эстонии на выборах побеждает партия, которая обеспечивает максимально возможную поддержку Украины. Не знаю, будет ли больше оружия Украине, но меньше не будет.
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05.03.2023 20:36 Відповісти
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Ждем следующей серии. Слава Арте ЗСУ!
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05.03.2023 19:48 Відповісти
Тільки за минулу добу мінус 23 кацапської арти!
Слава ЗСУ!
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07.03.2023 09:00 Відповісти
"Если вы обращаетесь с людьми правильно, они будут обращаться с вами правильно - в девяносто процентов случаев." - Франклин Делано Рузвельт 32-й президент США 1882 - 1945
Нелюдів до уваги не беремо
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05.03.2023 19:50 Відповісти
Робота артилерії - фантастика! Голлівуд просто відпочиває! Слава ЗСУ!!!
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05.03.2023 19:50 Відповісти
Героям Слава 🙏👍❤️💙💛‼️
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05.03.2023 19:55 Відповісти
👌👍
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05.03.2023 19:55 Відповісти
Только так ! По другому от этой нечести не избавится !
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05.03.2023 20:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.03.2023 20:13 Відповісти
Не зрозуміло тільки одне.
Чому наведення здіснює якийсь мопед, а не офуєнний супутник, куплений Притулою?
Чи Притула ****** і вкрав гроші?
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05.03.2023 20:15 Відповісти
Потому, что спутники не передают непрерывно фото в режим реального времени любой точки земной поверхности, которую тебе захочется, а так же любые высокоточные фотки со спутников являются секретной инфой, извини что генштаб не уведомляет тебя лично что да как со спутниками.
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05.03.2023 20:30 Відповісти
не тупи....
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06.03.2023 08:41 Відповісти
ГУР МО провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників. Це стало можливим завдяки співпраці з «Благодійним фондом Сергія Притули», який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір'я SAR-супутників.

Загалом, завдяки проекту в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцир-С1», ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів ППО для подальшого нанесення вогневого ураження.

https://gur.gov.ua/content/hur-mo-ukrainy-provelo-kosmichnu-rozvidku-obiektiv-voroha.html
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07.03.2023 09:40 Відповісти
спутник видивляється далекі галактики йому тут нічим займатися якимись війнами. А чи взагалі був той супутник ?
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07.03.2023 10:13 Відповісти
"«Спутник Притулы» окупился через два дня - Резников о первых результатах космической разведки"
Схоже, після цих "двох днів" у супутника "батарейка сіла".
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07.03.2023 11:01 Відповісти
В Эстонии на выборах побеждает партия, которая обеспечивает максимально возможную поддержку Украины. Не знаю, будет ли больше оружия Украине, но меньше не будет.
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05.03.2023 20:36 Відповісти
Да Эстония уже передала Украине всё возможное и всё невозможное, куда уж больше..
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05.03.2023 20:46 Відповісти
Якщо б усі надавали би так, як Естонія, то цапи були б вже десь під Чебоксарами....
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05.03.2023 21:30 Відповісти
По моему первое место по соотношению стоимости переданного к ВВП страны.
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06.03.2023 02:06 Відповісти
🙏
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06.03.2023 13:51 Відповісти
Відео гарне, але з бородою... Там ліс та поле зелені... архівне.
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05.03.2023 21:12 Відповісти
Вгорі написано: "5 жовтня"
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05.03.2023 23:31 Відповісти
чем больше орков загоним в архив тем лучше
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06.03.2023 08:43 Відповісти
Ну вроде заховалысь, а след то чётко видно. След надо веничком, веничком заметать (тактический совет от Демусики)
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05.03.2023 21:25 Відповісти
5 жовтня 2022 року ....
Півроку секретності ?
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05.03.2023 21:29 Відповісти
Нащо нам те, що було 5 жовтня?
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05.03.2023 21:40 Відповісти
Шикарная штука цей "Ескалібур"!

Дякую дуже, нашим цивілізованим братам та сестрам!!!
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07.03.2023 09:07 Відповісти
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07.03.2023 09:48 Відповісти
Це свідчить про єдине- нам потрібні точні снаряди у великій кількості,про Атамакс і некажу-знищили б всю логістику в тилу ворога.
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07.03.2023 10:01 Відповісти
Не нужно накладывать левые звуки взрывов.
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07.03.2023 10:01 Відповісти
Знатний бабах !! Горіть у пеклі москалі!
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07.03.2023 10:37 Відповісти
следы на полях четко обозначают где спрятаны орудия и БК.
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07.03.2023 10:46 Відповісти
 
 