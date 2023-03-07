Бій воїнів 3-ї ОШБр з російськими окупантами. ВIДЕО
Бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр опублікували фрагмент бойових дій з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовані фрагменти штурму позиції окупантів та відхід групи після виконання завдання. В кадр потрапив момент прильоту ворожого боєприпасу по українським воїнам. Судячи з усього, значних ушкоджень бійці не отримали, однак у одного з них помітна кров на нозі та руці.
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Pan Kotskyi
показати весь коментар07.03.2023 13:56 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
Павло Бубенко #551281
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Николай Ридник #551700
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