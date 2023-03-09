УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11627 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 814 10

Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав ворожий мінометний обстріл і зберіг життя екіпажу. ВIДЕО

Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав ворожий мінометний обстріл і зберіг життя екіпажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому водій бронеавтомобіля розповідає про обстріл опублікований у соцмережах.

"Сьогодні мій другий день народження, хлопці!", - перші слова водія бронеавтомобіля "Новатор", який під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. У кузові бронеавтомобіля були гранатомети, але вони, на щастя, не здетонували. Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Військові констатують, що "прилетіло" сильно: пробиті колеса, ймовірно, пошкоджені мости. Але головне - всі живі! А "Новатор" ми відновимо. Наша сервісна бригада вже готова попрацювати над найшвидшим поверненням машини у стрій", - йдеться у дописі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська бронетехніка: спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29234) українська зброя (183) Українська бронетехніка (49)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Вперше "Новатор" представлений 15 грудня 2017 року, а 22 грудня на території Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України вже пройшли випробування (тест-драйв) нового автомобіля. Створений для підрозділів швидкого реагування. За своїми характеристиками машина близька до КрАЗ "Спартан" і Богдан "Бпарс 8" Повна маса - 9 т. Виходить, що і цю машину спроектували і випустили при "баризі", а що ж зробили при Голобородько?
показати весь коментар
09.03.2023 13:02 Відповісти
+20
Техніка що, відремонтуємо, добре, що живі.
показати весь коментар
09.03.2023 12:58 Відповісти
+15
Авто задачу выполнил, сберег бойцов. Техника расходник. Главное, чтобы было кому управлять той техникой.
показати весь коментар
09.03.2023 12:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Техніка що, відремонтуємо, добре, що живі.
показати весь коментар
09.03.2023 12:58 Відповісти
Авто задачу выполнил, сберег бойцов. Техника расходник. Главное, чтобы было кому управлять той техникой.
показати весь коментар
09.03.2023 12:58 Відповісти
Вперше "Новатор" представлений 15 грудня 2017 року, а 22 грудня на території Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України вже пройшли випробування (тест-драйв) нового автомобіля. Створений для підрозділів швидкого реагування. За своїми характеристиками машина близька до КрАЗ "Спартан" і Богдан "Бпарс 8" Повна маса - 9 т. Виходить, що і цю машину спроектували і випустили при "баризі", а що ж зробили при Голобородько?
показати весь коментар
09.03.2023 13:02 Відповісти
Гірше того, виробника пов'язують з Пашинським, на якого (за словами зє) варто лише подивитись і відразу саджати в турму без суда і слідства.
показати весь коментар
09.03.2023 13:11 Відповісти
при голоборотьке іх перестали випускати.. не на часі..на дорозі більше вкрадеш
показати весь коментар
09.03.2023 14:18 Відповісти
Всі бюджетні гроші пішли на асфальт, нові телевізійні канали на російській мові і відоси. Чого тільки вартий той "Марафон", який зробив за рік свою справу на наступні вибори. А що для Володі могли зробити ті бронемашини? Він що, в них їздив? Йому за те болить?
показати весь коментар
09.03.2023 15:42 Відповісти
М'ясо почали маринувати на майськи шашлики...... Для того щоб с3,14здити на розбудові армії, треба мати мізки ,вигадувати схеми, будувати воруючу команду, тощо, для того щоб с,314здити на дорогах та якомусь ще будівництві, не треба взагалі нічого, треба тільки фізично терти дупою крісла у відповідних кабінетах, все решта вже давно вигадано, треба тільки обрати як тобі відвалять откат, золотим зливком, борзими цуценятами, кєшем або закинуть одразу на твій кіпрський чи ще який оффшор, почнемо з мізків, та ними й закінчимо, нема їх, від слова взагалі, тож вони й обрали собі форму розрахунку , бо знали що прийшли не на довго, та більше цього ніколи не буде, народ України можна наїбати одноразово, наступного разу він обирає собі іншого 3,14здуна, бо бой що був , набрид з одного разу.....
показати весь коментар
16.03.2023 11:53 Відповісти
Хлопці живі і Слава Богу 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
09.03.2023 13:09 Відповісти
Скільки таких машин зробили в 20-22роках?
Підозрюю: нуль.
показати весь коментар
09.03.2023 15:44 Відповісти
Цю вже не "відновлять"... головне - хлопці живі.
показати весь коментар
09.03.2023 18:00 Відповісти
 
 