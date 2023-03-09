Пряме влучання міни по "вагнерівцях" у Бахмуті. ВIДЕО

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" з міномета успішно атакували групу "вагнерівців" у Бахмуті.

Відеозапис прямого влучання по штурмовій групі окупантів опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пряме влучання міни по групі Вагнера у Бахмуті - робота 2-го мотопіхотного батальйону 93 бригади", - пише він у коментарі до відео.

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