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Бій воїнів 3-ї ОШБр з російськими окупантами. ВIДЕО

Бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр опублікували фрагмент бойових дій з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовані фрагменти штурму позиції окупантів та відхід групи після виконання завдання. В кадр потрапив момент прильоту ворожого боєприпасу по українським воїнам. Судячи з усього, значних ушкоджень бійці не отримали, однак у одного з них помітна кров на нозі та руці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3-ї ОШБр відбили атаку "вагнерівців" та знищили 17 окупантів. ВIДЕО

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бойові дії (4066) 3 Окрема штурмова бригада (455)


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Може все ж таки фрагмент бойових дій "ПРОТИ" російських окупантів? Зла не вистача вже на цих перекладачів з "язика"...
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07.03.2023 13:56 Відповісти
Так, осколкові поранення наш воїн отримав!
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07.03.2023 13:58 Відповісти
Бережи вас Боже, хлопці... Героям Слава!
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07.03.2023 14:02 Відповісти
русню на трусню💩
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07.03.2023 14:18 Відповісти
Герої!
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07.03.2023 14:55 Відповісти
 
 