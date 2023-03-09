Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав ворожий мінометний обстріл і зберіг життя екіпажу. ВIДЕО

Український бронеавтомобіль "Новатор" витримав ворожий мінометний обстріл і зберіг життя екіпажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому водій бронеавтомобіля розповідає про обстріл опублікований у соцмережах.

"Сьогодні мій другий день народження, хлопці!", - перші слова водія бронеавтомобіля "Новатор", який під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл. У кузові бронеавтомобіля були гранатомети, але вони, на щастя, не здетонували. Авто зазнало суттєвих ушкоджень. Військові констатують, що "прилетіло" сильно: пробиті колеса, ймовірно, пошкоджені мости. Але головне - всі живі! А "Новатор" ми відновимо. Наша сервісна бригада вже готова попрацювати над найшвидшим поверненням машини у стрій", - йдеться у дописі до відео.

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