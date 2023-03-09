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Прямое попадание мины по "вагнеровцам" в Бахмуте. ВИДЕО

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" из миномета успешно атаковали группу "вагнеровцев" в Бахмуте.

Видеозапись прямого попадания по штурмовой группе окупантов опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Прямое попадание мины по группе Вагнера в Бахмуте - работа 2-го мотопехотного батальона 93 бригады", - пишет он в комментарии к видео.

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уничтожение (7265) 93 отдельная механизированная бригада (300) ЧВК Вагнер (1334)


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Наші бійці відправили кацапню прямо до пекла ,
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.03.2023 09:54 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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09.03.2023 10:11 Ответить
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09.03.2023 09:55 Ответить
Вчора це відео було.
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09.03.2023 09:59 Ответить
Так, було.
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09.03.2023 10:23 Ответить
За Александра.
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09.03.2023 10:00 Ответить
Люди и собака не пострадали.
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09.03.2023 10:08 Ответить
Наші міни вибіркові! 😊Кацапів - наповал, а собака-живий! Дременув черех перехрестя!
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09.03.2023 10:17 Ответить
пес не постраждав
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09.03.2023 10:39 Ответить
 
 