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Пряме влучання міни по "вагнерівцях" у Бахмуті. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" з міномета успішно атакували групу "вагнерівців" у Бахмуті.

Відеозапис прямого влучання по штурмовій групі окупантів опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"Пряме влучання міни по групі Вагнера у Бахмуті - робота 2-го мотопіхотного батальйону 93 бригади", - пише він у коментарі до відео.

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Автор: 

знищення (7586) 93 окрема механізована бригада (300) ПВК Вагнер (1542)


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Наші бійці відправили кацапню прямо до пекла ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.03.2023 09:54 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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09.03.2023 10:11 Відповісти
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09.03.2023 09:55 Відповісти
Вчора це відео було.
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09.03.2023 09:59 Відповісти
Так, було.
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09.03.2023 10:23 Відповісти
За Александра.
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09.03.2023 10:00 Відповісти
Люди и собака не пострадали.
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09.03.2023 10:08 Відповісти
Наші міни вибіркові! 😊Кацапів - наповал, а собака-живий! Дременув черех перехрестя!
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09.03.2023 10:17 Відповісти
пес не постраждав
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09.03.2023 10:39 Відповісти
 
 