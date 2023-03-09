Прямое попадание мины по "вагнеровцам" в Бахмуте. ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" из миномета успешно атаковали группу "вагнеровцев" в Бахмуте.

Видеозапись прямого попадания по штурмовой группе окупантов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Прямое попадание мины по группе Вагнера в Бахмуте - работа 2-го мотопехотного батальона 93 бригады", - пишет он в комментарии к видео.

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