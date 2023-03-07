Українські воїни високоточними снарядами знищують артилерійську позицію окупантів. ВIДЕО (оновлено)
У мережу потрапили кадри того, як українські воїни 5 жовтня 2022 року знищують російських окупантів у Сватівському районі Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував воїн і адвокат Леонид Маслов
Розвідка 92 ОМБр виявляє позицію і наводить високоточний снаряд, а 40 ОАБр кладе його акуратно в ціль.
У другій частині відео цього бою зазначається, що розвідка 92 ОМБр виявляє позицію 3х САУ і наводить високоточний снаряд, а 40 ОАБр кладе його в ціль. Тут влучили лише в БК і особовий склад.
У третій частині відео розвідка 92 ОМБр переслідує САУ, яка намагалась сховатися у лісі, але снаряд від 40-ї ОАБр знищує її разом з екіпажем.
Топ коментарі
+44 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар05.03.2023 19:48 Відповісти Посилання
+37 Bodalux
показати весь коментар05.03.2023 19:50 Відповісти Посилання
+25 Senas Katinas #427578
показати весь коментар05.03.2023 20:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!
Нелюдів до уваги не беремо
Чому наведення здіснює якийсь мопед, а не офуєнний супутник, куплений Притулою?
Чи Притула ****** і вкрав гроші?
Загалом, завдяки проекту в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», ЗРГК «Панцир-С1», ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.
Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів ППО для подальшого нанесення вогневого ураження.
https://gur.gov.ua/content/hur-mo-ukrainy-provelo-kosmichnu-rozvidku-obiektiv-voroha.html
Схоже, після цих "двох днів" у супутника "батарейка сіла".
Півроку секретності ?
Дякую дуже, нашим цивілізованим братам та сестрам!!!